https://ria.ru/20220306/aviatsiya-1776951305.html

Почти вся боевая авиация Украины уничтожена, заявили в Минобороны России

Почти вся боевая авиация Украины уничтожена, заявили в Минобороны России - РИА Новости, 06.03.2022

Почти вся боевая авиация Украины уничтожена, заявили в Минобороны России

Практически вся боевая авиация Украины уничтожена, сообщил в воскресенье журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T18:34

2022-03-06T18:34

2022-03-06T20:53

россия

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Практически вся боевая авиация Украины уничтожена, сообщил в воскресенье журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Практически вся боеспособная авиация киевского режима уничтожена", - сказал он.По его словам, истребителями и ПВО ВКС России сбито в воздухе ещё три украинских истребителя Су-27 и три беспилотных летательных аппарата.Всего за вчерашний и неполный сегодняшний день военно-воздушные силы Украины потеряли 11 боевых самолетов и 2 вертолета.Конашенков добавил, что МО РФ достоверно известно об украинских боевых самолетах, ранее перелетевших в Румынию и другие приграничные страны."Обращаем внимание, что использование аэродромной сети этих стран для базирования украинской боевой авиации с последующим применением против российских вооруженных сил может расцениваться как вовлечение данных государств в вооруженный конфликт", - заявил официальный представитель Минобороны.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, воздушно-космические силы россии