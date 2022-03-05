https://ria.ru/20220305/tiziano-1776207830.html

Ученые установили, кто написал венского "Спасителя мира"

Ученые установили, кто написал венского "Спасителя мира" - РИА Новости, 05.03.2022

Ученые установили, кто написал венского "Спасителя мира"

Ученые из художественно-исторического музея Вены (он же Музей истории искусств) установили авторство полотна эпохи Возрождения "Христос с глобусом" ("Christ... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T09:52

2022-03-05T09:52

2022-03-05T09:53

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Ученые из художественно-исторического музея Вены (он же Музей истории искусств) установили авторство полотна эпохи Возрождения "Христос с глобусом" ("Christ with an Orb"), входящего в собрание, сообщает ArtNews.Создатель картины какое-то время был неизвестен. Но теперь эксперты определили, что автор шедевра, созданного в первой половине XVI века, скорее всего,— венецианский живописец Тициан.В Художественно-историческом музее Вены хранится вторая по величине коллекция работ Тициана в мире. Недавно руководство запустило многолетний исследовательский проект при поддержке Австрийского научного фонда (FWF), чтобы проанализировать все работы художника, которые входят в собрание музея, в том числе несколько полотен, созданных его учениками.Считалось, что картина "Христос с глобусом" как раз была создана в мастерской знаменитого итальянского художника. Однако детально просканировав полотно с изображением Христа, держащего стеклянный шар в руке, специалисты установили, что шедевр с большой вероятностью принадлежит кисти именно Тициана.Такой вывод ученые сделали после того, как с помощью рентгеновских и инфракрасных лучей обнаружили под изображением фигуры композицию Богоматери с младенцем, которая очень похожа на другие ранние работы Тициана. Как отметили эксперты, "в технике рисования" прослеживается почерк Тициана.Эксперты также определили возраст картины. До сих пор она датировалась примерно 1530-м годом. Но новое исследование указывает на то, что "Христос с глобусом" был написан раньше — где-то в 1520-х годах.Учитывая сходство картины со "Спасителем мира" Леонардо да Винчи (была создана примерно на 20 лет раньше, а в 2017 году продана за рекордные 450 миллионов долларов на торгах Christie’s (сейчас судьба полотна неизвестна — Прим. ред.), эксперты называют ее "Венским спасителем мира".

https://ria.ru/20220222/matiss-1774169177.html

https://ria.ru/20220301/vystavka-1775765144.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, леонардо да винчи, вена, выставки, вечеллио тициан