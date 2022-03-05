19:04 05.03.2022 (обновлено: 20:03 05.03.2022)
Венедиктов опроверг информацию о планах занять пост в "Ельцин Центре"
Экс-главред "Эха Москвы" Венедиктов не будет руководить "Ельцин Центром"
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкБывший главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов
Бывший главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Главный редактор ликвидированной российской радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов опроверг информацию о том, что в скором времени станет одним из руководителей Ельцин Центра.
Ранее в СМИ появилась информация, что Венедиктов может стать одним из руководителей Ельцин Центра.
3 марта, 12:58В Кремле прокомментировали закрытие "Эха Москвы"
"Опровергаю. Не было ни предложения, ни мыслей на этот счет", - ответил он.
В Ельцин-Центре так же опровергли информацию о том, что Алексей Венедиктов якобы станет одним из руководителей учреждения.
"Нам об этом ничего не известно", - сказали РИА Новости в пресс-службе Ельцин-Центра в ответ на просьбу прокомментировать информацию о возможном трудоустройстве Венедиктова.
Роскомнадзор 1 марта ограничил доступ к ресурсам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь"* за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о российской военной операции на Украине. Спустя два дня совет директоров "Эха Москвы" принял решение о ликвидации радиостанции, 4 марта был отключен сайт и удалены все корпоративные аккаунты соцсетей. Пятого марта совет директоров "Эха..." разорвал контракт с Венедиктовым.
Ельцин Центр — общественное, культурное и образовательное учреждение, открытое в Екатеринбурге в 2015 году под эгидой одноименного фонда рядом с кварталом Екатеринбург-Сити. Назван в честь первого российского президента Бориса Ельцина. Спроектирован архитектурным бюро Bernaskoni во главе с Борисом Бернаскони. Одним из основных объектов центра является Музей Бориса Ельцина, посвященный современной политической истории России и личности Ельцина.
* СМИ, выполняющее функции иностранного агента