https://ria.ru/20220305/ukraina-1776684733.html
С Украины в Польшу с начала спецоперации въехали более 787 тысяч человек
С Украины в Польшу с начала спецоперации въехали более 787 тысяч человек - РИА Новости, 05.03.2022
С Украины в Польшу с начала спецоперации въехали более 787 тысяч человек
Более 787 тысяч человек въехали в Польшу из Украины с начала российской спецоперации, сообщает Пограничная стража республики. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T11:42
2022-03-05T11:42
2022-03-05T11:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
польша
украина
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ВАРШАВА, 5 мар - РИА Новости. Более 787 тысяч человек въехали в Польшу из Украины с начала российской спецоперации, сообщает Пограничная стража республики."С 24 февраля из Украины в Польшу въехали 787,3 тысячи человек", - говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20220304/polsha-1776591369.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, украина
С Украины в Польшу с начала спецоперации въехали более 787 тысяч человек
Погранстража: с Украины в Польшу с начала спецоперации въехали более 787 тысяч человек