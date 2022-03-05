Сенаторы США попросили Байдена ускорить поставки танков Abrams в Польшу
Сенаторы США попросили Байдена ускорить поставки танков Abrams и иных вооружений в Польшу
Американские танки M1A2 Abrams
ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Двухпартийная группа сенаторов США в пятницу обратилась к президенту страны Джо Байдену с просьбой ускорить поставки Польше американских танков Abrams и иных вооружений на сумму в шесть миллиардов долларов, говорится в поступившем в распоряжение РИА Новости обращении конгрессменов.
"Мы приветствуем недавнее решение вашей администрации одобрить продажу 250 основных боевых танков M1A2 SEPv3 Abrams на общую сумму около 6 миллиардов долларов нашему важнейшему союзнику по НАТО - Польше. Мы просим вас немедленно поручить госдепартаменту и Пентагону принять все возможные шаги, чтобы ускорить поставки Польше этих танков и иного военного оборудования Польше в максимально возможной степени", - сказано в документе.
В своем обращении законодатели подчеркивают, что целесообразность такой меры обоснована "быстро растущей угрозой, которая исходит от Российской Федерации". "Мы также хотим, чтобы Польша получала наиболее передовое и высокотехнологичное вооружение...Мы также настоятельно призываем тщательно рассмотреть вопрос о предоставлении доступа ближайшим союзникам к передовым технологиям (США)", - отмечается в обращении.