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https://ria.ru/20220305/venediktov-1776819967.html
Венедиктов опроверг информацию о планах занять пост в "Ельцин Центре"
Венедиктов опроверг информацию о планах занять пост в "Ельцин Центре" - РИА Новости, 05.03.2022
Венедиктов опроверг информацию о планах занять пост в "Ельцин Центре"
Главный редактор ликвидированной российской радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов опроверг информацию о том, что в скором времени станет одним из... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T19:04
2022-03-05T20:03
общество
россия
ельцин центр
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
алексей венедиктов (журналист)
эхо москвы (радиостанция)
украина
борис ельцин
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Главный редактор ликвидированной российской радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов опроверг информацию о том, что в скором времени станет одним из руководителей Ельцин Центра. Ранее в СМИ появилась информация, что Венедиктов может стать одним из руководителей Ельцин Центра."Опровергаю. Не было ни предложения, ни мыслей на этот счет", - ответил он.В Ельцин-Центре так же опровергли информацию о том, что Алексей Венедиктов якобы станет одним из руководителей учреждения."Нам об этом ничего не известно", - сказали РИА Новости в пресс-службе Ельцин-Центра в ответ на просьбу прокомментировать информацию о возможном трудоустройстве Венедиктова.Роскомнадзор 1 марта ограничил доступ к ресурсам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь"* за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о российской военной операции на Украине. Спустя два дня совет директоров "Эха Москвы" принял решение о ликвидации радиостанции, 4 марта был отключен сайт и удалены все корпоративные аккаунты соцсетей. Пятого марта совет директоров "Эха..." разорвал контракт с Венедиктовым.Ельцин Центр — общественное, культурное и образовательное учреждение, открытое в Екатеринбурге в 2015 году под эгидой одноименного фонда рядом с кварталом Екатеринбург-Сити. Назван в честь первого российского президента Бориса Ельцина. Спроектирован архитектурным бюро Bernaskoni во главе с Борисом Бернаскони. Одним из основных объектов центра является Музей Бориса Ельцина, посвященный современной политической истории России и личности Ельцина.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20220303/ekho-1776230959.html
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общество, россия, ельцин центр, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), алексей венедиктов (журналист), эхо москвы (радиостанция), украина, борис ельцин, екатеринбург
19:04 05.03.2022 (обновлено: 20:03 05.03.2022)
 
Венедиктов опроверг информацию о планах занять пост в "Ельцин Центре"

Экс-главред "Эха Москвы" Венедиктов не будет руководить "Ельцин Центром"

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкБывший главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов
Бывший главный редактор радиостанции Эхо Москвы Алексей Венедиктов - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Бывший главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Главный редактор ликвидированной российской радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов опроверг информацию о том, что в скором времени станет одним из руководителей Ельцин Центра.
Ранее в СМИ появилась информация, что Венедиктов может стать одним из руководителей Ельцин Центра.
Сотрудники в помещении редакции Эхо Москвы в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 12:58
В Кремле прокомментировали закрытие "Эха Москвы"
"Опровергаю. Не было ни предложения, ни мыслей на этот счет", - ответил он.
В Ельцин-Центре так же опровергли информацию о том, что Алексей Венедиктов якобы станет одним из руководителей учреждения.
"Нам об этом ничего не известно", - сказали РИА Новости в пресс-службе Ельцин-Центра в ответ на просьбу прокомментировать информацию о возможном трудоустройстве Венедиктова.
Роскомнадзор 1 марта ограничил доступ к ресурсам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь"* за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о российской военной операции на Украине. Спустя два дня совет директоров "Эха Москвы" принял решение о ликвидации радиостанции, 4 марта был отключен сайт и удалены все корпоративные аккаунты соцсетей. Пятого марта совет директоров "Эха..." разорвал контракт с Венедиктовым.
Ельцин Центр — общественное, культурное и образовательное учреждение, открытое в Екатеринбурге в 2015 году под эгидой одноименного фонда рядом с кварталом Екатеринбург-Сити. Назван в честь первого российского президента Бориса Ельцина. Спроектирован архитектурным бюро Bernaskoni во главе с Борисом Бернаскони. Одним из основных объектов центра является Музей Бориса Ельцина, посвященный современной политической истории России и личности Ельцина.
* СМИ, выполняющее функции иностранного агента
Президент Союза журналистов России Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 16:55
Глава СЖР: после острой фазы многие ресурсы вернутся к работе в России
 
ОбществоРоссияЕльцин центрФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Алексей Венедиктов (журналист)Эхо Москвы (радиостанция)УкраинаБорис ЕльцинЕкатеринбург
 
 
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