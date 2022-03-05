https://ria.ru/20220305/smi-1776785002.html

Глава СЖР: после острой фазы многие ресурсы вернутся к работе в России

Глава СЖР: после острой фазы многие ресурсы вернутся к работе в России - РИА Новости, 05.03.2022

Глава СЖР: после острой фазы многие ресурсы вернутся к работе в России

После завершения острой фазы и после начала восстановления нормальной жизни очень многие иностранные СМИ возобновят свою работу, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T16:55

2022-03-05T16:55

2022-03-05T16:55

владимир путин

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

вооруженные силы рф

би-би-си

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. После завершения острой фазы и после начала восстановления нормальной жизни очень многие иностранные СМИ возобновят свою работу, рассказал РИА Новости председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.Роскомнадзор 1 марта ограничил доступ к ресурсам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом) за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине. Спустя два дня совет директоров "Эха Москвы" принял решение о ликвидации радиостанции, 4 марта был отключен сайт и удалены все корпоративные аккаунты соцсетей.Президент России Владимир Путин 4 марта подписал федеральный закон об уголовном наказании и крупных штрафах за фейки о действиях Вооруженных сил РФ, их дискредитацию, а также за призывы к санкциям против России.Накануне телеканалы CBS News и ABC News и агентство Bloomberg объявили, что прекратили свою работу в России. Кроме того, ранее британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си заявила, что временно прекращает деятельность в России. Также из пространства РФ решили уйти российские издания Znak.com, The Bell и Colta.ru.В пятницу 4 марта Роскомнадзор сообщил, что из-за систематического распространения фейков о спецоперации на Украине сайты изданий "Голос Америки"*, BBC, DW, Meduza*, "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* и их проекты заблокированы.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.* СМИ, выполняющее функцию иноагента.

https://ria.ru/20220305/obschestvo-1776754454.html

https://ria.ru/20220305/feyk-1776726363.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), вооруженные силы рф, би-би-си