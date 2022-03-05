https://ria.ru/20220305/vaktsinatsiya-1776640179.html
При массовой вакцинации коронавирус станет управляемым, заявила врач
При массовой вакцинации коронавирус станет управляемым, заявила врач - РИА Новости, 05.03.2022
При массовой вакцинации коронавирус станет управляемым, заявила врач
Коронавирус станет управляемым при массовой вакцинации населения и коллективном иммунитете, заявила в интервью РИА Новости главный врач городской клинической... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T06:53
2022-03-05T06:53
2022-03-05T11:40
распространение коронавируса
здоровье - общество
общество
россия
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776682970_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e3ed65664e3b3631357b12a83b587b32.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Коронавирус станет управляемым при массовой вакцинации населения и коллективном иммунитете, заявила в интервью РИА Новости главный врач городской клинической больницы №52 в Москве Марьяна Лысенко."Управляемый инфекционный процесс может быть только в случае массовой вакцинации населения и коллективного иммунитета, о котором мы так много времени уже говорим. Только в этом случае любые инфекционные процессы могут быть управляемыми. А значит, могут быть прогнозируемыми, а значит, количество заболевших будет невелико", - отметила Лысенко.
https://radiosputnik.ria.ru/20220305/omikron-1776515224.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776682970_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_021c1ae16bd7a6129562c58d043e22ee.jpg
"Коронавирусная инфекция станет управляемой" – главврач московской 52-й больницы Лысенко
"Коронавирусная инфекция станет управляемой" – главврач московской 52-й больницы Лысенко
2022-03-05T06:53
true
PT0M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
06:53 05.03.2022 (обновлено: 11:40 05.03.2022)
При массовой вакцинации коронавирус станет управляемым, заявила врач
Врач Лысенко заявила, что при массовой вакцинации коронавирус станет управляемым