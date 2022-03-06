https://ria.ru/20220306/aviatsiya-1776951305.html
Почти вся боевая авиация Украины уничтожена, заявили в Минобороны России
Почти вся боевая авиация Украины уничтожена, заявили в Минобороны России - РИА Новости, 06.03.2022
Почти вся боевая авиация Украины уничтожена, заявили в Минобороны России
Практически вся боевая авиация Украины уничтожена, сообщил в воскресенье журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T18:34
2022-03-06T18:34
2022-03-06T20:53
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Практически вся боевая авиация Украины уничтожена, сообщил в воскресенье журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Практически вся боеспособная авиация киевского режима уничтожена", - сказал он.По его словам, истребителями и ПВО ВКС России сбито в воздухе ещё три украинских истребителя Су-27 и три беспилотных летательных аппарата.Всего за вчерашний и неполный сегодняшний день военно-воздушные силы Украины потеряли 11 боевых самолетов и 2 вертолета.Конашенков добавил, что МО РФ достоверно известно об украинских боевых самолетах, ранее перелетевших в Румынию и другие приграничные страны."Обращаем внимание, что использование аэродромной сети этих стран для базирования украинской боевой авиации с последующим применением против российских вооруженных сил может расцениваться как вовлечение данных государств в вооруженный конфликт", - заявил официальный представитель Минобороны.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, воздушно-космические силы россии
18:34 06.03.2022 (обновлено: 20:53 06.03.2022)
Почти вся боевая авиация Украины уничтожена, заявили в Минобороны России
Минобороны России: практически вся боеспособная авиация киевского режима уничтожена