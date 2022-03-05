https://ria.ru/20220305/sokrascheniya-1776763754.html
В Минтруде заверили, что сокращений в госучреждениях не будет
В Минтруде заверили, что сокращений в госучреждениях не будет - РИА Новости, 05.03.2022
В Минтруде заверили, что сокращений в госучреждениях не будет
Сокращений штата в государственных учреждениях не будет, они продолжают работать вне зависимости от внешних обстоятельств, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T16:06
2022-03-05T16:06
2022-03-05T16:18
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
россия
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Сокращений штата в государственных учреждениях не будет, они продолжают работать вне зависимости от внешних обстоятельств, сообщается в Telegram-канале Объясняем.рф со ссылкой на заявление Минтруда России."Минтруд России: сокращений в государственных учреждениях не будет. Эти организации - больницы, школы, поликлиники, детские сады и другие - продолжают работать вне зависимости от внешних обстоятельств", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220101/pensiya-1766380844.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество, россия
16:06 05.03.2022 (обновлено: 16:18 05.03.2022)
В Минтруде заверили, что сокращений в госучреждениях не будет
В Минтруде заверили, что сокращений в государственных учреждениях не будет