https://ria.ru/20220305/toplivo-1776767643.html

У ВСУ в Донбассе осталось топлива на день-два, заявил экс-подполковник СБУ

У ВСУ в Донбассе осталось топлива на день-два, заявил экс-подполковник СБУ - РИА Новости, 05.03.2022

У ВСУ в Донбассе осталось топлива на день-два, заявил экс-подполковник СБУ

Украинские войска и украинская Нацгвардия бросают технику в Донбассе, потому что у них осталось топлива и горюче-смазочных материалов на несколько дней, заявил... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T16:15

2022-03-05T16:15

2022-03-05T16:15

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 5 мар - РИА Новости. Украинские войска и украинская Нацгвардия бросают технику в Донбассе, потому что у них осталось топлива и горюче-смазочных материалов на несколько дней, заявил РИА Новости экс-подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России

https://ria.ru/20220303/lnr-1776259630.html

https://ria.ru/20220304/ukraina-1776414706.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф