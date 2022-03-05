https://ria.ru/20220305/sostoyanie-1776634249.html

Азаров заявил о неадекватном состоянии Зеленского

Азаров заявил о неадекватном состоянии Зеленского - РИА Новости, 05.03.2022

Азаров заявил о неадекватном состоянии Зеленского

Внешний вид Владимира Зеленского говорит о том, что он находится в абсолютно неадекватном состоянии, заявил в интервью РИА Новости экс-премьер Украины Николай... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T03:16

2022-03-05T03:16

2022-03-05T07:55

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украина

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Внешний вид Владимира Зеленского говорит о том, что он находится в абсолютно неадекватном состоянии, заявил в интервью РИА Новости экс-премьер Украины Николай Азаров.Он заметил, что не обладает достоверными сведениями о том, "принимает или не принимает" Зеленский какие-либо препараты."Я никогда не говорю то, чего я не знаю. Но его внешний вид говорит о том, что он находится в абсолютно неадекватном состоянии. По-моему, известный украинский психиатр Семен Глузман недавно на этот вопрос ответил достаточно полно, с точки зрения его наблюдения, как пациента соответствующего. Есть и другие выступления, поэтому я советую вам обратиться (к ним), посмотреть, и вы получите профессиональный ответ человека, который, так сказать, знаком с пациентами, употребляющими такие препараты. А моя точка зрения - внешняя, что он абсолютно неадекватен", - сказал Азаров."Хотя он был неадекватен, в общем-то, и два года назад, судя по принимаемым решениям", - отметил экс-премьер.

https://ria.ru/20220305/sammit-1776626343.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина