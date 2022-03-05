https://ria.ru/20220305/turtsiya-1776674282.html

Два турецких самолета готовятся эвакуировать граждан с Украины

Два турецких самолета готовятся эвакуировать граждан с Украины - РИА Новости, 05.03.2022

Два турецких самолета готовятся эвакуировать граждан с Украины

Турция продолжает переговоры с Россией и Украиной по эвакуации своих граждан, два турецких самолета ожидают в украинском аэропорту Борисполь, заявил министр... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T11:11

2022-03-05T11:11

2022-03-05T11:26

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в мире

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хулуси акар

киев

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АНКАРА, 5 мар – РИА Новости. Турция продолжает переговоры с Россией и Украиной по эвакуации своих граждан, два турецких самолета ожидают в украинском аэропорту Борисполь, заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар."Вечером 24 февраля мы отправили два самолета А400М для гуманитарной помощи. В то же время мы планировали эвакуацию наших граждан. Два наших самолета в настоящее время ждут в аэропорту Борисполь в связи с закрытием воздушного пространства. Мы продолжаем наши контакты и с Россией, и с Украиной по этому вопросу", - сказал Акар журналистам в субботу.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220304/turtsiya-1776562535.html

https://ria.ru/20220216/vstrecha-1773118931.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, турция, украина, ситуация в днр и лнр, россия, хулуси акар, киев