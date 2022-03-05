https://ria.ru/20220305/ubiystvo-1776697095.html

В Новосибирске арестовали пару, выкинувшую кресло из окна на пенсионерку

В Новосибирске арестовали пару, выкинувшую кресло из окна на пенсионерку - РИА Новости, 05.03.2022

В Новосибирске арестовали пару, выкинувшую кресло из окна на пенсионерку

Суд в Новосибирске заключил под стражу молодого человека и девушку, сбросивших кресло с седьмого этажа, отчего погибла 80-летняя женщина, сообщило СУСК РФ по... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T12:32

2022-03-05T12:32

2022-03-05T12:32

происшествия

россия

новосибирск

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748653392_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_dccadbf9a754e60da7b5fbffe9a60f74.jpg

НОВОСИБИРСК, 5 мар – РИА Новости. Суд в Новосибирске заключил под стражу молодого человека и девушку, сбросивших кресло с седьмого этажа, отчего погибла 80-летняя женщина, сообщило СУСК РФ по Новосибирской области.Как сообщалось, 3 марта женщина 1941 года рождения в Новосибирске скончалась от упавшего с седьмого этажа кресла – старую мебель через окно выбрасывали квартиросъемщики, а она в это время вышла гулять с собакой. Следователи первоначально возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности в отношении 19-летнего молодого человека и 23-летней девушки."Следователем им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц), вину в совершении которого они не признали. Судом по ходатайству следствия обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.В СУСК пояснили, что обвинение молодым людям предъявлено по более тяжкой статье, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 20 лет."Молодые люди, действуя группой лиц, подняли кресло на подоконник комнаты жилища и через открытое окно вытолкнули кресло вниз, где в это время 80-летняя женщина выгуливала собаку. В результате преступных действий последней причинены телесные повреждения, от которой она скончалась на месте происшествия", - добавили в следственном управлении.

https://ria.ru/20220111/ubiystvo-1767312867.html

россия

новосибирск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, новосибирск, следственный комитет россии (ск рф)