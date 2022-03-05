05:01 05.03.2022 (обновлено: 05:16 05.03.2022)
Сингапур ввел санкции против российских банков
Сингапур заявил о введении санкций против ВТБ, ВЭБ.РФ, Промсвязьбанка и банка "Россия"
Сингапур
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Власти Сингапура объявили о введении санкций против банков ВТБ, ВЭБ.РФ, Промсвязьбанка и банка "Россия".
Как следует из заявления сингапурского МИД, финансовым институтам страны запрещено вступать в сделки или устанавливать деловые отношения с этими банками. Сингапурские финансовые институты также должны заморозить активы этих банков.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. В частности, под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для полетов российских самолетов. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.