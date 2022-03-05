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В Рязанской области задержали сторонника украинской нацистской группировки
В Рязанской области задержали сторонника украинской нацистской группировки - РИА Новости, 05.03.2022
В Рязанской области задержали сторонника украинской нацистской группировки
Силовики задержали в Рязанской области сторонника украинской неонацистской группировки "М.К.У.", сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T17:33
2022-03-05T17:33
2022-03-05T18:13
происшествия
россия
рязанская область
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Силовики задержали в Рязанской области сторонника украинской неонацистской группировки "М.К.У.", сообщил Центр общественных связей ФСБ."Задержан гражданин России 2004 года рождения, сторонник украинской неонацистской молодежной группировки "М.К.У.", причастный к администрированию по указанию ее главаря — гражданина Украины Егора Краснова — тематических радикальных интернет-сообществ, пропаганде идеологии ультранасилия, вербовке российской молодежи в экстремистскую и террористическую деятельность", — говорится в пресс-релизе.При обыске у него изъяли средства связи, в которых, как утверждается, содержались "пропагандистские материалы неонацистского толка".ФСБ России последний год неоднократно сообщала о задержаниях сторонников этой группы в разных регионах страны.В феврале Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Егора Краснова. СК вменяет ему создание экстремистского сообщества, подстрекательство к убийствам, терактам и другим преступлениям.
https://ria.ru/20220223/terakt-1774522937.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, рязанская область
17:33 05.03.2022 (обновлено: 18:13 05.03.2022)
В Рязанской области задержали сторонника украинской нацистской группировки
В Рязанской области задержали сторонника украинской неонацистской группировки "М.К.У."