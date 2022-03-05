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У ВСУ в Донбассе осталось топлива на день-два, заявил экс-подполковник СБУ
У ВСУ в Донбассе осталось топлива на день-два, заявил экс-подполковник СБУ - РИА Новости, 05.03.2022
У ВСУ в Донбассе осталось топлива на день-два, заявил экс-подполковник СБУ
Украинские войска и украинская Нацгвардия бросают технику в Донбассе, потому что у них осталось топлива и горюче-смазочных материалов на несколько дней, заявил... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T16:15
2022-03-05T16:15
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 5 мар - РИА Новости. Украинские войска и украинская Нацгвардия бросают технику в Донбассе, потому что у них осталось топлива и горюче-смазочных материалов на несколько дней, заявил РИА Новости экс-подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России
https://ria.ru/20220303/lnr-1776259630.html
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донецкая народная республика
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф
16:15 05.03.2022
 
У ВСУ в Донбассе осталось топлива на день-два, заявил экс-подполковник СБУ

Экс-сотрудник СБУ Прозоров: у ВСУ в Донбассе осталось топлива на один-два дня

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБрошенный танк ВСУ в Андреевке в Донецкой народной республике
Брошенный танк ВСУ в Андреевке в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Брошенный танк ВСУ в Андреевке в Донецкой народной республике
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ЛУГАНСК, 5 мар - РИА Новости. Украинские войска и украинская Нацгвардия бросают технику в Донбассе, потому что у них осталось топлива и горюче-смазочных материалов на несколько дней, заявил РИА Новости экс-подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.
"Мы сегодня ездили (по линии фронта в Луганской народной республике - ред.) - куча брошенной техники украинской. Реально куча. Мы только танков насчитали сколько, штук 10. Из них один поврежден, остальные целые. Топлива нет и все. Топливо заканчивается, ГСМ. Я думаю, еще день-два-три и у них реально будет топливный голод настоящий. Нет топлива на Украине. Белоруссия перекрыла краник, Россия перекрыла - откуда еще брать?" - заявил Прозоров РИА Новости.
Брошенная военная техника ВСУ на улице поселения в Луганской народной республике - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 14:21Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские войска при отступлении бросают технику, заявили в Луганске
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России
Военнослужащие Народной милиции ДНР в селе Николаевка в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 08:31Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
На Украине идет гражданская война между русскими и антирусскими
 
В миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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