Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220305/ukraina-1776722517.html
Блинкен рассказал о помощи Украине в сфере безопасности
Блинкен рассказал о помощи Украине в сфере безопасности - РИА Новости, 05.03.2022
Блинкен рассказал о помощи Украине в сфере безопасности
За последний год США предоставили Украине более миллиарда долларов помощи в области безопасности, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T13:54
2022-03-05T13:54
владимир путин
россия
киев
луганская народная республика
вооруженные силы рф
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774250203_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_14192f50391962038f205a5a6fbd66da.jpg
ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. За последний год США предоставили Украине более миллиарда долларов помощи в области безопасности, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.Ранее он заявлял, что НАТО продолжит оказывать "в предстоящие дни и недели" помощь Украине, в том числе на гуманитарном направлении."За последний год Соединенные Штаты… предоставили Украине более миллиарда долларов помощи в сфере безопасности, это больше, чем в любой предыдущий год", - приводит госдеп слова Блинкена, сказанные в интервью телеканалу BBC.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. На 5 марта, поражены более 2 тысяч объектов, уничтожены 82 самолета, 708 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными. Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220305/ukraina-1776666722.html
https://ria.ru/20220303/nato-1776348984.html
россия
киев
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774250203_60:0:1197:852_1920x0_80_0_0_e78840cdbeffed90bbcd64a4bd45875a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, киев, луганская народная республика, вооруженные силы рф, нато
13:54 05.03.2022
 
Блинкен рассказал о помощи Украине в сфере безопасности

За 2021 год США предоставили Киеву более миллиарда долларов помощи в сфере безопасности

© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press ServiceУкраинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press Service
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. За последний год США предоставили Украине более миллиарда долларов помощи в области безопасности, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Ранее он заявлял, что НАТО продолжит оказывать "в предстоящие дни и недели" помощь Украине, в том числе на гуманитарном направлении.
Солдаты ВСУ под Киевом - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 10:39Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
США оснащали Украину оружием для городских боев, сообщили СМИ
"За последний год Соединенные Штаты… предоставили Украине более миллиарда долларов помощи в сфере безопасности, это больше, чем в любой предыдущий год", - приводит госдеп слова Блинкена, сказанные в интервью телеканалу BBC.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. На 5 марта, поражены более 2 тысяч объектов, уничтожены 82 самолета, 708 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными. Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 19:31Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
США хотели принять Украину в НАТО в обход правил, заявил Нарышкин
 
Владимир ПутинРоссияКиевЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала