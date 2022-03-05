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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/turtsiya-1776674282.html
Два турецких самолета готовятся эвакуировать граждан с Украины
Два турецких самолета готовятся эвакуировать граждан с Украины - РИА Новости, 05.03.2022
Два турецких самолета готовятся эвакуировать граждан с Украины
Турция продолжает переговоры с Россией и Украиной по эвакуации своих граждан, два турецких самолета ожидают в украинском аэропорту Борисполь, заявил министр... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T11:11
2022-03-05T11:26
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
турция
украина
ситуация в днр и лнр
россия
хулуси акар
киев
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АНКАРА, 5 мар – РИА Новости. Турция продолжает переговоры с Россией и Украиной по эвакуации своих граждан, два турецких самолета ожидают в украинском аэропорту Борисполь, заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар."Вечером 24 февраля мы отправили два самолета А400М для гуманитарной помощи. В то же время мы планировали эвакуацию наших граждан. Два наших самолета в настоящее время ждут в аэропорту Борисполь в связи с закрытием воздушного пространства. Мы продолжаем наши контакты и с Россией, и с Украиной по этому вопросу", - сказал Акар журналистам в субботу.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220304/turtsiya-1776562535.html
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в мире, турция, украина, ситуация в днр и лнр, россия, хулуси акар, киев
11:11 05.03.2022 (обновлено: 11:26 05.03.2022)
 
Два турецких самолета готовятся эвакуировать граждан с Украины

Два турецких самолета ожидают эвакуации граждан с Украины в аэропорту Борисполь

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПассажиры в международном аэропорту Борисполь в Киеве
Пассажиры в международном аэропорту Борисполь в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Пассажиры в международном аэропорту Борисполь в Киеве
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АНКАРА, 5 мар – РИА Новости. Турция продолжает переговоры с Россией и Украиной по эвакуации своих граждан, два турецких самолета ожидают в украинском аэропорту Борисполь, заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар.
"Вечером 24 февраля мы отправили два самолета А400М для гуманитарной помощи. В то же время мы планировали эвакуацию наших граждан. Два наших самолета в настоящее время ждут в аэропорту Борисполь в связи с закрытием воздушного пространства. Мы продолжаем наши контакты и с Россией, и с Украиной по этому вопросу", - сказал Акар журналистам в субботу.
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Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреТурцияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРРоссияХулуси АкарКиев
 
 
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