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Туризм
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Курорт "Красная Поляна" переходит на свою систему бронирования отелей
Курорт "Красная Поляна" переходит на свою систему бронирования отелей - РИА Новости, 05.03.2022
Курорт "Красная Поляна" переходит на свою систему бронирования отелей
Курорт "Красная Поляна" полностью переходит на собственную систему бронирования отелей и услуг из-за прекращения работы в России сервиса Booking.com, при этом... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T11:39
2022-03-05T15:34
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Курорт "Красная Поляна" полностью переходит на собственную систему бронирования отелей и услуг из-за прекращения работы в России сервиса Booking.com, при этом все подтвержденные брони от сервиса остаются в силе, сообщили РИА Новости в пресс-службе."Собственная система работает более трех лет, предлагает расширенный сервис, учитывающий пожелания гостей при проживании, и сегодня является надежной гарантией", — сказано в сообщении.Посетителям доступна опция забронировать отели и апартаменты напрямую на сайте курорта. "Также гости могут воспользоваться бронированием проживания через партнеров – туристических операторов и агентств в составе турпакетов или отдельно", — добавили в пресс-службе."На долю онлайн-сервиса Booking.com приходилось 28 процентов всех заявок, при этом стоит отметить, что большинство из них были оформлены на гибких условиях с функцией отмены и без оплаты. Все подтвержденные бронирования от Booking.com остаются действительными для заселения, оплата за проживание может быть произведена во время заезда", — говорится в сообщении.Booking.com вынуждено приостановил предоставление туристических услуг в России, сообщили РИА Новости ранее в субботу в пресс-службе сервиса.
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туризм, новости - туризм, туристы, сочи, красная поляна, отели, куда поехать, куда можно лететь
11:39 05.03.2022 (обновлено: 15:34 05.03.2022)
 
Курорт "Красная Поляна" переходит на свою систему бронирования отелей

Курорт "Красная Поляна" нашел свою альтернативу ушедшему с рынка Booking.com

© Фото : пресс-служба Курорта Красная ПолянаКрасная Поляна
Красная Поляна - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© Фото : пресс-служба Курорта Красная Поляна
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Курорт "Красная Поляна" полностью переходит на собственную систему бронирования отелей и услуг из-за прекращения работы в России сервиса Booking.com, при этом все подтвержденные брони от сервиса остаются в силе, сообщили РИА Новости в пресс-службе.
"Собственная система работает более трех лет, предлагает расширенный сервис, учитывающий пожелания гостей при проживании, и сегодня является надежной гарантией", — сказано в сообщении.
Посетителям доступна опция забронировать отели и апартаменты напрямую на сайте курорта. "Также гости могут воспользоваться бронированием проживания через партнеров – туристических операторов и агентств в составе турпакетов или отдельно", — добавили в пресс-службе.
"На долю онлайн-сервиса Booking.com приходилось 28 процентов всех заявок, при этом стоит отметить, что большинство из них были оформлены на гибких условиях с функцией отмены и без оплаты. Все подтвержденные бронирования от Booking.com остаются действительными для заселения, оплата за проживание может быть произведена во время заезда", — говорится в сообщении.
Booking.com вынуждено приостановил предоставление туристических услуг в России, сообщили РИА Новости ранее в субботу в пресс-службе сервиса.
Сайт Booking.com на экране монитора - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 00:07Туризм
Booking приостановил деятельность в России
 
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