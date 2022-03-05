https://ria.ru/20220305/sostoyanie-1776634249.html
Азаров заявил о неадекватном состоянии Зеленского
Азаров заявил о неадекватном состоянии Зеленского - РИА Новости, 05.03.2022
Азаров заявил о неадекватном состоянии Зеленского
Внешний вид Владимира Зеленского говорит о том, что он находится в абсолютно неадекватном состоянии, заявил в интервью РИА Новости экс-премьер Украины Николай... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T03:16
2022-03-05T03:16
2022-03-05T07:55
в мире
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776352779_0:79:3208:1884_1920x0_80_0_0_52c9ba95a721542a4b0092ea607cbd00.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Внешний вид Владимира Зеленского говорит о том, что он находится в абсолютно неадекватном состоянии, заявил в интервью РИА Новости экс-премьер Украины Николай Азаров.Он заметил, что не обладает достоверными сведениями о том, "принимает или не принимает" Зеленский какие-либо препараты."Я никогда не говорю то, чего я не знаю. Но его внешний вид говорит о том, что он находится в абсолютно неадекватном состоянии. По-моему, известный украинский психиатр Семен Глузман недавно на этот вопрос ответил достаточно полно, с точки зрения его наблюдения, как пациента соответствующего. Есть и другие выступления, поэтому я советую вам обратиться (к ним), посмотреть, и вы получите профессиональный ответ человека, который, так сказать, знаком с пациентами, употребляющими такие препараты. А моя точка зрения - внешняя, что он абсолютно неадекватен", - сказал Азаров."Хотя он был неадекватен, в общем-то, и два года назад, судя по принимаемым решениям", - отметил экс-премьер.
https://ria.ru/20220305/sammit-1776626343.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776352779_379:0:3110:2048_1920x0_80_0_0_84aa1be045acdd447a7ea1fbdb6f7c62.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
03:16 05.03.2022 (обновлено: 07:55 05.03.2022)
Азаров заявил о неадекватном состоянии Зеленского
Экс-премьер Украины Азаров: внешний вид Зеленского говорит о его неадекватном состоянии
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Внешний вид Владимира Зеленского говорит о том, что он находится в абсолютно неадекватном состоянии, заявил в интервью РИА Новости экс-премьер Украины Николай Азаров.
Он заметил, что не обладает достоверными сведениями о том, "принимает или не принимает" Зеленский какие-либо препараты.
"Я никогда не говорю то, чего я не знаю. Но его внешний вид говорит о том, что он находится в абсолютно неадекватном состоянии. По-моему, известный украинский психиатр Семен Глузман недавно на этот вопрос ответил достаточно полно, с точки зрения его наблюдения, как пациента соответствующего. Есть и другие выступления, поэтому я советую вам обратиться (к ним), посмотреть, и вы получите профессиональный ответ человека, который, так сказать, знаком с пациентами, употребляющими такие препараты. А моя точка зрения - внешняя, что он абсолютно неадекватен", - сказал Азаров.
"Хотя он был неадекватен, в общем-то, и два года назад, судя по принимаемым решениям", - отметил экс-премьер.