https://ria.ru/20220305/zaderzhanie-1776786907.html

В Крыму задержали боевика из "Крымско-татарского батальона"

В Крыму задержали боевика из "Крымско-татарского батальона" - РИА Новости, 05.03.2022

В Крыму задержали боевика из "Крымско-татарского батальона"

Федеральная служба безопасности задержала в Крыму украинского боевика, участвовавшего в блокаде полуострова, сообщил центр общественных связей ведомства. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T17:01

2022-03-05T17:01

2022-03-05T18:18

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

россия

республика крым

украина

херсонская область

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Федеральная служба безопасности задержала в Крыму украинского боевика, участвовавшего в блокаде полуострова, сообщил центр общественных связей ведомства.В 2015 году он вступил в состав НВФ, дислоцировавшегося в Херсонской области. Затем мужчина под руководством инструкторов из нацбатальонов прошел тактико-специальную и огневую подготовку, а в ноябре того же года стал участвовать в экономической и энергетической блокаде Крыма.Возбуждено уголовное дело об участии в незаконном вооруженном формировании (часть 2 статьи 208 УК России). Боевика заключили под стражу.

https://ria.ru/20220223/video-1774547765.html

россия

республика крым

украина

херсонская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, россия, республика крым, украина, херсонская область