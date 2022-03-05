https://ria.ru/20220305/sokrascheniya-1776763754.html

В Минтруде заверили, что сокращений в госучреждениях не будет

В Минтруде заверили, что сокращений в госучреждениях не будет - РИА Новости, 05.03.2022

В Минтруде заверили, что сокращений в госучреждениях не будет

Сокращений штата в государственных учреждениях не будет, они продолжают работать вне зависимости от внешних обстоятельств, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T16:06

2022-03-05T16:06

2022-03-05T16:18

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

общество

россия

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Сокращений штата в государственных учреждениях не будет, они продолжают работать вне зависимости от внешних обстоятельств, сообщается в Telegram-канале Объясняем.рф со ссылкой на заявление Минтруда России."Минтруд России: сокращений в государственных учреждениях не будет. Эти организации - больницы, школы, поликлиники, детские сады и другие - продолжают работать вне зависимости от внешних обстоятельств", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220101/pensiya-1766380844.html

россия

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество, россия