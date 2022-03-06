https://ria.ru/20220306/belorussiya-1776883267.html
Белорусское Минобороны опровергло сообщения о своих десантниках на Украине
Белорусское Минобороны опровергло сообщения о своих десантниках на Украине - РИА Новости, 06.03.2022
Белорусское Минобороны опровергло сообщения о своих десантниках на Украине
Белорусское министерство обороны опровергло информацию о том, что десантники страны находятся на Украине; все белорусские военные находятся внутри страны. РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T08:54
2022-03-06T08:54
2022-03-06T09:01
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МИНСК, 6 мар - РИА Новости. Белорусское министерство обороны опровергло информацию о том, что десантники страны находятся на Украине; все белорусские военные находятся внутри страны.Как отмечается в сообщении пресс-службы ведомства в Telegram, ранее в СМИ и социальных сетях распространилась информация о том, что десантники Белоруссии находятся под Житомиром и Харьковом, под Киевом и Черниговом. Также, отмечается в сообщении, в фейковых постах говорится о том, что "военнослужащие пошли искать "хорошую жизнь" на Украине"."Разочаруем диванное "экспертсообщество". Десантники, как и все Вооруженные силы, находятся в Беларуси и выполняют задачи в соответствии с предназначением, определенные главнокомандующим Вооруженных сил", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
https://radiosputnik.ria.ru/20220305/belorussiya-1776660246.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, украина
08:54 06.03.2022 (обновлено: 09:01 06.03.2022)
Белорусское Минобороны опровергло сообщения о своих десантниках на Украине
Белорусское Минобороны опровергло сообщения о нахождении своих десантников на Украине