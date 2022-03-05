https://ria.ru/20220305/venediktov-1776680779.html
Совет директоров "Эха Москвы" разорвал контракт с Венедиктовым
Совет директоров "Эха Москвы" разорвал контракт с Венедиктовым - РИА Новости, 05.03.2022
Совет директоров "Эха Москвы" разорвал контракт с Венедиктовым
Главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов подтвердил РИА Новости, что совет директоров "Эха" разорвал с ним контракт. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T11:27
2022-03-05T11:27
2022-03-05T18:17
алексей венедиктов (журналист)
медиа - общество
россия
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов подтвердил РИА Новости, что совет директоров "Эха" разорвал с ним контракт."Расторгли (контракт. — Прим. ред.)", — сказал он.Венедиктов сообщил, что будет развивать свои исторические проекты.Роскомнадзор 1 марта ограничил доступ к ресурсам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь"* за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине. Спустя два дня совет директоров "Эха Москвы" принял решение о ликвидации радиостанции, 4 марта был отключен сайт и удалены все корпоративные аккаунты соцсетей.*СМИ, выполняющее функцию иноагента в России.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей венедиктов (журналист), медиа - общество, россия
11:27 05.03.2022 (обновлено: 18:17 05.03.2022)
Совет директоров "Эха Москвы" разорвал контракт с Венедиктовым
Совет директоров "Эха Москвы" разорвал контракт с главредом Алексеем Венедиктовым
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов подтвердил РИА Новости, что совет директоров "Эха" разорвал с ним контракт.
"Расторгли (контракт. — Прим. ред.)", — сказал он.
Венедиктов сообщил, что будет развивать свои исторические проекты.
Роскомнадзор
1 марта ограничил доступ к ресурсам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь"* за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине
. Спустя два дня совет директоров "Эха Москвы" принял решение о ликвидации радиостанции, 4 марта был отключен сайт и удалены все корпоративные аккаунты соцсетей.
*СМИ, выполняющее функцию иноагента в России.