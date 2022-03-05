https://ria.ru/20220305/vooruzhenie-1776840735.html

Москва призвала ЕС и НАТО прекратить накачивать Украину вооружением

Москва призвала ЕС и НАТО прекратить накачивать Украину вооружением - РИА Новости, 05.03.2022

Москва призвала ЕС и НАТО прекратить накачивать Украину вооружением

Москва призывает страны ЕС и НАТО прекратить накачивать вооружениями киевский режим, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T20:49

2022-03-05T20:49

2022-03-05T21:10

обострение ситуации в днр и лнр

москва

россия

нато

евросоюз

министерство обороны рф (минобороны рф)

мария захарова

европа

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Москва призывает страны ЕС и НАТО прекратить накачивать вооружениями киевский режим, заявили в МИД РФ."Вновь призываем страны ЕС и НАТО прекратить бездумную "накачку" нежизнеспособного киевского режима новейшими системами вооружений во избежание колоссальных рисков для международной гражданской авиации и других транспортных коммуникаций не только в Европе, но и за ее пределами", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

москва, россия, нато, евросоюз, министерство обороны рф (минобороны рф), мария захарова, европа, в мире