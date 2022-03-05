https://ria.ru/20220305/venediktov-1776644904.html

Совет директоров "Эха" рассмотрит вопрос о полномочиях Венедиктова

Совет директоров "Эха" рассмотрит вопрос о полномочиях Венедиктова - РИА Новости, 05.03.2022

Совет директоров "Эха" рассмотрит вопрос о полномочиях Венедиктова

Совет Директоров "Эха" сегодня рассмотрит вопрос о прекращении полномочий Алексея Венедиктова . РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T08:35

2022-03-05T08:35

2022-03-05T09:16

эхо москвы (радиостанция)

алексей венедиктов (журналист)

россия

медиа - общество

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Совет Директоров "Эха" сегодня рассмотрит вопрос о прекращении полномочий Алексея Венедиктова ."Сегодня в 11 часов Совет Директоров "Эха" рассмотрит вопрос "О прекращении полномочий Главного редактора Эха Москвы Венедиктова Алексея Алексеевича". 24 года ровно", - сообщил Венедиктов в своем Telegram-канале.Роскомнадзор 1 марта ограничил доступ к ресурсам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь"*. Спустя два дня большинством голосов совета директоров "Эха Москвы" принято решение о ликвидации радиостанции. Доступ к ресурсам "Эха" и "Дождя"* был ограничен за целенаправленное систематическое размещение материалов, содержащих ложную информацию о сущности российской военной операции на Украине. 4 марта ликвидированная радиостанция "Эхо Москвы" отключила свой сайт и удалила все корпоративные аккаунты соцсетей.* СМИ, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20220303/ekho-1776327917.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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Влада Копылова

эхо москвы (радиостанция), алексей венедиктов (журналист), россия, медиа - общество