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В Лондоне заявили, что готовы помочь Киеву уйти от российских нефти и газа
В Лондоне заявили, что готовы помочь Киеву уйти от российских нефти и газа - РИА Новости, 05.03.2022
В Лондоне заявили, что готовы помочь Киеву уйти от российских нефти и газа
Великобритания готова помочь Украине уйти от потребления российской нефти и газа, заявил британский министр по делам бизнеса, энергетики и промышленности Кваси... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T15:20
2022-03-05T15:20
2022-03-05T15:28
великобритания
украина
в мире
цены на нефть
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ЛОНДОН, 5 мар – РИА Новости. Великобритания готова помочь Украине уйти от потребления российской нефти и газа, заявил британский министр по делам бизнеса, энергетики и промышленности Кваси Квартенг. Он сообщил, что заявил об этом послу Украины в Лондоне Вадиму Пристайко в ходе встречи в субботу."Великобритания готова оказать энергетическую поддержку, чтобы помочь Украине уйти от российской нефти и газа", - написал министр в Twitter.Ранее "Газпром" сообщил, что поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей — 109,5 миллиона кубометров на 5 марта. Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на 2022 год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки.
https://ria.ru/20220305/sanktsii-1776633186.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, украина, в мире, цены на нефть
15:20 05.03.2022 (обновлено: 15:28 05.03.2022)
В Лондоне заявили, что готовы помочь Киеву уйти от российских нефти и газа
Британский министр Квартенг: Лондон готов помочь Киеву уйти от российских нефти и газа