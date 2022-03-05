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Глава Минобороны Турции ждет положительных сдвигов по ситуации на Украине
Глава Минобороны Турции ждет положительных сдвигов по ситуации на Украине - РИА Новости, 05.03.2022
Глава Минобороны Турции ждет положительных сдвигов по ситуации на Украине
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что после переговоров с российским коллегой Сергеем Шойгу ждет положительных сдвигов по ситуации на... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T11:08
2022-03-05T11:08
2022-03-05T11:21
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
турция
украина
сергей шойгу
алексей резников
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АНКАРА, 5 мар – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что после переговоров с российским коллегой Сергеем Шойгу ждет положительных сдвигов по ситуации на Украине."У меня были переговоры с господином Шойгу, и с господином (министром обороны Украины Алексеем – ред.) Резниковым. Мы будем продолжать наши переговоры по мере необходимости, для установления режима прекращения огня как можно скорее. Мы с нетерпением ждем дальнейшего развития событий, ждем положительных сдвигов", - сказал Акар журналистам в субботу.
https://ria.ru/20220305/tishina-1776650987.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, украина, сергей шойгу, алексей резников
11:08 05.03.2022 (обновлено: 11:21 05.03.2022)
Глава Минобороны Турции ждет положительных сдвигов по ситуации на Украине
Глава Минобороны Турции Акар ждет положительных сдвигов по ситуации на Украине