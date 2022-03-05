https://ria.ru/20220305/ukraina-1776751193.html

В Лондоне заявили, что готовы помочь Киеву уйти от российских нефти и газа

В Лондоне заявили, что готовы помочь Киеву уйти от российских нефти и газа - РИА Новости, 05.03.2022

В Лондоне заявили, что готовы помочь Киеву уйти от российских нефти и газа

Великобритания готова помочь Украине уйти от потребления российской нефти и газа, заявил британский министр по делам бизнеса, энергетики и промышленности Кваси... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T15:20

2022-03-05T15:20

2022-03-05T15:28

великобритания

украина

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цены на нефть

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ЛОНДОН, 5 мар – РИА Новости. Великобритания готова помочь Украине уйти от потребления российской нефти и газа, заявил британский министр по делам бизнеса, энергетики и промышленности Кваси Квартенг. Он сообщил, что заявил об этом послу Украины в Лондоне Вадиму Пристайко в ходе встречи в субботу."Великобритания готова оказать энергетическую поддержку, чтобы помочь Украине уйти от российской нефти и газа", - написал министр в Twitter.Ранее "Газпром" сообщил, что поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей — 109,5 миллиона кубометров на 5 марта. Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на 2022 год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки.

https://ria.ru/20220305/sanktsii-1776633186.html

великобритания

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

великобритания, украина, в мире, цены на нефть