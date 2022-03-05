Родственники российских военнопленных получают угрозы, заявила Москалькова
Омбудсмен Москалькова: родственники российских военнопленных на Украине получают угрозы
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что получает обращения от родственников российских военных, попавших в плен на Украине - им поступают угрозы.
"Ко мне поступили обращения от родственников ребят, находящихся в плену на Украине... В их телефонах, как у всех у нас, есть контакты родственников, друзей, знакомых. Под страхом расправы, убийства эти нелюди выдвигают требование к родственникам ребят... выйти на митинг. Ничего святого", - написала омбудсмен на своей странице в Instagram.
Из соображений безопасности она не назвала имена военных.
"Несмотря на угрозы, родственники находят в себе мужество не поддаваться на провокации", - отметила Москалькова.
По ее словам, в настоящее время люди подвергаются беспрецедентным информационным атакам и запугиваниям.
"Вне всякого сомнения, цифровизация стала одной из наиболее влиятельных сил в современном мире - люди подвергаются беспрецедентным информационным атакам, цель которых - посеять панику… Такие сообщения приходят и моим сотрудникам", - сообщила Москалькова и призвала не поддаваться подобным провокациям.
Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины" и отдать под суд ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.
Минобороны РФ сообщило, что будут найдены и понесут суровую ответственность украинские нацисты и руководители киевского режима, причастные к издевательствам над российскими военнопленными, а также все "прямо призывающие к издевательствам над российскими военнослужащими". Подчеркивается, что подобные действия являются серьезным нарушением норм международного права.
Позже Москалькова обратилась к комиссарам ООН и Совета Европы, председателю и генсекретарю ОБСЕ, а также главе БДИПЧ ОБСЕ в защиту прав российских военнослужащих, попавших в плен на Украине. Омбудсмен обратилась и в Международный Красный Крест и Красный Крест на Украине с просьбой посетить российских военных, попавших в плен на Украине, и оказать им необходимую помощь. Также она попросила омбудсмена Украины Людмилу Денисову посетить тех, кто находится в плену, "и со своей стороны тоже высказала готовность оказывать помощь гражданам Украины, которые окажутся в местах несвободы на территории РФ". Однако, по словам Москальковой, в ответ Денисова сделала заявление о невозможности таких договоренностей.