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При массовой вакцинации коронавирус станет управляемым, заявила врач
При массовой вакцинации коронавирус станет управляемым, заявила врач - РИА Новости, 05.03.2022
При массовой вакцинации коронавирус станет управляемым, заявила врач
Коронавирус станет управляемым при массовой вакцинации населения и коллективном иммунитете, заявила в интервью РИА Новости главный врач городской клинической... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T06:53
2022-03-05T11:40
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Коронавирус станет управляемым при массовой вакцинации населения и коллективном иммунитете, заявила в интервью РИА Новости главный врач городской клинической больницы №52 в Москве Марьяна Лысенко."Управляемый инфекционный процесс может быть только в случае массовой вакцинации населения и коллективного иммунитета, о котором мы так много времени уже говорим. Только в этом случае любые инфекционные процессы могут быть управляемыми. А значит, могут быть прогнозируемыми, а значит, количество заболевших будет невелико", - отметила Лысенко.
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353
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"Коронавирусная инфекция станет управляемой" – главврач московской 52-й больницы Лысенко
"Коронавирусная инфекция станет управляемой" – главврач московской 52-й больницы Лысенко
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здоровье - общество, общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
06:53 05.03.2022 (обновлено: 11:40 05.03.2022)
 
При массовой вакцинации коронавирус станет управляемым, заявила врач

Врач Лысенко заявила, что при массовой вакцинации коронавирус станет управляемым

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Коронавирус станет управляемым при массовой вакцинации населения и коллективном иммунитете, заявила в интервью РИА Новости главный врач городской клинической больницы №52 в Москве Марьяна Лысенко.
"Управляемый инфекционный процесс может быть только в случае массовой вакцинации населения и коллективного иммунитета, о котором мы так много времени уже говорим. Только в этом случае любые инфекционные процессы могут быть управляемыми. А значит, могут быть прогнозируемыми, а значит, количество заболевших будет невелико", - отметила Лысенко.
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Вчера, 04:00Сказано в эфире
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