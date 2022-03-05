https://ria.ru/20220305/tishina-1776658482.html

В Мариуполе и Волновахе начал действовать режим тишины

В Мариуполе и Волновахе начал действовать режим тишины - РИА Новости, 05.03.2022

В Мариуполе и Волновахе начал действовать режим тишины

Режим тишины введен для вывода мирных жителей Мариуполя и Волновахи на Украине по гуманитарным коридорам. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T10:05

2022-03-05T10:05

2022-03-05T10:05

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Режим тишины введен для вывода мирных жителей Мариуполя и Волновахи на Украине по гуманитарным коридорам.Это стало возможно благодаря договоренности российской и украинской сторон о гумкоридорах и маршрутах вывода, для этого введен режим тишины, сообщало Минобороны РФ.Накануне Минобороны заявило, что на большей части территории Украины складывается катастрофическая гуманитарная ситуация с тенденцией к ухудшению, самоё тяжелое положение в Киеве, Харькове, Сумах, Чернигове и Мариуполе.Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк отмечал, что из Мариуполя стремятся эвакуироваться порядка 200 тысяч человек, из Волновахи "тысяч 20 человек тоже хотят выехать".Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир зеленский, россия, киев, чернигов, владимир путин