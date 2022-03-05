https://ria.ru/20220305/zara-1776823871.html
В магазине Zara в Сочи выстроились очереди
В магазине Zara в Сочи выстроились очереди - РИА Новости, 05.03.2022
В магазине Zara в Сочи выстроились очереди
Очереди выстроились в вечерние часы в магазине Zara в крупном торговом центре в Сочи "МореМолл", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T19:25
2022-03-05T19:25
2022-03-05T19:25
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inditex
oysho
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санкции в отношении россии
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СОЧИ, 5 мар – РИА Новости. Очереди выстроились в вечерние часы в магазине Zara в крупном торговом центре в Сочи "МореМолл", передает корреспондент РИА Новости.Ранее новость о приостановке работы магазинов испанского бренда Zara не вызвала в Сочи покупательского ажиотажа. В субботу днем в магазине было порядка 15 покупателей в женском отделе, чуть меньше клиентов было в мужском секторе товаров. Однако вечером у касс и примерочных мужского и женского отдела столпились очереди покупателей."Хочу купить туфли, жакет на весну, потом неизвестно, когда еще можно будет", - сказала одна из покупательниц.Ранее газета Pais сообщила, что испанская компания Inditex временно приостанавливает работу 502 магазинов в России, 86 из которых Zara.Корпорация Inditex была основана в 1985 году. В России представлены магазины под брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterqüe.
https://ria.ru/20220305/samsung-1776632785.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сочи, bershka, inditex, oysho, санкции, санкции в отношении россии
В магазине Zara в Сочи выстроились очереди
В магазине Zara в Сочи после объявления о приостановке работы компании выстроились очереди