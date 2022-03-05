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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/turtsiya-1776815499.html
Наивно ждать результатов от переговоров при обстрелах, считают в Анкаре
Наивно ждать результатов от переговоров при обстрелах, считают в Анкаре - РИА Новости, 05.03.2022
Наивно ждать результатов от переговоров при обстрелах, считают в Анкаре
Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын считает, что "наивно ожидать" результата от переговоров РФ и Украины при продолжении боевых действий. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T18:46
2022-03-05T18:49
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
анкара
стамбул
вооруженные силы рф
втб
евросоюз
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АНКАРА, 5 мар – РИА Новости. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын считает, что "наивно ожидать" результата от переговоров РФ и Украины при продолжении боевых действий.Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил о вероятности проведения трехсторонней встречи президентов Турции, России и Украины в Анкаре или Стамбуле в случае положительного ответа от российского лидера Владимира Путина. Эрдоган в воскресенье также планирует телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным."Не хочу быть пессимистом, но пока продолжаются эти интенсивные обстрелы, было бы немного наивно ожидать от стола переговоров конкретно обязывающего результата, который напрямую положительно повлияет на ситуацию на местах для украинских городов. Вот почему российской стороне нужно дать столу переговоров здесь очень серьезный шанс", - приводит слова Калына телеканал NTV.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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анкара
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в мире, россия, анкара, стамбул, вооруженные силы рф, втб, евросоюз, турция, украина, ибрагим калын
18:46 05.03.2022 (обновлено: 18:49 05.03.2022)
 
Наивно ждать результатов от переговоров при обстрелах, считают в Анкаре

Ибрагим Калын: наивно ждать результатов от переговоров Москвы и Киева при обстрелах

© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press ServiceУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press Service
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Читать ria.ru в
АНКАРА, 5 мар – РИА Новости. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын считает, что "наивно ожидать" результата от переговоров РФ и Украины при продолжении боевых действий.
Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил о вероятности проведения трехсторонней встречи президентов Турции, России и Украины в Анкаре или Стамбуле в случае положительного ответа от российского лидера Владимира Путина. Эрдоган в воскресенье также планирует телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
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"Не хочу быть пессимистом, но пока продолжаются эти интенсивные обстрелы, было бы немного наивно ожидать от стола переговоров конкретно обязывающего результата, который напрямую положительно повлияет на ситуацию на местах для украинских городов. Вот почему российской стороне нужно дать столу переговоров здесь очень серьезный шанс", - приводит слова Калына телеканал NTV.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.
В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияАнкараСтамбулВооруженные силы РФВТБЕвросоюзТурцияУкраинаИбрагим Калын
 
 
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