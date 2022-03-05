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В Минтруде заверили, что сокращений в госучреждениях не будет
В Минтруде заверили, что сокращений в госучреждениях не будет - РИА Новости, 05.03.2022
В Минтруде заверили, что сокращений в госучреждениях не будет
Сокращений штата в государственных учреждениях не будет, они продолжают работать вне зависимости от внешних обстоятельств, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T16:06
2022-03-05T16:18
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
россия
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Сокращений штата в государственных учреждениях не будет, они продолжают работать вне зависимости от внешних обстоятельств, сообщается в Telegram-канале Объясняем.рф со ссылкой на заявление Минтруда России."Минтруд России: сокращений в государственных учреждениях не будет. Эти организации - больницы, школы, поликлиники, детские сады и другие - продолжают работать вне зависимости от внешних обстоятельств", - говорится в сообщении.
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министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество, россия
16:06 05.03.2022 (обновлено: 16:18 05.03.2022)
 
В Минтруде заверили, что сокращений в госучреждениях не будет

В Минтруде заверили, что сокращений в государственных учреждениях не будет

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Министерства труда и социальной защиты РФ
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Сокращений штата в государственных учреждениях не будет, они продолжают работать вне зависимости от внешних обстоятельств, сообщается в Telegram-канале Объясняем.рф со ссылкой на заявление Минтруда России.
"Минтруд России: сокращений в государственных учреждениях не будет. Эти организации - больницы, школы, поликлиники, детские сады и другие - продолжают работать вне зависимости от внешних обстоятельств", - говорится в сообщении.
Мужчина у информационного стенда в пенсионном фонде в Москве - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
1 января, 17:54
Сокращенным на работе разрешили досрочно выходить на пенсию
 
Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)ОбществоРоссия
 
 
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