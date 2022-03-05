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Совет директоров "Эха Москвы" разорвал контракт с Венедиктовым
Совет директоров "Эха Москвы" разорвал контракт с Венедиктовым - РИА Новости, 05.03.2022
Совет директоров "Эха Москвы" разорвал контракт с Венедиктовым
Главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов подтвердил РИА Новости, что совет директоров "Эха" разорвал с ним контракт. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T11:27
2022-03-05T18:17
алексей венедиктов (журналист)
медиа - общество
россия
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов подтвердил РИА Новости, что совет директоров "Эха" разорвал с ним контракт."Расторгли (контракт. — Прим. ред.)", — сказал он.Венедиктов сообщил, что будет развивать свои исторические проекты.Роскомнадзор 1 марта ограничил доступ к ресурсам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь"* за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине. Спустя два дня совет директоров "Эха Москвы" принял решение о ликвидации радиостанции, 4 марта был отключен сайт и удалены все корпоративные аккаунты соцсетей.*СМИ, выполняющее функцию иноагента в России.
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алексей венедиктов (журналист), медиа - общество, россия
11:27 05.03.2022 (обновлено: 18:17 05.03.2022)
 
Совет директоров "Эха Москвы" разорвал контракт с Венедиктовым

Совет директоров "Эха Москвы" разорвал контракт с главредом Алексеем Венедиктовым

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАлексей Венедиктов
Алексей Венедиктов - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Алексей Венедиктов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов подтвердил РИА Новости, что совет директоров "Эха" разорвал с ним контракт.
"Расторгли (контракт. — Прим. ред.)", — сказал он.
Венедиктов сообщил, что будет развивать свои исторические проекты.
Роскомнадзор 1 марта ограничил доступ к ресурсам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь"* за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине. Спустя два дня совет директоров "Эха Москвы" принял решение о ликвидации радиостанции, 4 марта был отключен сайт и удалены все корпоративные аккаунты соцсетей.
*СМИ, выполняющее функцию иноагента в России.
Сотрудники в помещении редакции Эхо Москвы в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 12:58
В Кремле прокомментировали закрытие "Эха Москвы"
 
Алексей Венедиктов (журналист)Медиа - ОбществоРоссия
 
 
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