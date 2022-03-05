https://ria.ru/20220305/sobstvennost-1776678810.html

ЕС разрушил миф о неприкосновенности частной собственности, заявил Володин

ЕС разрушил миф о неприкосновенности частной собственности, заявил Володин - РИА Новости, 05.03.2022

ЕС разрушил миф о неприкосновенности частной собственности, заявил Володин

Миф о неприкосновенности частной собственности, на котором базируется правовая база США и стран ЕС, разрушен: по национальному признаку там изымаются... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T11:21

2022-03-05T11:21

2022-03-05T12:19

в мире

сша

вячеслав володин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764851950_0:0:3509:1975_1920x0_80_0_0_835b640d6f8b74b972ad28de7e82f3ad.jpg

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Миф о неприкосновенности частной собственности, на котором базируется правовая база США и стран ЕС, разрушен: по национальному признаку там изымаются собственность, счета в банках, присваиваются уже оплаченные товары, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин."Сегодня миф о неприкосновенности частной собственности, на которой базируется правовая система США и стран ЕС, разрушен: по национальному признаку изымаются собственность, счета в банках, присваиваются уже оплаченные товары", - написал Володин в своем Telegram-канале.По его словам, тем, кто хорошо знает историю, это напоминает золотой век пиратства, колониальные времена. "Одним словом, ничего нового, вместо незыблемости прав и свобод — только декорации. Именно это стало роковой ошибкой тех, кто поверил и отдал на хранение свое имущество и финансы этим странам", - добавил он.Также парламентарий напомнил, что вчера Госдума приняла закон об амнистии капиталов — это шанс, чтобы средства вернулись в Россию."Лучше им воспользоваться. И деньги будут целее, и на душе спокойнее", - посоветовал Володин.

https://ria.ru/20220304/sudno-1776461068.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, вячеслав володин