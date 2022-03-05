https://ria.ru/20220305/slovakiya-1776639220.html
Словакия отказалась передавать свои самолеты Украине
Словакия отказалась передавать свои самолеты Украине - РИА Новости, 05.03.2022
Словакия отказалась передавать свои самолеты Украине
Словакия не планирует передавать свои самолеты Украине, сообщила пресс-секретарь Минобороны республики Мартина Коваль-Какашчикова, комментируя соответствующие... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T05:43
2022-03-05T05:43
2022-03-05T09:53
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украина
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ПРАГА, 5 мар – РИА Новости. Словакия не планирует передавать свои самолеты Украине, сообщила пресс-секретарь Минобороны республики Мартина Коваль-Какашчикова, комментируя соответствующие публикации в западных СМИ.Ранее пресс-служба ВМС Украины выступила с утверждением, что Болгария, Польша и Словакия якобы передадут ей 70 боевых самолетов МиГ-29 и Су-25. Затем глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что такие поставки запланированы странами Евросоюза в рамках военной помощи Киеву.Представитель словацкого Минобороны, в освою очередь, отметила, что вопрос о передаче истребителей никогда не поднимался. Ранее с аналогичными заявлениями выступили польские и болгарские власти.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Через три дня Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.На этой неделе Москва и Киев провели два раунда переговоров. Накануне стороны договорились об организации гуманитарных коридоров для выхода гражданского населения, а также возможном временном прекращении боевых действий в этом секторе. Стороны создали рабочую группу по этому вопросу.Запад и союзники США в Азии отреагировали беспрецедентными санкциями против российской экономики, политиков и предпринимателей. Многие страны также пообещали увеличить объем военной помощи киевскому режиму.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, словакия, украина
05:43 05.03.2022 (обновлено: 09:53 05.03.2022)
Словакия отказалась передавать свои самолеты Украине
Минобороны Словакии опровергло информацию о передаче своих самолетов Украине
ПРАГА, 5 мар – РИА Новости. Словакия не планирует передавать свои самолеты Украине, сообщила пресс-секретарь Минобороны республики Мартина Коваль-Какашчикова, комментируя соответствующие публикации в западных СМИ.
"Мы не можем передать (другой стране. — Прим. ред.) такой важный элемент защиты нашего воздушного пространства без адекватной замены", — сказала она.
Ранее пресс-служба ВМС Украины выступила с утверждением, что Болгария
, Польша
и Словакия
якобы передадут ей 70 боевых самолетов МиГ-29
и Су-25
. Затем глава европейской дипломатии Жозеп Боррель
заявил, что такие поставки запланированы странами Евросоюза
в рамках военной помощи Киеву.
Представитель словацкого Минобороны, в освою очередь, отметила, что вопрос о передаче истребителей никогда не поднимался. Ранее с аналогичными заявлениями выступили польские и болгарские власти.
Владимир Путин
21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса
и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР
и ДНР
. Через три дня Россия
начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
На этой неделе Москва и Киев провели два раунда переговоров. Накануне стороны договорились об организации гуманитарных коридоров для выхода гражданского населения, а также возможном временном прекращении боевых действий в этом секторе. Стороны создали рабочую группу по этому вопросу.
Запад и союзники США в Азии отреагировали беспрецедентными санкциями против российской экономики, политиков и предпринимателей. Многие страны также пообещали увеличить объем военной помощи киевскому режиму.