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В магазине Zara в Сочи выстроились очереди
В магазине Zara в Сочи выстроились очереди - РИА Новости, 05.03.2022
В магазине Zara в Сочи выстроились очереди
Очереди выстроились в вечерние часы в магазине Zara в крупном торговом центре в Сочи "МореМолл", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T19:25
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россия
сочи
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inditex
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санкции
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СОЧИ, 5 мар – РИА Новости. Очереди выстроились в вечерние часы в магазине Zara в крупном торговом центре в Сочи "МореМолл", передает корреспондент РИА Новости.Ранее новость о приостановке работы магазинов испанского бренда Zara не вызвала в Сочи покупательского ажиотажа. В субботу днем в магазине было порядка 15 покупателей в женском отделе, чуть меньше клиентов было в мужском секторе товаров. Однако вечером у касс и примерочных мужского и женского отдела столпились очереди покупателей."Хочу купить туфли, жакет на весну, потом неизвестно, когда еще можно будет", - сказала одна из покупательниц.Ранее газета Pais сообщила, что испанская компания Inditex временно приостанавливает работу 502 магазинов в России, 86 из которых Zara.Корпорация Inditex была основана в 1985 году. В России представлены магазины под брендами Zara, Pull&amp;Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterqüe.
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россия, сочи, bershka, inditex, oysho, санкции, санкции в отношении россии
19:25 05.03.2022
 
В магазине Zara в Сочи выстроились очереди

В магазине Zara в Сочи после объявления о приостановке работы компании выстроились очереди

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМагазин одежды Zara
Магазин одежды Zara - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Магазин одежды Zara. Архивное фото
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СОЧИ, 5 мар – РИА Новости. Очереди выстроились в вечерние часы в магазине Zara в крупном торговом центре в Сочи "МореМолл", передает корреспондент РИА Новости.
Ранее новость о приостановке работы магазинов испанского бренда Zara не вызвала в Сочи покупательского ажиотажа. В субботу днем в магазине было порядка 15 покупателей в женском отделе, чуть меньше клиентов было в мужском секторе товаров. Однако вечером у касс и примерочных мужского и женского отдела столпились очереди покупателей.
"Хочу купить туфли, жакет на весну, потом неизвестно, когда еще можно будет", - сказала одна из покупательниц.
Ранее газета Pais сообщила, что испанская компания Inditex временно приостанавливает работу 502 магазинов в России, 86 из которых Zara.
Корпорация Inditex была основана в 1985 году. В России представлены магазины под брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterqüe.
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РоссияСочиBershkaInditexOyshoСанкцииСанкции в отношении России
 
 
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