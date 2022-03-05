https://ria.ru/20220305/slovakiya-1776639220.html

Словакия отказалась передавать свои самолеты Украине

Словакия отказалась передавать свои самолеты Украине - РИА Новости, 05.03.2022

Словакия отказалась передавать свои самолеты Украине

Словакия не планирует передавать свои самолеты Украине, сообщила пресс-секретарь Минобороны республики Мартина Коваль-Какашчикова, комментируя соответствующие... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T05:43

2022-03-05T05:43

2022-03-05T09:53

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ПРАГА, 5 мар – РИА Новости. Словакия не планирует передавать свои самолеты Украине, сообщила пресс-секретарь Минобороны республики Мартина Коваль-Какашчикова, комментируя соответствующие публикации в западных СМИ.Ранее пресс-служба ВМС Украины выступила с утверждением, что Болгария, Польша и Словакия якобы передадут ей 70 боевых самолетов МиГ-29 и Су-25. Затем глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что такие поставки запланированы странами Евросоюза в рамках военной помощи Киеву.Представитель словацкого Минобороны, в освою очередь, отметила, что вопрос о передаче истребителей никогда не поднимался. Ранее с аналогичными заявлениями выступили польские и болгарские власти.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Через три дня Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.На этой неделе Москва и Киев провели два раунда переговоров. Накануне стороны договорились об организации гуманитарных коридоров для выхода гражданского населения, а также возможном временном прекращении боевых действий в этом секторе. Стороны создали рабочую группу по этому вопросу.Запад и союзники США в Азии отреагировали беспрецедентными санкциями против российской экономики, политиков и предпринимателей. Многие страны также пообещали увеличить объем военной помощи киевскому режиму.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, словакия, украина