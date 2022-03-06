https://ria.ru/20220306/avtozapchasti-1776870585.html

Дилеры предупредили россиян о возможном дефиците автозапчастей

Дилеры предупредили россиян о возможном дефиците автозапчастей - РИА Новости, 06.03.2022

Дилеры предупредили россиян о возможном дефиците автозапчастей

Россия может столкнуться с нехваткой запчастей и "расходных материалов" для автомобилей, если их поставки не нормализуются в ближайшие полтора-два месяца, такой РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T03:45

2022-03-06T03:45

2022-03-06T04:02

экономика

авто

россия

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Россия может столкнуться с нехваткой запчастей и "расходных материалов" для автомобилей, если их поставки не нормализуются в ближайшие полтора-два месяца, такой прогноз РИА Новости дал генеральный директор дилера "АВТОDOM Алтуфьево" Евгений Афонин.Как отметил замгендиректора по сервису АГ "Авилон" Алексей Гуляев, в отношении сроков поставок запчастей сохраняется неопределенность, но при этом задержки сейчас минимальные. При этом никакой информации о снижении поставок запчастей от импортеров пока не поступало.Опрошенные РИА Новости дилеры также уточнили, что техническое и сервисное обслуживание автомобилей сейчас проводится в полном объеме, в том числе по брендам, заявившим о временном уходе из России.Ранее ряд автоконцернов объявил о временной приостановке производства и поставок машин в Россию в связи с ситуацией на Украине и проблемами с логистикой. Среди них Volkswagen, Skoda, Toyota, BMW, Mercedes-Benz, Porsche и Rolls-Royce.

https://ria.ru/20220305/avto-1776632373.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, авто, россия