https://ria.ru/20220305/turtsiya-1776673714.html

Глава Минобороны Турции ждет положительных сдвигов по ситуации на Украине

Глава Минобороны Турции ждет положительных сдвигов по ситуации на Украине - РИА Новости, 05.03.2022

Глава Минобороны Турции ждет положительных сдвигов по ситуации на Украине

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что после переговоров с российским коллегой Сергеем Шойгу ждет положительных сдвигов по ситуации на... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T11:08

2022-03-05T11:08

2022-03-05T11:21

в мире

обострение ситуации в днр и лнр

турция

украина

сергей шойгу

алексей резников

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АНКАРА, 5 мар – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что после переговоров с российским коллегой Сергеем Шойгу ждет положительных сдвигов по ситуации на Украине."У меня были переговоры с господином Шойгу, и с господином (министром обороны Украины Алексеем – ред.) Резниковым. Мы будем продолжать наши переговоры по мере необходимости, для установления режима прекращения огня как можно скорее. Мы с нетерпением ждем дальнейшего развития событий, ждем положительных сдвигов", - сказал Акар журналистам в субботу.

https://ria.ru/20220305/tishina-1776650987.html

турция

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, турция, украина, сергей шойгу, алексей резников