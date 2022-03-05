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Путин не планирует встречу с Терешковой, сообщил Песков
Путин не планирует встречу с Терешковой, сообщил Песков - РИА Новости, 05.03.2022
Путин не планирует встречу с Терешковой, сообщил Песков
Встреча президента РФ Владимира Путина с первой в мире женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой в честь её юбилея 6 марта не планируется, но президент её... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T13:28
2022-03-05T13:28
россия
владимир путин
политика
валентина терешкова
дмитрий песков
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с первой в мире женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой в честь её юбилея 6 марта не планируется, но президент её обязательно поздравит, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам в четверг."Встреча сейчас не планируется. Вы знаете, что всё-таки продолжаются меры предосторожности, связанные с ковидом. Но я не сомневаюсь, что президент поздравит Терешкову," - сказал Песков.
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россия, владимир путин, политика, валентина терешкова, дмитрий песков
13:28 05.03.2022
 
Путин не планирует встречу с Терешковой, сообщил Песков

Пресс-секретарь Песков: встреча Путина с Терешковой в честь ее юбилея не планируется

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВладимир Путин и Валентина Терешкова на церемонии вручения государственных наград. 24 мая 2017
Владимир Путин и Валентина Терешкова на церемонии вручения государственных наград. 24 мая 2017 - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Владимир Путин и Валентина Терешкова на церемонии вручения государственных наград. 24 мая 2017
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с первой в мире женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой в честь её юбилея 6 марта не планируется, но президент её обязательно поздравит, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам в четверг.
"Встреча сейчас не планируется. Вы знаете, что всё-таки продолжаются меры предосторожности, связанные с ковидом. Но я не сомневаюсь, что президент поздравит Терешкову," - сказал Песков.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 13:05
В Кремле рассказали о планах Путина на выходные
 
РоссияВладимир ПутинПолитикаВалентина ТерешковаДмитрий Песков
 
 
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