https://ria.ru/20220305/sochi-1776678369.html

Курорт "Красная Поляна" переходит на свою систему бронирования отелей

Курорт "Красная Поляна" переходит на свою систему бронирования отелей - РИА Новости, 05.03.2022

Курорт "Красная Поляна" переходит на свою систему бронирования отелей

Курорт "Красная Поляна" полностью переходит на собственную систему бронирования отелей и услуг из-за прекращения работы в России сервиса Booking.com, при этом... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T11:39

2022-03-05T11:39

2022-03-05T15:34

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Курорт "Красная Поляна" полностью переходит на собственную систему бронирования отелей и услуг из-за прекращения работы в России сервиса Booking.com, при этом все подтвержденные брони от сервиса остаются в силе, сообщили РИА Новости в пресс-службе."Собственная система работает более трех лет, предлагает расширенный сервис, учитывающий пожелания гостей при проживании, и сегодня является надежной гарантией", — сказано в сообщении.Посетителям доступна опция забронировать отели и апартаменты напрямую на сайте курорта. "Также гости могут воспользоваться бронированием проживания через партнеров – туристических операторов и агентств в составе турпакетов или отдельно", — добавили в пресс-службе."На долю онлайн-сервиса Booking.com приходилось 28 процентов всех заявок, при этом стоит отметить, что большинство из них были оформлены на гибких условиях с функцией отмены и без оплаты. Все подтвержденные бронирования от Booking.com остаются действительными для заселения, оплата за проживание может быть произведена во время заезда", — говорится в сообщении.Booking.com вынуждено приостановил предоставление туристических услуг в России, сообщили РИА Новости ранее в субботу в пресс-службе сервиса.

https://ria.ru/20220305/booking-1776625753.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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