https://ria.ru/20220305/vologodchina-1776816503.html
На Вологодчине собрали около 20 тонн гуманитарной помощи для Донбасса
На Вологодчине собрали около 20 тонн гуманитарной помощи для Донбасса - РИА Новости, 05.03.2022
На Вологодчине собрали около 20 тонн гуманитарной помощи для Донбасса
Около 20 тонн гуманитарной помощи, собранной вологжанами для жителей Донбасса, отправлены в субботу в Ростов-на- Дону, сообщается на сайте Законодательного... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T19:08
2022-03-05T19:08
2022-03-05T19:08
вологодская область
гуманитарная помощь
лнр
днр
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ВОЛОГДА, 5 мар - РИА Новости. Около 20 тонн гуманитарной помощи, собранной вологжанами для жителей Донбасса, отправлены в субботу в Ростов-на- Дону, сообщается на сайте Законодательного собрания области.На Вологодчине с 22 февраля был объявлен сбор гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР, вынужденным покинуть родные дома, пункты приема были развернуты во всех районах области."Сбор гуманитарной помощи организовала Партия "Единая Россия", он проходил во всех местных отделениях и оперативных штабах "Мы вместе". Сегодня хочу поблагодарить всех, кто не остался равнодушным и оказал поддержку жителям Донбасса. Ваша помощь важна для людей, оказавшихся в трудной ситуации, это поможет им пережить непростое время вне родных стен. Вологжане несли продукты питания, постельное белье, одноразовую посуду, одежду, канцелярские товары, игрушки. Только в Череповце в сборе гуманитарной помощи приняли участие более 300 человек", - приводятся в сообщении слова председателя Заксобрания, секретаря регионального отделения "Единой России" Андрея Луценко.Меньше, чем за две недели, в области было собрано около 20 тонн гуманитарного груза. Планируется, что фура с гуманитарной помощью прибудет в Ростов-на-Дону через двое суток.
https://ria.ru/20220301/shtab-1775846374.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гуманитарная помощь, лнр, днр