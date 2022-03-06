https://ria.ru/20220306/avtoprobeg-1776950755.html

В Твери прошел автопробег в поддержку спецоперации на Украине

В Твери прошел автопробег в поддержку спецоперации на Украине - РИА Новости, 06.03.2022

В Твери прошел автопробег в поддержку спецоперации на Украине

В Твери в воскресенье состоялся автопробег в поддержку специальной военной операции России на территории Украины, сообщает пресс-служба правительства Тверской... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T18:31

2022-03-06T18:31

2022-03-06T18:31

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ТВЕРЬ, 6 мар - РИА Новости. В Твери в воскресенье состоялся автопробег в поддержку специальной военной операции России на территории Украины, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.Организатором автопробега выступила Федерация бокса Тверской области. Участие в нем приняли около 300 человек и 130 машин – представители спортивных, студенческих организаций, силовых структур, союзов многодетных семей и врачей, а также все желающие, которые решили поддержать российскую армию во время военной операции на Украине.Колона машин с российскими флагами проехала по улицам центра Твери – от улицы Салтыкова-Щедрина до площади Победы. Затем состоялось возложение цветов участниками автопробега к Обелиску Победы.По завершении пробега активисты провели флешмоб и выстроили автомобили буквой "Z" в поддержку ЛНР, ДНР и спецоперации на Украине, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220304/aktsiya-1776607362.html

https://ria.ru/20220306/avtoprobeg-1776883369.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, тверская область