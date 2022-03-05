https://ria.ru/20220305/tereshkova-1776715999.html

Путин не планирует встречу с Терешковой, сообщил Песков

Путин не планирует встречу с Терешковой, сообщил Песков - РИА Новости, 05.03.2022

Путин не планирует встречу с Терешковой, сообщил Песков

Встреча президента РФ Владимира Путина с первой в мире женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой в честь её юбилея 6 марта не планируется, но президент её... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T13:28

2022-03-05T13:28

2022-03-05T13:28

россия

владимир путин

политика

валентина терешкова

дмитрий песков

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с первой в мире женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой в честь её юбилея 6 марта не планируется, но президент её обязательно поздравит, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам в четверг."Встреча сейчас не планируется. Вы знаете, что всё-таки продолжаются меры предосторожности, связанные с ковидом. Но я не сомневаюсь, что президент поздравит Терешкову," - сказал Песков.

https://ria.ru/20220305/plany-1776709331.html

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, владимир путин, политика, валентина терешкова, дмитрий песков