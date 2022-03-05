https://ria.ru/20220305/zara-1776823871.html

В магазине Zara в Сочи выстроились очереди

В магазине Zara в Сочи выстроились очереди - РИА Новости, 05.03.2022

В магазине Zara в Сочи выстроились очереди

Очереди выстроились в вечерние часы в магазине Zara в крупном торговом центре в Сочи "МореМолл", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T19:25

2022-03-05T19:25

2022-03-05T19:25

россия

сочи

bershka

inditex

oysho

санкции

санкции в отношении россии

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СОЧИ, 5 мар – РИА Новости. Очереди выстроились в вечерние часы в магазине Zara в крупном торговом центре в Сочи "МореМолл", передает корреспондент РИА Новости.Ранее новость о приостановке работы магазинов испанского бренда Zara не вызвала в Сочи покупательского ажиотажа. В субботу днем в магазине было порядка 15 покупателей в женском отделе, чуть меньше клиентов было в мужском секторе товаров. Однако вечером у касс и примерочных мужского и женского отдела столпились очереди покупателей."Хочу купить туфли, жакет на весну, потом неизвестно, когда еще можно будет", - сказала одна из покупательниц.Ранее газета Pais сообщила, что испанская компания Inditex временно приостанавливает работу 502 магазинов в России, 86 из которых Zara.Корпорация Inditex была основана в 1985 году. В России представлены магазины под брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterqüe.

https://ria.ru/20220305/samsung-1776632785.html

россия

сочи

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сочи, bershka, inditex, oysho, санкции, санкции в отношении россии