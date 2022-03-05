https://ria.ru/20220305/spetsoperatsiya-1776771183.html
Путин оценил ход специальной операции на Украине
Путин оценил ход специальной операции на Украине - РИА Новости, 05.03.2022
Путин оценил ход специальной операции на Украине
Российская армия решит все стоящие перед ней задачи, операция на Украине идет по плану и графику, запланированному генштабом, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T16:20
2022-03-05T16:20
2022-03-05T16:48
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
украина
россия
вооруженные силы рф
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ХИМКИ (Московская область), 5 мар - РИА Новости. Российская армия решит все стоящие перед ней задачи, операция на Украине идет по плану и графику, запланированному генштабом, заявил президент России Владимир Путин."Ни призывников, ни тех, кто призывается на сборы, мы никого не используем и не собираемся использовать при проведении этой операции. Исхожу из того, что наша армия решит все стоящие перед ней задачи. Ни на секунду в этом не сомневаюсь. Об этом говорит весь ход операции, она идет просто по плану, по графику. Все идет так, как и запланировал Генеральный штаб", - сказал Путин на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, украина, россия, вооруженные силы рф
16:20 05.03.2022 (обновлено: 16:48 05.03.2022)
Путин оценил ход специальной операции на Украине
Президент Путин спецоперация на Украине идет по плану и графику