08:35 05.03.2022 (обновлено: 09:16 05.03.2022)
Совет директоров "Эха" рассмотрит вопрос о полномочиях Венедиктова
Совет директоров "Эха" рассмотрит вопрос о прекращении полномочий Венедиктова
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Общественной палаты Москвы, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов
Заместитель председателя Общественной палаты Москвы, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Совет Директоров "Эха" сегодня рассмотрит вопрос о прекращении полномочий Алексея Венедиктова .
"Сегодня в 11 часов Совет Директоров "Эха" рассмотрит вопрос "О прекращении полномочий Главного редактора Эха Москвы Венедиктова Алексея Алексеевича". 24 года ровно", - сообщил Венедиктов в своем Telegram-канале.
Роскомнадзор 1 марта ограничил доступ к ресурсам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь"*. Спустя два дня большинством голосов совета директоров "Эха Москвы" принято решение о ликвидации радиостанции. Доступ к ресурсам "Эха" и "Дождя"* был ограничен за целенаправленное систематическое размещение материалов, содержащих ложную информацию о сущности российской военной операции на Украине. 4 марта ликвидированная радиостанция "Эхо Москвы" отключила свой сайт и удалила все корпоративные аккаунты соцсетей.
* СМИ, выполняющее функции иноагента в России.
3 марта, 18:11"Эхо Москвы" оштрафовали за передачу про украинский язык