https://ria.ru/20220305/turtsiya-1776815499.html

Наивно ждать результатов от переговоров при обстрелах, считают в Анкаре

Наивно ждать результатов от переговоров при обстрелах, считают в Анкаре - РИА Новости, 05.03.2022

Наивно ждать результатов от переговоров при обстрелах, считают в Анкаре

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын считает, что "наивно ожидать" результата от переговоров РФ и Украины при продолжении боевых действий. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T18:46

2022-03-05T18:46

2022-03-05T18:49

обострение ситуации в днр и лнр

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втб

евросоюз

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АНКАРА, 5 мар – РИА Новости. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын считает, что "наивно ожидать" результата от переговоров РФ и Украины при продолжении боевых действий.Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил о вероятности проведения трехсторонней встречи президентов Турции, России и Украины в Анкаре или Стамбуле в случае положительного ответа от российского лидера Владимира Путина. Эрдоган в воскресенье также планирует телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным."Не хочу быть пессимистом, но пока продолжаются эти интенсивные обстрелы, было бы немного наивно ожидать от стола переговоров конкретно обязывающего результата, который напрямую положительно повлияет на ситуацию на местах для украинских городов. Вот почему российской стороне нужно дать столу переговоров здесь очень серьезный шанс", - приводит слова Калына телеканал NTV.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, анкара, стамбул, вооруженные силы рф, втб, евросоюз, турция, украина, ибрагим калын