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Совет директоров "Эха" рассмотрит вопрос о полномочиях Венедиктова
Совет директоров "Эха" рассмотрит вопрос о полномочиях Венедиктова - РИА Новости, 05.03.2022
Совет директоров "Эха" рассмотрит вопрос о полномочиях Венедиктова
Совет Директоров "Эха" сегодня рассмотрит вопрос о прекращении полномочий Алексея Венедиктова . РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T08:35
2022-03-05T09:16
эхо москвы (радиостанция)
алексей венедиктов (журналист)
россия
медиа - общество
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Совет Директоров "Эха" сегодня рассмотрит вопрос о прекращении полномочий Алексея Венедиктова ."Сегодня в 11 часов Совет Директоров "Эха" рассмотрит вопрос "О прекращении полномочий Главного редактора Эха Москвы Венедиктова Алексея Алексеевича". 24 года ровно", - сообщил Венедиктов в своем Telegram-канале.Роскомнадзор 1 марта ограничил доступ к ресурсам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь"*. Спустя два дня большинством голосов совета директоров "Эха Москвы" принято решение о ликвидации радиостанции. Доступ к ресурсам "Эха" и "Дождя"* был ограничен за целенаправленное систематическое размещение материалов, содержащих ложную информацию о сущности российской военной операции на Украине. 4 марта ликвидированная радиостанция "Эхо Москвы" отключила свой сайт и удалила все корпоративные аккаунты соцсетей.* СМИ, выполняющее функции иноагента в России.
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эхо москвы (радиостанция), алексей венедиктов (журналист), россия, медиа - общество
08:35 05.03.2022 (обновлено: 09:16 05.03.2022)
 
Совет директоров "Эха" рассмотрит вопрос о полномочиях Венедиктова

Совет директоров "Эха" рассмотрит вопрос о прекращении полномочий Венедиктова

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Общественной палаты Москвы, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов
Заместитель председателя Общественной палаты Москвы, главный редактор радиостанции Эхо Москвы Алексей Венедиктов - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Общественной палаты Москвы, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Совет Директоров "Эха" сегодня рассмотрит вопрос о прекращении полномочий Алексея Венедиктова .
"Сегодня в 11 часов Совет Директоров "Эха" рассмотрит вопрос "О прекращении полномочий Главного редактора Эха Москвы Венедиктова Алексея Алексеевича". 24 года ровно", - сообщил Венедиктов в своем Telegram-канале.
Роскомнадзор 1 марта ограничил доступ к ресурсам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь"*. Спустя два дня большинством голосов совета директоров "Эха Москвы" принято решение о ликвидации радиостанции. Доступ к ресурсам "Эха" и "Дождя"* был ограничен за целенаправленное систематическое размещение материалов, содержащих ложную информацию о сущности российской военной операции на Украине. 4 марта ликвидированная радиостанция "Эхо Москвы" отключила свой сайт и удалила все корпоративные аккаунты соцсетей.
* СМИ, выполняющее функции иноагента в России.
Логотип радиостанции Эхо Москвы в помещении редакции в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 18:11
"Эхо Москвы" оштрафовали за передачу про украинский язык
 
Эхо Москвы (радиостанция)Алексей Венедиктов (журналист)РоссияМедиа - Общество
 
 
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