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В Крыму задержали боевика из "Крымско-татарского батальона"
В Крыму задержали боевика из "Крымско-татарского батальона" - РИА Новости, 05.03.2022
В Крыму задержали боевика из "Крымско-татарского батальона"
Федеральная служба безопасности задержала в Крыму украинского боевика, участвовавшего в блокаде полуострова, сообщил центр общественных связей ведомства. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T17:01
2022-03-05T18:18
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
россия
республика крым
украина
херсонская область
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Федеральная служба безопасности задержала в Крыму украинского боевика, участвовавшего в блокаде полуострова, сообщил центр общественных связей ведомства.В 2015 году он вступил в состав НВФ, дислоцировавшегося в Херсонской области. Затем мужчина под руководством инструкторов из нацбатальонов прошел тактико-специальную и огневую подготовку, а в ноябре того же года стал участвовать в экономической и энергетической блокаде Крыма.Возбуждено уголовное дело об участии в незаконном вооруженном формировании (часть 2 статьи 208 УК России). Боевика заключили под стражу.
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россия
республика крым
украина
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, россия, республика крым, украина, херсонская область
17:01 05.03.2022 (обновлено: 18:18 05.03.2022)
 
В Крыму задержали боевика из "Крымско-татарского батальона"

ФСБ задержала в Крыму украинского боевика, участвовавшего в блокаде полуострова

© РИА Новости / Пресс-служба ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ задержала украинского боевика из "Крымско-татарского батальона"
ФСБ РФ задержала украинского боевика из Крымско-татарского батальона - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба ФСБ РФ
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ФСБ РФ задержала украинского боевика из "Крымско-татарского батальона"
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Федеральная служба безопасности задержала в Крыму украинского боевика, участвовавшего в блокаде полуострова, сообщил центр общественных связей ведомства.

"ФСБ России на территории Республики Крым задержан гражданин Украины 1959 года рождения, являющийся членом незаконного вооруженного формирования "Крымско-татарский батальон имени Номана Челебиджихана", — говорится в сообщении.

В 2015 году он вступил в состав НВФ, дислоцировавшегося в Херсонской области. Затем мужчина под руководством инструкторов из нацбатальонов прошел тактико-специальную и огневую подготовку, а в ноябре того же года стал участвовать в экономической и энергетической блокаде Крыма.
Возбуждено уголовное дело об участии в незаконном вооруженном формировании (часть 2 статьи 208 УК России). Боевика заключили под стражу.
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)БезопасностьРоссияРеспублика КрымУкраинаХерсонская область
 
 
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