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Глава СЖР: после острой фазы многие ресурсы вернутся к работе в России
Глава СЖР: после острой фазы многие ресурсы вернутся к работе в России - РИА Новости, 05.03.2022
Глава СЖР: после острой фазы многие ресурсы вернутся к работе в России
После завершения острой фазы и после начала восстановления нормальной жизни очень многие иностранные СМИ возобновят свою работу, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T16:55
2022-03-05T16:55
владимир путин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
вооруженные силы рф
би-би-си
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. После завершения острой фазы и после начала восстановления нормальной жизни очень многие иностранные СМИ возобновят свою работу, рассказал РИА Новости председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.Роскомнадзор 1 марта ограничил доступ к ресурсам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом) за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине. Спустя два дня совет директоров "Эха Москвы" принял решение о ликвидации радиостанции, 4 марта был отключен сайт и удалены все корпоративные аккаунты соцсетей.Президент России Владимир Путин 4 марта подписал федеральный закон об уголовном наказании и крупных штрафах за фейки о действиях Вооруженных сил РФ, их дискредитацию, а также за призывы к санкциям против России.Накануне телеканалы CBS News и ABC News и агентство Bloomberg объявили, что прекратили свою работу в России. Кроме того, ранее британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си заявила, что временно прекращает деятельность в России. Также из пространства РФ решили уйти российские издания Znak.com, The Bell и Colta.ru.В пятницу 4 марта Роскомнадзор сообщил, что из-за систематического распространения фейков о спецоперации на Украине сайты изданий "Голос Америки"*, BBC, DW, Meduza*, "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* и их проекты заблокированы.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.* СМИ, выполняющее функцию иноагента.
https://ria.ru/20220305/obschestvo-1776754454.html
https://ria.ru/20220305/feyk-1776726363.html
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владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), вооруженные силы рф, би-би-си
16:55 05.03.2022
 
Глава СЖР: после острой фазы многие ресурсы вернутся к работе в России

Глава СЖР Соловьев: после острой фазы многие иностранные СМИ вернутся к работе в России

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПрезидент Союза журналистов России Владимир Соловьев
Президент Союза журналистов России Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Президент Союза журналистов России Владимир Соловьев . Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. После завершения острой фазы и после начала восстановления нормальной жизни очень многие иностранные СМИ возобновят свою работу, рассказал РИА Новости председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.
"Я могу ошибаться, но больше 30 лет я работал как журналист-международник на основных каналах страны, интуиция мне подсказывает, что после завершения острой фазы, после начала восстановления нормальной жизни очень многие иностранные ресурсы, которые заморозили свою работу, ушли из нашего информационного пространства, заняли выжидательную позицию, - они вернутся. Потому что для многих из них наш информационный рынок, наше пространство, конечно, являются очень важными", - сказал Соловьев на вопрос о возможности возобновления работы ресурсов, которые приостановили свою деятельность в РФ.
Офис общероссийской общественной организации Союз журналистов России - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 15:31
В СЖР призвали следить за применением закона о фейках
Роскомнадзор 1 марта ограничил доступ к ресурсам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом) за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине. Спустя два дня совет директоров "Эха Москвы" принял решение о ликвидации радиостанции, 4 марта был отключен сайт и удалены все корпоративные аккаунты соцсетей.
Президент России Владимир Путин 4 марта подписал федеральный закон об уголовном наказании и крупных штрафах за фейки о действиях Вооруженных сил РФ, их дискредитацию, а также за призывы к санкциям против России.
Накануне телеканалы CBS News и ABC News и агентство Bloomberg объявили, что прекратили свою работу в России. Кроме того, ранее британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си заявила, что временно прекращает деятельность в России. Также из пространства РФ решили уйти российские издания Znak.com, The Bell и Colta.ru.
В пятницу 4 марта Роскомнадзор сообщил, что из-за систематического распространения фейков о спецоперации на Украине сайты изданий "Голос Америки"*, BBC, DW, Meduza*, "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* и их проекты заблокированы.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 14:09
Московские активисты начнут отслеживать блогеров, публикующих фейки
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
* СМИ, выполняющее функцию иноагента.
 
Владимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Вооруженные силы РФБи-би-си
 
 
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