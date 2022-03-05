https://ria.ru/20220305/vologodchina-1776816503.html

На Вологодчине собрали около 20 тонн гуманитарной помощи для Донбасса

На Вологодчине собрали около 20 тонн гуманитарной помощи для Донбасса - РИА Новости, 05.03.2022

На Вологодчине собрали около 20 тонн гуманитарной помощи для Донбасса

Около 20 тонн гуманитарной помощи, собранной вологжанами для жителей Донбасса, отправлены в субботу в Ростов-на- Дону, сообщается на сайте Законодательного... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T19:08

2022-03-05T19:08

2022-03-05T19:08

вологодская область

гуманитарная помощь

лнр

днр

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ВОЛОГДА, 5 мар - РИА Новости. Около 20 тонн гуманитарной помощи, собранной вологжанами для жителей Донбасса, отправлены в субботу в Ростов-на- Дону, сообщается на сайте Законодательного собрания области.На Вологодчине с 22 февраля был объявлен сбор гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР, вынужденным покинуть родные дома, пункты приема были развернуты во всех районах области."Сбор гуманитарной помощи организовала Партия "Единая Россия", он проходил во всех местных отделениях и оперативных штабах "Мы вместе". Сегодня хочу поблагодарить всех, кто не остался равнодушным и оказал поддержку жителям Донбасса. Ваша помощь важна для людей, оказавшихся в трудной ситуации, это поможет им пережить непростое время вне родных стен. Вологжане несли продукты питания, постельное белье, одноразовую посуду, одежду, канцелярские товары, игрушки. Только в Череповце в сборе гуманитарной помощи приняли участие более 300 человек", - приводятся в сообщении слова председателя Заксобрания, секретаря регионального отделения "Единой России" Андрея Луценко.Меньше, чем за две недели, в области было собрано около 20 тонн гуманитарного груза. Планируется, что фура с гуманитарной помощью прибудет в Ростов-на-Дону через двое суток.

https://ria.ru/20220301/shtab-1775846374.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

гуманитарная помощь, лнр, днр