https://ria.ru/20220305/vooruzhenie-1776840735.html
Москва призвала ЕС и НАТО прекратить накачивать Украину вооружением
Москва призвала ЕС и НАТО прекратить накачивать Украину вооружением - РИА Новости, 05.03.2022
Москва призвала ЕС и НАТО прекратить накачивать Украину вооружением
Москва призывает страны ЕС и НАТО прекратить накачивать вооружениями киевский режим, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T20:49
2022-03-05T20:49
2022-03-05T21:10
обострение ситуации в днр и лнр
москва
россия
нато
евросоюз
министерство обороны рф (минобороны рф)
мария захарова
европа
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Москва призывает страны ЕС и НАТО прекратить накачивать вооружениями киевский режим, заявили в МИД РФ."Вновь призываем страны ЕС и НАТО прекратить бездумную "накачку" нежизнеспособного киевского режима новейшими системами вооружений во избежание колоссальных рисков для международной гражданской авиации и других транспортных коммуникаций не только в Европе, но и за ее пределами", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, нато, евросоюз, министерство обороны рф (минобороны рф), мария захарова, европа, в мире
20:49 05.03.2022 (обновлено: 21:10 05.03.2022)
Москва призвала ЕС и НАТО прекратить накачивать Украину вооружением
Захарова заявила, что Москва призывает ЕС и НАТО прекратить накачивать Украину вооружением