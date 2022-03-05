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https://ria.ru/20220305/spetsoperatsiya-1776686595.html
Совет ректоров вузов Татарстана поддержал спецоперацию на Украине
Совет ректоров вузов Татарстана поддержал спецоперацию на Украине - РИА Новости, 05.03.2022
Совет ректоров вузов Татарстана поддержал спецоперацию на Украине
Совет ректоров вузов Татарстана поддерживает специальную операцию на Украине, которая будет способствовать стабилизации и безопасности всех стран в регионе,... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T11:49
2022-03-05T11:49
республика татарстан
в мире
владимир путин
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КАЗАНЬ, 5 мар – РИА Новости. Совет ректоров вузов Татарстана поддерживает специальную операцию на Украине, которая будет способствовать стабилизации и безопасности всех стран в регионе, сообщается в опубликованном заявлении совета."Совет ректоров вузов Республики Татарстан выражает принципиальную поддержку решительным действиям, предпринятым президентом Российской Федерации в целях возвращения мирной жизни на Донбасс и в Луганск. Данное решение будет способствовать скорейшей стабилизации и безопасности всех стран в регионе", - говорится в заявлении.Совет ректоров отметил, что со времен государственного переворота в 2014 году правительство Украины возглавляют "представители националистического экстремизма", которые при активной поддержке западных стран отреклись от развития дружественных взаимоотношений с Россией, мирного урегулирования конфликта в Донбассе и Луганске в соответствии с Минскими соглашениями."Милитаризация общественной жизни, готовность и стремление украинских властей ввергнуть страну в военные авантюры на восточных границах вынудили Россию пойти на упреждающую операцию российской армии. Целью военной операции являются защита людей, проживающих на территории ЛНР и ДНР, поражение военной инфраструктуры украинских радикалов, а результатом станет дальнейшее дружеское существование братских народов России и Украины - залог мира и стабильности в Европе на будущие десятилетия", - поясняют подписавшие заявление.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20211221/agnks-1764791664.html
https://ria.ru/20211221/tatarstan-1764769830.html
донецкая народная республика
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луганская народная республика
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганск, россия, луганская народная республика, республика татарстан (татарстан)
11:49 05.03.2022
 
Совет ректоров вузов Татарстана поддержал спецоперацию на Украине

Совет ректоров вузов Татарстана поддержал специальную операцию на Украине

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкКазань
Казань - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Казань
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КАЗАНЬ, 5 мар – РИА Новости. Совет ректоров вузов Татарстана поддерживает специальную операцию на Украине, которая будет способствовать стабилизации и безопасности всех стран в регионе, сообщается в опубликованном заявлении совета.
"Совет ректоров вузов Республики Татарстан выражает принципиальную поддержку решительным действиям, предпринятым президентом Российской Федерации в целях возвращения мирной жизни на Донбасс и в Луганск. Данное решение будет способствовать скорейшей стабилизации и безопасности всех стран в регионе", - говорится в заявлении.
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Совет ректоров отметил, что со времен государственного переворота в 2014 году правительство Украины возглавляют "представители националистического экстремизма", которые при активной поддержке западных стран отреклись от развития дружественных взаимоотношений с Россией, мирного урегулирования конфликта в Донбассе и Луганске в соответствии с Минскими соглашениями.
"Милитаризация общественной жизни, готовность и стремление украинских властей ввергнуть страну в военные авантюры на восточных границах вынудили Россию пойти на упреждающую операцию российской армии. Целью военной операции являются защита людей, проживающих на территории ЛНР и ДНР, поражение военной инфраструктуры украинских радикалов, а результатом станет дальнейшее дружеское существование братских народов России и Украины - залог мира и стабильности в Европе на будущие десятилетия", - поясняют подписавшие заявление.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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