https://ria.ru/20220305/yasinovataya-1776802068.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из минометов
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из минометов - РИА Новости, 05.03.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из минометов
Украинские войска обстреляли населенный пункт Ясиноватая в Донецкой народной республике из минометов, было выпущено четыре мины калибром 120 миллиметров,... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T17:52
2022-03-05T17:52
2022-03-05T17:59
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
украина
ясиноватая
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Ясиноватая в Донецкой народной республике из минометов, было выпущено четыре мины калибром 120 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено четыре мины калибром 120 мм", говорится в Telegram-канале представительства. Согласно заявлению, обстрел произошел в 16.20.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220228/donbass-1775390025.html
https://ria.ru/20220226/natsionalisty-1775278730.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, ясиноватая, ситуация в днр и лнр
17:52 05.03.2022 (обновлено: 17:59 05.03.2022)
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из минометов
Украинские войска выпустили четыре 120-миллиметровые мины по Ясиноватой