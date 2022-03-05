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Экс-глава "Нафтогаза" назвал американцев слабыми, так как их волнуют цены

Экс-глава "Нафтогаза" назвал американцев слабыми, так как их волнуют цены - РИА Новости, 05.03.2022

Экс-глава "Нафтогаза" назвал американцев слабыми, так как их волнуют цены

Бывший глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев назвал американцев слабыми, поскольку перед лицом так называемой "военной агрессии против стран НАТО" их волнуют РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T14:59

2022-03-05T14:59

2022-03-05T14:59

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сша

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Бывший глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев назвал американцев слабыми, поскольку перед лицом так называемой "военной агрессии против стран НАТО" их волнуют цены.Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США рассматривают возможности по сокращению использования энергоносителей из РФ. Она отметила, что цель санкций США - максимизировать влияние на РФ, минимизировать последствия для США."Эти люди такие слабые, что перед лицом военной агрессии против стран НАТО их волнуют цены. Во сколько это обойдется экономике США, если альянс НАТО подвергнется нападению?" - сказал Коболев, его слова приводит издание Foreign Policy.Отмечается, что экс-глава компании на этой неделе отправился в Вашингтон от имени президента Украины Владимира Зеленского. Там он собирается встретиться с законодателями и представителями администрации президента США Джо Байдена, чтобы убедить их ужесточить санкции против российского энергетического сектора.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. В частности, страны ЕС, Великобритания, Канада и США сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. Власти РФ приняли ответные шаги на западные рестрикции – зеркально ответив на запрет полетов перевозчиков этих государств через территорию страны. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20220305/samolety-1776733727.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220211/naftogaz-1772361034.html

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Варвара Скокшина

в мире, сша, вашингтон (город), россия, вооруженные силы рф, нато, джо байден, дмитрий песков, владимир зеленский