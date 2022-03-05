Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220305/ukraina-1776751193.html
В Лондоне заявили, что готовы помочь Киеву уйти от российских нефти и газа
В Лондоне заявили, что готовы помочь Киеву уйти от российских нефти и газа - РИА Новости, 05.03.2022
В Лондоне заявили, что готовы помочь Киеву уйти от российских нефти и газа
Великобритания готова помочь Украине уйти от потребления российской нефти и газа, заявил британский министр по делам бизнеса, энергетики и промышленности Кваси... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T15:20
2022-03-05T15:28
великобритания
украина
в мире
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735202987_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_6abc4585b98da5a2de22e23628b9af23.jpg
ЛОНДОН, 5 мар – РИА Новости. Великобритания готова помочь Украине уйти от потребления российской нефти и газа, заявил британский министр по делам бизнеса, энергетики и промышленности Кваси Квартенг. Он сообщил, что заявил об этом послу Украины в Лондоне Вадиму Пристайко в ходе встречи в субботу."Великобритания готова оказать энергетическую поддержку, чтобы помочь Украине уйти от российской нефти и газа", - написал министр в Twitter.Ранее "Газпром" сообщил, что поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей — 109,5 миллиона кубометров на 5 марта. Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на 2022 год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки.
https://ria.ru/20220305/sanktsii-1776633186.html
великобритания
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735202987_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_01160baa9b9f8de0a04d5f31b4459a69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
великобритания, украина, в мире, цены на нефть
15:20 05.03.2022 (обновлено: 15:28 05.03.2022)
 
В Лондоне заявили, что готовы помочь Киеву уйти от российских нефти и газа

Британский министр Квартенг: Лондон готов помочь Киеву уйти от российских нефти и газа

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкВид на Тауэрский мост над рекой Темзой в Лондоне
Вид на Тауэрский мост над рекой Темзой в Лондоне - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Вид на Тауэрский мост над рекой Темзой в Лондоне
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 5 мар – РИА Новости. Великобритания готова помочь Украине уйти от потребления российской нефти и газа, заявил британский министр по делам бизнеса, энергетики и промышленности Кваси Квартенг. Он сообщил, что заявил об этом послу Украины в Лондоне Вадиму Пристайко в ходе встречи в субботу.
"Великобритания готова оказать энергетическую поддержку, чтобы помочь Украине уйти от российской нефти и газа", - написал министр в Twitter.
Ранее "Газпром" сообщил, что поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей — 109,5 миллиона кубометров на 5 марта. Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на 2022 год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки.
Логотип на здании Европарламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 03:02
СМИ: Европа поставила себя под удар из-за санкций против России
 
ВеликобританияУкраинаВ миреЦены на нефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала