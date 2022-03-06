https://ria.ru/20220306/avtozapchasti-1776870585.html
Дилеры предупредили россиян о возможном дефиците автозапчастей
Дилеры предупредили россиян о возможном дефиците автозапчастей - РИА Новости, 06.03.2022
Дилеры предупредили россиян о возможном дефиците автозапчастей
Россия может столкнуться с нехваткой запчастей и "расходных материалов" для автомобилей, если их поставки не нормализуются в ближайшие полтора-два месяца, такой РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T03:45
2022-03-06T03:45
2022-03-06T04:02
экономика
авто
россия
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Россия может столкнуться с нехваткой запчастей и "расходных материалов" для автомобилей, если их поставки не нормализуются в ближайшие полтора-два месяца, такой прогноз РИА Новости дал генеральный директор дилера "АВТОDOM Алтуфьево" Евгений Афонин.Как отметил замгендиректора по сервису АГ "Авилон" Алексей Гуляев, в отношении сроков поставок запчастей сохраняется неопределенность, но при этом задержки сейчас минимальные. При этом никакой информации о снижении поставок запчастей от импортеров пока не поступало.Опрошенные РИА Новости дилеры также уточнили, что техническое и сервисное обслуживание автомобилей сейчас проводится в полном объеме, в том числе по брендам, заявившим о временном уходе из России.Ранее ряд автоконцернов объявил о временной приостановке производства и поставок машин в Россию в связи с ситуацией на Украине и проблемами с логистикой. Среди них Volkswagen, Skoda, Toyota, BMW, Mercedes-Benz, Porsche и Rolls-Royce.
https://ria.ru/20220305/avto-1776632373.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, авто, россия
03:45 06.03.2022 (обновлено: 04:02 06.03.2022)
Дилеры предупредили россиян о возможном дефиците автозапчастей
Глава "АВТОDOM Алтуфьево" Афонин предупредил россиян о возможном дефиците автозапчастей
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Россия может столкнуться с нехваткой запчастей и "расходных материалов" для автомобилей, если их поставки не нормализуются в ближайшие полтора-два месяца, такой прогноз РИА Новости дал генеральный директор дилера "АВТОDOM Алтуфьево" Евгений Афонин.
"Если поставки запчастей в ближайшие полтора-два месяца не возобновятся, рынок столкнется и с нехваткой расходных материалов для проведения ТО, и с отсутствием деталей для кузовного ремонта", - отметил Афонин, слова которого передает пресс-служба.
Как отметил замгендиректора по сервису АГ "Авилон" Алексей Гуляев, в отношении сроков поставок запчастей сохраняется неопределенность, но при этом задержки сейчас минимальные. При этом никакой информации о снижении поставок запчастей от импортеров пока не поступало.
Опрошенные РИА Новости дилеры также уточнили, что техническое и сервисное обслуживание автомобилей сейчас проводится в полном объеме, в том числе по брендам, заявившим о временном уходе из России.
Ранее ряд автоконцернов объявил о временной приостановке производства и поставок машин в Россию
в связи с ситуацией на Украине
и проблемами с логистикой. Среди них Volkswagen
, Skoda
, Toyota, BMW
, Mercedes-Benz, Porsche и Rolls-Royce
.