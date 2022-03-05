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Сенаторы США попросили Байдена ускорить поставки танков Abrams в Польшу

Сенаторы США попросили Байдена ускорить поставки танков Abrams в Польшу - РИА Новости, 05.03.2022

Сенаторы США попросили Байдена ускорить поставки танков Abrams в Польшу

Двухпартийная группа сенаторов США в пятницу обратилась к президенту страны Джо Байдену с просьбой ускорить поставки Польше американских танков Abrams и иных... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T00:30

2022-03-05T00:30

2022-03-05T00:30

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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Двухпартийная группа сенаторов США в пятницу обратилась к президенту страны Джо Байдену с просьбой ускорить поставки Польше американских танков Abrams и иных вооружений на сумму в шесть миллиардов долларов, говорится в поступившем в распоряжение РИА Новости обращении конгрессменов.В своем обращении законодатели подчеркивают, что целесообразность такой меры обоснована "быстро растущей угрозой, которая исходит от Российской Федерации". "Мы также хотим, чтобы Польша получала наиболее передовое и высокотехнологичное вооружение...Мы также настоятельно призываем тщательно рассмотреть вопрос о предоставлении доступа ближайшим союзникам к передовым технологиям (США)", - отмечается в обращении.Сенаторы настаивают на том, что "укрепление боеспособности сухопутных войск Польше в более широком смысле усилит коллективный оборонный потенциал НАТО и послужит в качестве мощного сдерживающего фактора против дополнительных вторжений в Европе со стороны России".

https://ria.ru/20220304/zelenskiy-1776586124.html

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польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, польша, европа, нато