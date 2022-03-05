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На "Госуслугах" запустили сервис для возвращающихся в Россию туристов

На "Госуслугах" запустили сервис для возвращающихся в Россию туристов - РИА Новости, 05.03.2022

На "Госуслугах" запустили сервис для возвращающихся в Россию туристов

Ростуризм и Минцифры запустили на "Госуслугах" форму обратной связи для туристов, которые испытывают сложности с возвращением в Россию из-за рубежа, сообщили в... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T10:32

2022-03-05T10:32

2022-03-05T10:32

туризм

дмитрий чернышенко

россия

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Ростуризм и Минцифры запустили на "Госуслугах" форму обратной связи для туристов, которые испытывают сложности с возвращением в Россию из-за рубежа, сообщили в пресс-службе Ростуризма."По поручению вице-премьера правительства России Дмитрия Чернышенко Ростуризм и Минцифры запустили форму обратной связи на "Госуслугах" для туристов, которые испытывают сложности с возвращением в Россию", - рассказали в ведомстве.В Ростуризме уточнили, что через нее можно передать данные о месте нахождения и информацию об обратном билете, которые позволят Ростуризму и Росавиации скорректировать списки российских туристов и помочь им вернуться домой."В настоящее время Ростуризм и Росавиация в постоянном режиме продолжают работу по организации возвращения домой российских туристов. Ежедневно регулярные и чартерные рейсы возвращают российских туристов в страну", - сообщили в ведомстве."Ростуризм также напоминает, что если у туристов есть возможность и нет времени ждать, мы рекомендуем рассмотреть существующие варианты возврата в Россию через третьи страны, включая рейсы иностранных авиакомпаний, а также железнодорожный и автобусный транспорт", - заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20220304/turisty-1776325769.html

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Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

дмитрий чернышенко, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), туризм, новости - туризм