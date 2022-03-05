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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/ukraina-1776684733.html
С Украины в Польшу с начала спецоперации въехали более 787 тысяч человек
С Украины в Польшу с начала спецоперации въехали более 787 тысяч человек - РИА Новости, 05.03.2022
С Украины в Польшу с начала спецоперации въехали более 787 тысяч человек
Более 787 тысяч человек въехали в Польшу из Украины с начала российской спецоперации, сообщает Пограничная стража республики. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T11:42
2022-03-05T11:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
польша
украина
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ВАРШАВА, 5 мар - РИА Новости. Более 787 тысяч человек въехали в Польшу из Украины с начала российской спецоперации, сообщает Пограничная стража республики."С 24 февраля из Украины в Польшу въехали 787,3 тысячи человек", - говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20220304/polsha-1776591369.html
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в мире, польша, украина
11:42 05.03.2022
 
С Украины в Польшу с начала спецоперации въехали более 787 тысяч человек

Погранстража: с Украины в Польшу с начала спецоперации въехали более 787 тысяч человек

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЖители Украины проходят польско-украинскую границу через контрольно-пропускной пункт Медыка
Жители Украины проходят польско-украинскую границу через контрольно-пропускной пункт Медыка - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Жители Украины проходят польско-украинскую границу через контрольно-пропускной пункт Медыка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 5 мар - РИА Новости. Более 787 тысяч человек въехали в Польшу из Украины с начала российской спецоперации, сообщает Пограничная стража республики.
"С 24 февраля из Украины в Польшу въехали 787,3 тысячи человек", - говорится в сообщении.
Ночная Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 19:09В мире
В СВР рассказали о роли Польши в ситуации вокруг Украины
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреПольшаУкраина
 
 
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