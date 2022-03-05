Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220305/ssha-1776746025.html
Экс-глава "Нафтогаза" назвал американцев слабыми, так как их волнуют цены
Экс-глава "Нафтогаза" назвал американцев слабыми, так как их волнуют цены - РИА Новости, 05.03.2022
Экс-глава "Нафтогаза" назвал американцев слабыми, так как их волнуют цены
Бывший глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев назвал американцев слабыми, поскольку перед лицом так называемой "военной агрессии против стран НАТО" их волнуют РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T14:59
2022-03-05T14:59
в мире
сша
вашингтон (город)
россия
вооруженные силы рф
нато
джо байден
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150747/13/1507471390_0:0:3083:1735_1920x0_80_0_0_48da95797b76b24e660100ea5e8cb7b3.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Бывший глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев назвал американцев слабыми, поскольку перед лицом так называемой "военной агрессии против стран НАТО" их волнуют цены.Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США рассматривают возможности по сокращению использования энергоносителей из РФ. Она отметила, что цель санкций США - максимизировать влияние на РФ, минимизировать последствия для США."Эти люди такие слабые, что перед лицом военной агрессии против стран НАТО их волнуют цены. Во сколько это обойдется экономике США, если альянс НАТО подвергнется нападению?" - сказал Коболев, его слова приводит издание Foreign Policy.Отмечается, что экс-глава компании на этой неделе отправился в Вашингтон от имени президента Украины Владимира Зеленского. Там он собирается встретиться с законодателями и представителями администрации президента США Джо Байдена, чтобы убедить их ужесточить санкции против российского энергетического сектора.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. В частности, страны ЕС, Великобритания, Канада и США сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. Власти РФ приняли ответные шаги на западные рестрикции – зеркально ответив на запрет полетов перевозчиков этих государств через территорию страны. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20220305/samolety-1776733727.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220211/naftogaz-1772361034.html
сша
вашингтон (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150747/13/1507471390_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_709e21324e6354aac50951ff399cadf2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, вашингтон (город), россия, вооруженные силы рф, нато, джо байден, дмитрий песков, владимир зеленский
14:59 05.03.2022
 
Экс-глава "Нафтогаза" назвал американцев слабыми, так как их волнуют цены

Экс-глава "Нафтогаза" Коболев: американцы слабые, перед лицом агрессии их волнуют цены

© РИА Новости / Александр Максименко / Перейти в фотобанкАндрей Коболев
Андрей Коболев - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Александр Максименко
Перейти в фотобанк
Андрей Коболев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Бывший глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев назвал американцев слабыми, поскольку перед лицом так называемой "военной агрессии против стран НАТО" их волнуют цены.
Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США рассматривают возможности по сокращению использования энергоносителей из РФ. Она отметила, что цель санкций США - максимизировать влияние на РФ, минимизировать последствия для США.
"Эти люди такие слабые, что перед лицом военной агрессии против стран НАТО их волнуют цены. Во сколько это обойдется экономике США, если альянс НАТО подвергнется нападению?" - сказал Коболев, его слова приводит издание Foreign Policy.
Отмечается, что экс-глава компании на этой неделе отправился в Вашингтон от имени президента Украины Владимира Зеленского. Там он собирается встретиться с законодателями и представителями администрации президента США Джо Байдена, чтобы убедить их ужесточить санкции против российского энергетического сектора.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Самолет МиГ-31 во время учебно-тренировочных полётов в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 14:33Сказано в эфире
"Контроткат". Почему в ЕС отказываются передавать свои самолеты Украине
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. В частности, страны ЕС, Великобритания, Канада и США сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. Власти РФ приняли ответные шаги на западные рестрикции – зеркально ответив на запрет полетов перевозчиков этих государств через территорию страны. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
11 февраля, 19:05Сказано в эфире
"Риск социального взрыва". Эксперт о проблемах "Нафтогаза Украины"
 
В миреСШАВашингтон (город)РоссияВооруженные силы РФНАТОДжо БайденДмитрий ПесковВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала