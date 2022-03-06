11:31 06.03.2022 (обновлено: 12:21 06.03.2022)
Минобороны Белоруссии опровергло информацию об отставке главы Генштаба
Минобороны Белоруссии назвало информацию об отставке главы Генштаба фейком
© Sputnik / Виктор Толочко
Проспект Независимости в Минске. Архивное фото
МИНСК, 6 мар - РИА Новости. Минобороны Белоруссии назвала фейком информацию о якобы отставке главы генштаба республики Виктора Гулевича из-за "нежелания воевать" на Украине, говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Ранее в сети распространилась информация об отставке Гулевича.
"Военным ведомством Беларуси принята заявка на самый глупый фейк сезона от украинских фейкометных подразделений... На этот раз они начали себя успокаивать ими же придуманным мифом о якобы "массовом отказе от участия в боевых действиях" и прошении об отставке начальника Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси", - сообщили в Минобороны.
В ведомстве отметили, что "начальник Генерального штаба Вооруженных сил Республики Беларусь генерал-майор Гулевич не может просить отставки у министра обороны Беларуси, поскольку в отставку может направить только тот, кто назначил – главнокомандующий Вооруженными силами Республики Беларусь".
"Во-вторых, укомплектованность соединений и воинских частей Республики Беларусь – 100%. И они уже выполняют задачи, только на своей территории. В-третьих, ну если вы на такие фейки замахиваетесь, то хоть бы подпись начальника Генерального штаба нашли бы близкую к реальной", - сообщили в Минобороны Белоруссии.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.