https://ria.ru/20220305/venediktov-1776819967.html

Венедиктов опроверг информацию о планах занять пост в "Ельцин Центре"

Венедиктов опроверг информацию о планах занять пост в "Ельцин Центре" - РИА Новости, 05.03.2022

Венедиктов опроверг информацию о планах занять пост в "Ельцин Центре"

Главный редактор ликвидированной российской радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов опроверг информацию о том, что в скором времени станет одним из... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T19:04

2022-03-05T19:04

2022-03-05T20:03

общество

россия

ельцин центр

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

алексей венедиктов (журналист)

эхо москвы (радиостанция)

украина

борис ельцин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735219129_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_c29a523892445ef1558d43709ee77d9a.jpg

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Главный редактор ликвидированной российской радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов опроверг информацию о том, что в скором времени станет одним из руководителей Ельцин Центра. Ранее в СМИ появилась информация, что Венедиктов может стать одним из руководителей Ельцин Центра."Опровергаю. Не было ни предложения, ни мыслей на этот счет", - ответил он.В Ельцин-Центре так же опровергли информацию о том, что Алексей Венедиктов якобы станет одним из руководителей учреждения."Нам об этом ничего не известно", - сказали РИА Новости в пресс-службе Ельцин-Центра в ответ на просьбу прокомментировать информацию о возможном трудоустройстве Венедиктова.Роскомнадзор 1 марта ограничил доступ к ресурсам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь"* за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о российской военной операции на Украине. Спустя два дня совет директоров "Эха Москвы" принял решение о ликвидации радиостанции, 4 марта был отключен сайт и удалены все корпоративные аккаунты соцсетей. Пятого марта совет директоров "Эха..." разорвал контракт с Венедиктовым.Ельцин Центр — общественное, культурное и образовательное учреждение, открытое в Екатеринбурге в 2015 году под эгидой одноименного фонда рядом с кварталом Екатеринбург-Сити. Назван в честь первого российского президента Бориса Ельцина. Спроектирован архитектурным бюро Bernaskoni во главе с Борисом Бернаскони. Одним из основных объектов центра является Музей Бориса Ельцина, посвященный современной политической истории России и личности Ельцина.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20220303/ekho-1776230959.html

https://ria.ru/20220305/smi-1776785002.html

россия

украина

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, ельцин центр, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), алексей венедиктов (журналист), эхо москвы (радиостанция), украина, борис ельцин, екатеринбург