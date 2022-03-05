У ВСУ в Донбассе осталось топлива на день-два, заявил экс-подполковник СБУ
Экс-сотрудник СБУ Прозоров: у ВСУ в Донбассе осталось топлива на один-два дня
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБрошенный танк ВСУ в Андреевке в Донецкой народной республике
Брошенный танк ВСУ в Андреевке в Донецкой народной республике
ЛУГАНСК, 5 мар - РИА Новости. Украинские войска и украинская Нацгвардия бросают технику в Донбассе, потому что у них осталось топлива и горюче-смазочных материалов на несколько дней, заявил РИА Новости экс-подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.
"Мы сегодня ездили (по линии фронта в Луганской народной республике - ред.) - куча брошенной техники украинской. Реально куча. Мы только танков насчитали сколько, штук 10. Из них один поврежден, остальные целые. Топлива нет и все. Топливо заканчивается, ГСМ. Я думаю, еще день-два-три и у них реально будет топливный голод настоящий. Нет топлива на Украине. Белоруссия перекрыла краник, Россия перекрыла - откуда еще брать?" - заявил Прозоров РИА Новости.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России