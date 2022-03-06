https://ria.ru/20220306/belorussiya-1776900826.html

Минобороны Белоруссии опровергло информацию об отставке главы Генштаба

Минобороны Белоруссии опровергло информацию об отставке главы Генштаба - РИА Новости, 06.03.2022

Минобороны Белоруссии опровергло информацию об отставке главы Генштаба

Минобороны Белоруссии назвала фейком информацию о якобы отставке главы генштаба республики Виктора Гулевича из-за "нежелания воевать" на Украине, говорится в... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T11:31

2022-03-06T11:31

2022-03-06T12:21

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белоруссия

министерство обороны белоруссии

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МИНСК, 6 мар - РИА Новости. Минобороны Белоруссии назвала фейком информацию о якобы отставке главы генштаба республики Виктора Гулевича из-за "нежелания воевать" на Украине, говорится в сообщении ведомства в Telegram.Ранее в сети распространилась информация об отставке Гулевича."Военным ведомством Беларуси принята заявка на самый глупый фейк сезона от украинских фейкометных подразделений... На этот раз они начали себя успокаивать ими же придуманным мифом о якобы "массовом отказе от участия в боевых действиях" и прошении об отставке начальника Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси", - сообщили в Минобороны.В ведомстве отметили, что "начальник Генерального штаба Вооруженных сил Республики Беларусь генерал-майор Гулевич не может просить отставки у министра обороны Беларуси, поскольку в отставку может направить только тот, кто назначил – главнокомандующий Вооруженными силами Республики Беларусь".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220304/politsiya-1776582900.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белоруссия, министерство обороны белоруссии