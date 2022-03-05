11:21 05.03.2022 (обновлено: 12:19 05.03.2022)
ЕС разрушил миф о неприкосновенности частной собственности, заявил Володин
Председатель ГД Володин: миф о неприкосновенности частной собственности в ЕС разрушен
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Миф о неприкосновенности частной собственности, на котором базируется правовая база США и стран ЕС, разрушен: по национальному признаку там изымаются собственность, счета в банках, присваиваются уже оплаченные товары, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Сегодня миф о неприкосновенности частной собственности, на которой базируется правовая система США и стран ЕС, разрушен: по национальному признаку изымаются собственность, счета в банках, присваиваются уже оплаченные товары", - написал Володин в своем Telegram-канале.
По его словам, тем, кто хорошо знает историю, это напоминает золотой век пиратства, колониальные времена. "Одним словом, ничего нового, вместо незыблемости прав и свобод — только декорации. Именно это стало роковой ошибкой тех, кто поверил и отдал на хранение свое имущество и финансы этим странам", - добавил он.
"Лучше им воспользоваться. И деньги будут целее, и на душе спокойнее", - посоветовал Володин.
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