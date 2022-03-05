https://ria.ru/20220305/venediktov-1776680779.html

Совет директоров "Эха Москвы" разорвал контракт с Венедиктовым

Совет директоров "Эха Москвы" разорвал контракт с Венедиктовым - РИА Новости, 05.03.2022

Совет директоров "Эха Москвы" разорвал контракт с Венедиктовым

Главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов подтвердил РИА Новости, что совет директоров "Эха" разорвал с ним контракт. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T11:27

2022-03-05T11:27

2022-03-05T18:17

алексей венедиктов (журналист)

медиа - общество

россия

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов подтвердил РИА Новости, что совет директоров "Эха" разорвал с ним контракт."Расторгли (контракт. — Прим. ред.)", — сказал он.Венедиктов сообщил, что будет развивать свои исторические проекты.Роскомнадзор 1 марта ограничил доступ к ресурсам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь"* за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине. Спустя два дня совет директоров "Эха Москвы" принял решение о ликвидации радиостанции, 4 марта был отключен сайт и удалены все корпоративные аккаунты соцсетей.*СМИ, выполняющее функцию иноагента в России.

https://ria.ru/20220303/ekho-1776230959.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

алексей венедиктов (журналист), медиа - общество, россия