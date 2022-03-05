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В Новосибирске арестовали пару, выкинувшую кресло из окна на пенсионерку
В Новосибирске арестовали пару, выкинувшую кресло из окна на пенсионерку - РИА Новости, 05.03.2022
В Новосибирске арестовали пару, выкинувшую кресло из окна на пенсионерку
Суд в Новосибирске заключил под стражу молодого человека и девушку, сбросивших кресло с седьмого этажа, отчего погибла 80-летняя женщина, сообщило СУСК РФ по... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T12:32
2022-03-05T12:32
происшествия
россия
новосибирск
следственный комитет россии (ск рф)
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НОВОСИБИРСК, 5 мар – РИА Новости. Суд в Новосибирске заключил под стражу молодого человека и девушку, сбросивших кресло с седьмого этажа, отчего погибла 80-летняя женщина, сообщило СУСК РФ по Новосибирской области.Как сообщалось, 3 марта женщина 1941 года рождения в Новосибирске скончалась от упавшего с седьмого этажа кресла – старую мебель через окно выбрасывали квартиросъемщики, а она в это время вышла гулять с собакой. Следователи первоначально возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности в отношении 19-летнего молодого человека и 23-летней девушки."Следователем им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц), вину в совершении которого они не признали. Судом по ходатайству следствия обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.В СУСК пояснили, что обвинение молодым людям предъявлено по более тяжкой статье, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 20 лет."Молодые люди, действуя группой лиц, подняли кресло на подоконник комнаты жилища и через открытое окно вытолкнули кресло вниз, где в это время 80-летняя женщина выгуливала собаку. В результате преступных действий последней причинены телесные повреждения, от которой она скончалась на месте происшествия", - добавили в следственном управлении.
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происшествия, россия, новосибирск, следственный комитет россии (ск рф)
12:32 05.03.2022
 
В Новосибирске арестовали пару, выкинувшую кресло из окна на пенсионерку

В Новосибирске арестовали пару, убившую пенсионерку сброшенным с седьмого этажа креслом

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобиль следственного комитета
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НОВОСИБИРСК, 5 мар – РИА Новости. Суд в Новосибирске заключил под стражу молодого человека и девушку, сбросивших кресло с седьмого этажа, отчего погибла 80-летняя женщина, сообщило СУСК РФ по Новосибирской области.
Как сообщалось, 3 марта женщина 1941 года рождения в Новосибирске скончалась от упавшего с седьмого этажа кресла – старую мебель через окно выбрасывали квартиросъемщики, а она в это время вышла гулять с собакой. Следователи первоначально возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности в отношении 19-летнего молодого человека и 23-летней девушки.
"Следователем им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц), вину в совершении которого они не признали. Судом по ходатайству следствия обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
В СУСК пояснили, что обвинение молодым людям предъявлено по более тяжкой статье, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 20 лет.
"Молодые люди, действуя группой лиц, подняли кресло на подоконник комнаты жилища и через открытое окно вытолкнули кресло вниз, где в это время 80-летняя женщина выгуливала собаку. В результате преступных действий последней причинены телесные повреждения, от которой она скончалась на месте происшествия", - добавили в следственном управлении.
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
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ПроисшествияРоссияНовосибирскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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