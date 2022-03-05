https://ria.ru/20220305/zaderzhanie-1776796365.html

В Рязанской области задержали сторонника украинской нацистской группировки

В Рязанской области задержали сторонника украинской нацистской группировки - РИА Новости, 05.03.2022

В Рязанской области задержали сторонника украинской нацистской группировки

Силовики задержали в Рязанской области сторонника украинской неонацистской группировки "М.К.У.", сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T17:33

2022-03-05T17:33

2022-03-05T18:13

происшествия

россия

рязанская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866144_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_0f51ed5f797e2b47b628c7a11f181905.jpg

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Силовики задержали в Рязанской области сторонника украинской неонацистской группировки "М.К.У.", сообщил Центр общественных связей ФСБ."Задержан гражданин России 2004 года рождения, сторонник украинской неонацистской молодежной группировки "М.К.У.", причастный к администрированию по указанию ее главаря — гражданина Украины Егора Краснова — тематических радикальных интернет-сообществ, пропаганде идеологии ультранасилия, вербовке российской молодежи в экстремистскую и террористическую деятельность", — говорится в пресс-релизе.При обыске у него изъяли средства связи, в которых, как утверждается, содержались "пропагандистские материалы неонацистского толка".ФСБ России последний год неоднократно сообщала о задержаниях сторонников этой группы в разных регионах страны.В феврале Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Егора Краснова. СК вменяет ему создание экстремистского сообщества, подстрекательство к убийствам, терактам и другим преступлениям.

https://ria.ru/20220223/terakt-1774522937.html

россия

рязанская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, рязанская область