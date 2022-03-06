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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220306/aleksandrovka-1776860994.html
В ДНР при обстреле со стороны украинских войск ранили двух человек
В ДНР при обстреле со стороны украинских войск ранили двух человек - РИА Новости, 06.03.2022
В ДНР при обстреле со стороны украинских войск ранили двух человек
Два жителя поселка Александровка в Донецкой народной республике ранены в субботу из-за обстрела украинских войск, поврежден детсад, сообщает представительство... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T00:12
2022-03-06T00:31
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
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ДОНЕЦК, 6 мар – РИА Новости. Два жителя поселка Александровка в Донецкой народной республике ранены в субботу из-за обстрела украинских войск, поврежден детсад, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220305/donbass-1776769837.html
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в мире, россия, украина
00:12 06.03.2022 (обновлено: 00:31 06.03.2022)
 
В ДНР при обстреле со стороны украинских войск ранили двух человек

В Александровке при обстреле со стороны украинских войск ранили двух человек

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкФрагменты снаряда, найденные на месте минометного артобстрела поселка Александровка
Фрагменты снаряда, найденные на месте минометного артобстрела поселка Александровка - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Фрагменты снаряда, найденные на месте минометного артобстрела поселка Александровка
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 6 мар – РИА Новости. Два жителя поселка Александровка в Донецкой народной республике ранены в субботу из-за обстрела украинских войск, поврежден детсад, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии от администрации Донецка поступила информация о повреждениях в н.п. Александровка по адресам: ул. Горького, 171, ул. Школьная, 163. Также повреждение получил детский сад №35 по ул. Школьной. В результате обстрела со стороны ВФУ ранения получили мужчина 1968 г.р. и женщина 1952 г.р.", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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В ДНР при обстрелах со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя
 
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