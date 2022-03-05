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Туризм
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На "Госуслугах" запустили сервис для возвращающихся в Россию туристов
На "Госуслугах" запустили сервис для возвращающихся в Россию туристов - РИА Новости, 05.03.2022
На "Госуслугах" запустили сервис для возвращающихся в Россию туристов
Ростуризм и Минцифры запустили на "Госуслугах" форму обратной связи для туристов, которые испытывают сложности с возвращением в Россию из-за рубежа, сообщили в... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T10:32
2022-03-05T10:32
туризм
дмитрий чернышенко
россия
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Ростуризм и Минцифры запустили на "Госуслугах" форму обратной связи для туристов, которые испытывают сложности с возвращением в Россию из-за рубежа, сообщили в пресс-службе Ростуризма."По поручению вице-премьера правительства России Дмитрия Чернышенко Ростуризм и Минцифры запустили форму обратной связи на "Госуслугах" для туристов, которые испытывают сложности с возвращением в Россию", - рассказали в ведомстве.В Ростуризме уточнили, что через нее можно передать данные о месте нахождения и информацию об обратном билете, которые позволят Ростуризму и Росавиации скорректировать списки российских туристов и помочь им вернуться домой."В настоящее время Ростуризм и Росавиация в постоянном режиме продолжают работу по организации возвращения домой российских туристов. Ежедневно регулярные и чартерные рейсы возвращают российских туристов в страну", - сообщили в ведомстве."Ростуризм также напоминает, что если у туристов есть возможность и нет времени ждать, мы рекомендуем рассмотреть существующие варианты возврата в Россию через третьи страны, включая рейсы иностранных авиакомпаний, а также железнодорожный и автобусный транспорт", - заключили в ведомстве.
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дмитрий чернышенко, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), туризм, новости - туризм
10:32 05.03.2022
 
На "Госуслугах" запустили сервис для возвращающихся в Россию туристов

Ростуризм и Минцифры запустили форму обратной связи для туристов на портале госуслуг

© РИА Новости / Анастасия Мельникова Российские туристы в аэропорту Мадейры
Российские туристы в аэропорту Мадейры - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
Российские туристы в аэропорту Мадейры. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Ростуризм и Минцифры запустили на "Госуслугах" форму обратной связи для туристов, которые испытывают сложности с возвращением в Россию из-за рубежа, сообщили в пресс-службе Ростуризма.
"По поручению вице-премьера правительства России Дмитрия Чернышенко Ростуризм и Минцифры запустили форму обратной связи на "Госуслугах" для туристов, которые испытывают сложности с возвращением в Россию", - рассказали в ведомстве.
В Ростуризме уточнили, что через нее можно передать данные о месте нахождения и информацию об обратном билете, которые позволят Ростуризму и Росавиации скорректировать списки российских туристов и помочь им вернуться домой.
"В настоящее время Ростуризм и Росавиация в постоянном режиме продолжают работу по организации возвращения домой российских туристов. Ежедневно регулярные и чартерные рейсы возвращают российских туристов в страну", - сообщили в ведомстве.
"Ростуризм также напоминает, что если у туристов есть возможность и нет времени ждать, мы рекомендуем рассмотреть существующие варианты возврата в Россию через третьи страны, включая рейсы иностранных авиакомпаний, а также железнодорожный и автобусный транспорт", - заключили в ведомстве.
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ТуризмДмитрий ЧернышенкоРоссияФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ТуризмНовости - Туризм
 
 
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