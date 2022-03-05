17:01 05.03.2022 (обновлено: 18:18 05.03.2022)
В Крыму задержали боевика из "Крымско-татарского батальона"
ФСБ задержала в Крыму украинского боевика, участвовавшего в блокаде полуострова
© РИА Новости / Пресс-служба ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ задержала украинского боевика из "Крымско-татарского батальона"
ФСБ РФ задержала украинского боевика из "Крымско-татарского батальона"
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Федеральная служба безопасности задержала в Крыму украинского боевика, участвовавшего в блокаде полуострова, сообщил центр общественных связей ведомства.
"ФСБ России на территории Республики Крым задержан гражданин Украины 1959 года рождения, являющийся членом незаконного вооруженного формирования "Крымско-татарский батальон имени Номана Челебиджихана", — говорится в сообщении.
В 2015 году он вступил в состав НВФ, дислоцировавшегося в Херсонской области. Затем мужчина под руководством инструкторов из нацбатальонов прошел тактико-специальную и огневую подготовку, а в ноябре того же года стал участвовать в экономической и энергетической блокаде Крыма.
Возбуждено уголовное дело об участии в незаконном вооруженном формировании (часть 2 статьи 208 УК России). Боевика заключили под стражу.