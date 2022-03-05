https://ria.ru/20220305/vaktsinatsiya-1776640179.html

При массовой вакцинации коронавирус станет управляемым, заявила врач

При массовой вакцинации коронавирус станет управляемым, заявила врач - РИА Новости, 05.03.2022

При массовой вакцинации коронавирус станет управляемым, заявила врач

Коронавирус станет управляемым при массовой вакцинации населения и коллективном иммунитете, заявила в интервью РИА Новости главный врач городской клинической... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T06:53

2022-03-05T06:53

2022-03-05T11:40

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Коронавирус станет управляемым при массовой вакцинации населения и коллективном иммунитете, заявила в интервью РИА Новости главный врач городской клинической больницы №52 в Москве Марьяна Лысенко."Управляемый инфекционный процесс может быть только в случае массовой вакцинации населения и коллективного иммунитета, о котором мы так много времени уже говорим. Только в этом случае любые инфекционные процессы могут быть управляемыми. А значит, могут быть прогнозируемыми, а значит, количество заболевших будет невелико", - отметила Лысенко.

https://radiosputnik.ria.ru/20220305/omikron-1776515224.html

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"Коронавирусная инфекция станет управляемой" – главврач московской 52-й больницы Лысенко "Коронавирусная инфекция станет управляемой" – главврач московской 52-й больницы Лысенко 2022-03-05T06:53 true PT0M26S

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Максим Горбачев

здоровье - общество, общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19