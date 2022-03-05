https://ria.ru/20220305/spetsoperatsiya-1776771059.html

На Украине уничтожена почти вся военная инфраструктура и ПВО, заявил Путин

На Украине уничтожена почти вся военная инфраструктура и ПВО, заявил Путин - РИА Новости, 05.03.2022

На Украине уничтожена почти вся военная инфраструктура и ПВО, заявил Путин

Работа по уничтожению военной инфраструктуры на Украине подходит к концу, заявил Владимир Путин. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T16:19

2022-03-05T16:19

2022-03-05T17:59

обострение ситуации в днр и лнр

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владимир путин

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Работа по уничтожению военной инфраструктуры на Украине подходит к концу, заявил Владимир Путин. "Первое, что сделали, — уничтожили всю военную инфраструктуру. Ну, не всю, но частично, в основном склады с вооружением, боеприпасами, авиацию, системы ПВО. Системы ПВО, их устранение требует определенного времени: их нужно вскрыть, затем поразить. Практически эта работа завершена", — сказал глава государства.Российский лидер добавил, что операция продолжается в соответствии с планом."Исхожу из того, что наша армия решит все стоящие перед ней задачи. Ни на секунду в этом не сомневаюсь", — подчеркнул он.Режима ЧС не будетПрезидент также заверил, что российские власти не намерены вводить в стране особое положение или режим ЧС. Он отметил, что первая мера используется для реакции на масштабные внутренние угрозы, а вторая — при техногенной или природной катастрофе."Но, слава богу, у нас нет сейчас такого. Мы не планируем вводить никакого особого положения на территории Российской Федерации, не планируем, нет такой необходимости сегодня", — сказал глава государства.По его словам, ни один призывник не участвует в операции на Украине — в ней задействованы только профессионалы."В этой операции принимают участие только профессиональные военные: офицеры и контрактники. Призывников нет ни одного, и мы не планируем это делать. И не собираемся. Повторяю еще раз: в этой операции принимают участие только мужчины, которые добровольно сделали для себя очень ответственный выбор в жизни — защищать родину. Они выполняют эту задачу с честью", — добавил президент.О ядерном оружии на УкраинеПрезидент напомнил, что Украина еще с советских времен располагает ядерными и ракетными компетенциями.При этом глава государства отметил, что, если бы это произошло, положение России изменилось бы в корне."И что касается обогащения материалов ядерных, они смогут организовать эту работу. Есть ракетные компетенции. Один "Южмаш" чего стоит. Создавал ракетную технику — баллистическую, межконтинентальной дальности — для Советского Союза. Да, ракеты сделают. А там из-за океана еще и помогут это сделать. А потом скажут, что мы ядерный статус не признаем, это сделали сами, поставят эти комплексы под контроль. И с этой секунды, вот с этой самой секунды, судьба России будет совсем иная", — заявил он.Путин подчеркул, что подобный сценарий представляет большую опасность для России."Потому что тогда нашим противникам стратегическим и не нужно даже иметь баллистические ракеты межконтинентальной дальности. Вот здесь прям будут держать нас на мушке на ядерной, и все. Ну как же мы можем пройти мимо всего этого? Абсолютно реальные угрозы, это не какая-то ерунда надуманная", — сказал президент.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсон, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, отрезав ВСУ от побережья Азовского моря и соединившись с группой войск в Донбассе. На востоке страны окружены Сумы и Харьков. Киев блокирован с запада.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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https://ria.ru/20220305/ka-52-1776671877.html

украина

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Путин: почти вся военная инфраструктура Украины уничтожена Первое, что сделали Генеральный штаб Вооруженных Сил России и Минобороны – уничтожили военную инфраструктуру Украины. Не всю, но частично. Склады с вооружением, боеприпасами, авиацию, системы ПВО, заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями летного состава российских авиакомпаний. 2022-03-05T16:19 true PT0M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, украина, владимир путин