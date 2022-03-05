https://ria.ru/20220305/tereshkova-1776715999.html
Путин не планирует встречу с Терешковой, сообщил Песков
Путин не планирует встречу с Терешковой, сообщил Песков - РИА Новости, 05.03.2022
Путин не планирует встречу с Терешковой, сообщил Песков
Встреча президента РФ Владимира Путина с первой в мире женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой в честь её юбилея 6 марта не планируется, но президент её... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T13:28
2022-03-05T13:28
2022-03-05T13:28
россия
владимир путин
политика
валентина терешкова
дмитрий песков
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с первой в мире женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой в честь её юбилея 6 марта не планируется, но президент её обязательно поздравит, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам в четверг."Встреча сейчас не планируется. Вы знаете, что всё-таки продолжаются меры предосторожности, связанные с ковидом. Но я не сомневаюсь, что президент поздравит Терешкову," - сказал Песков.
https://ria.ru/20220305/plany-1776709331.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, политика, валентина терешкова, дмитрий песков
Путин не планирует встречу с Терешковой, сообщил Песков
Пресс-секретарь Песков: встреча Путина с Терешковой в честь ее юбилея не планируется