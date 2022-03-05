https://ria.ru/20220305/ukraina-1776684733.html

С Украины в Польшу с начала спецоперации въехали более 787 тысяч человек

С Украины в Польшу с начала спецоперации въехали более 787 тысяч человек - РИА Новости, 05.03.2022

С Украины в Польшу с начала спецоперации въехали более 787 тысяч человек

Более 787 тысяч человек въехали в Польшу из Украины с начала российской спецоперации, сообщает Пограничная стража республики. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T11:42

2022-03-05T11:42

2022-03-05T11:42

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

польша

украина

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ВАРШАВА, 5 мар - РИА Новости. Более 787 тысяч человек въехали в Польшу из Украины с начала российской спецоперации, сообщает Пограничная стража республики."С 24 февраля из Украины в Польшу въехали 787,3 тысячи человек", - говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20220304/polsha-1776591369.html

польша

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, украина