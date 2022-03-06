Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220306/belorussiya-1776883267.html
Белорусское Минобороны опровергло сообщения о своих десантниках на Украине
Белорусское Минобороны опровергло сообщения о своих десантниках на Украине - РИА Новости, 06.03.2022
Белорусское Минобороны опровергло сообщения о своих десантниках на Украине
Белорусское министерство обороны опровергло информацию о том, что десантники страны находятся на Украине; все белорусские военные находятся внутри страны. РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T08:54
2022-03-06T09:01
в мире
белоруссия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772931732_0:0:3056:1720_1920x0_80_0_0_5b10b98dd88838a928eb58c24961eeed.jpg
МИНСК, 6 мар - РИА Новости. Белорусское министерство обороны опровергло информацию о том, что десантники страны находятся на Украине; все белорусские военные находятся внутри страны.Как отмечается в сообщении пресс-службы ведомства в Telegram, ранее в СМИ и социальных сетях распространилась информация о том, что десантники Белоруссии находятся под Житомиром и Харьковом, под Киевом и Черниговом. Также, отмечается в сообщении, в фейковых постах говорится о том, что "военнослужащие пошли искать "хорошую жизнь" на Украине"."Разочаруем диванное "экспертсообщество". Десантники, как и все Вооруженные силы, находятся в Беларуси и выполняют задачи в соответствии с предназначением, определенные главнокомандующим Вооруженных сил", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
https://radiosputnik.ria.ru/20220305/belorussiya-1776660246.html
белоруссия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772931732_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_abc2f95f2ca4a5ce634a6e4a4c8cf234.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, украина
08:54 06.03.2022 (обновлено: 09:01 06.03.2022)
 
Белорусское Минобороны опровергло сообщения о своих десантниках на Украине

Белорусское Минобороны опровергло сообщения о нахождении своих десантников на Украине

© Sputnik / Перейти в фотобанкВоеннослужащие вооруженных сил Белоруссии
Военнослужащие вооруженных сил Белоруссии
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Военнослужащие вооруженных сил Белоруссии . Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 6 мар - РИА Новости. Белорусское министерство обороны опровергло информацию о том, что десантники страны находятся на Украине; все белорусские военные находятся внутри страны.
Как отмечается в сообщении пресс-службы ведомства в Telegram, ранее в СМИ и социальных сетях распространилась информация о том, что десантники Белоруссии находятся под Житомиром и Харьковом, под Киевом и Черниговом. Также, отмечается в сообщении, в фейковых постах говорится о том, что "военнослужащие пошли искать "хорошую жизнь" на Украине".
Акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 10:13В мире
Белоруссия призвала Запад остановить "безрассудную" санкционную политику
"Разочаруем диванное "экспертсообщество". Десантники, как и все Вооруженные силы, находятся в Беларуси и выполняют задачи в соответствии с предназначением, определенные главнокомандующим Вооруженных сил", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
 
В миреБелоруссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала