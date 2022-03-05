https://ria.ru/20220305/singapur-1776638028.html

Сингапур ввел санкции против российских банков

Сингапур ввел санкции против российских банков - РИА Новости, 05.03.2022

Сингапур ввел санкции против российских банков

Власти Сингапура объявили о введении санкций против банков ВТБ, ВЭБ.РФ, Промсвязьбанка и банка "Россия". РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T05:01

2022-03-05T05:01

2022-03-05T05:16

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Власти Сингапура объявили о введении санкций против банков ВТБ, ВЭБ.РФ, Промсвязьбанка и банка "Россия".Как следует из заявления сингапурского МИД, финансовым институтам страны запрещено вступать в сделки или устанавливать деловые отношения с этими банками. Сингапурские финансовые институты также должны заморозить активы этих банков.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. В частности, под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для полетов российских самолетов. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.

https://ria.ru/20220304/sanktsii-1776580758.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сингапур, россия