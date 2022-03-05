Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/turtsiya-1776673714.html
Глава Минобороны Турции ждет положительных сдвигов по ситуации на Украине
Глава Минобороны Турции ждет положительных сдвигов по ситуации на Украине - РИА Новости, 05.03.2022
Глава Минобороны Турции ждет положительных сдвигов по ситуации на Украине
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что после переговоров с российским коллегой Сергеем Шойгу ждет положительных сдвигов по ситуации на... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T11:08
2022-03-05T11:21
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
турция
украина
сергей шойгу
алексей резников
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150966/03/1509660382_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_fb15387ccc9f15a0ee0f30d623a2267b.jpg
АНКАРА, 5 мар – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что после переговоров с российским коллегой Сергеем Шойгу ждет положительных сдвигов по ситуации на Украине."У меня были переговоры с господином Шойгу, и с господином (министром обороны Украины Алексеем – ред.) Резниковым. Мы будем продолжать наши переговоры по мере необходимости, для установления режима прекращения огня как можно скорее. Мы с нетерпением ждем дальнейшего развития событий, ждем положительных сдвигов", - сказал Акар журналистам в субботу.
https://ria.ru/20220305/tishina-1776650987.html
турция
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150966/03/1509660382_111:0:895:588_1920x0_80_0_0_0bb2e26996c43d94cf773d345fca6858.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, украина, сергей шойгу, алексей резников
11:08 05.03.2022 (обновлено: 11:21 05.03.2022)
 
Глава Минобороны Турции ждет положительных сдвигов по ситуации на Украине

Глава Минобороны Турции Акар ждет положительных сдвигов по ситуации на Украине

© РИА Новости / Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Алена Палажченко
Вид Анкары
Читать ria.ru в
АНКАРА, 5 мар – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что после переговоров с российским коллегой Сергеем Шойгу ждет положительных сдвигов по ситуации на Украине.
"У меня были переговоры с господином Шойгу, и с господином (министром обороны Украины Алексеем – ред.) Резниковым. Мы будем продолжать наши переговоры по мере необходимости, для установления режима прекращения огня как можно скорее. Мы с нетерпением ждем дальнейшего развития событий, ждем положительных сдвигов", - сказал Акар журналистам в субботу.
Дорога под Волновахой - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 09:23Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Россия объявила режим тишины для ухода гражданских из Мариуполя и Волновахи
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреТурцияУкраинаСергей ШойгуАлексей Резников
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала