Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220305/shufrich-1776756047.html
Депутат Рады Шуфрич прокомментировал историю со своим задержанием
Депутат Рады Шуфрич прокомментировал историю со своим задержанием - РИА Новости, 05.03.2022
Депутат Рады Шуфрич прокомментировал историю со своим задержанием
Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич, которого якобы взяли в плен члены "батальона территориальной... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T15:38
2022-03-05T15:45
в мире
украина
киев
оппозиционная платформа - за жизнь
нестор шуфрич
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152305/31/1523053171_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_e92a4bdad6aec13c061a12ddf513e79b.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич, которого якобы взяли в плен члены "батальона территориальной обороны", заявил, что ситуация с его задержанием разрешилась, сообщает в субботу местное издание "Страна.ua".В пятницу украинские СМИ писали, что Шуфрича "взяли в плен" члены "батальона территориальной обороны", якобы созданного экс-президентом Украины Петром Порошенко. По данным издания "Страна.ua", есть версия, что Шуфрича задержали из-за того, что он фотографировал позиции территориальной обороны. Издание в Telegram-канале опубликовало видео, на котором человек в военной форме жестко разговаривает Шуфричем."Прошу всех успокоиться – эта история закончена", - цитирует издание Шуфрича. Депутат также рассказал подробности инцидента и заявил, что не фотографировал позиции. "Вчера, когда я делал селфи, чтобы показать, что я в Киеве... Поверьте мне, вокруг не было ни одного блокпоста... Когда я практически закончил фотографироваться... выскочило несколько человек, выпустило несколько очередей в воздух. При этом мы не сделали ни одного выстрела, что и установили правоохранители", - приводит издание слова Шуфрича.Как сообщил депутат, представители территориальной обороны попросили встретиться с их руководством. По словам Шуфрича, он самостоятельно пошел к руководителям и показал фотографии, в которых они не увидели "ничего криминального". Депутата все равно попросили подождать представителей правоохранительных органов."Пока мы их ожидали, вы стали свидетелями того, что, к сожалению, увидел весь мир. Представители правоохранительных органов не нашли в этих фото ничего преступного. Но, увы, начался комендантский час, и мне пришлось переночевать в целях безопасности. Утром я был доставлен на место, которое оговорили", отметил Шуфрич.
https://ria.ru/20220305/shufrich-1776685019.html
https://ria.ru/20220303/ukraina-1776318744.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152305/31/1523053171_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_62acd6800cff171289ac9a5bef7ff17f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, оппозиционная платформа - за жизнь, нестор шуфрич
15:38 05.03.2022 (обновлено: 15:45 05.03.2022)
 
Депутат Рады Шуфрич прокомментировал историю со своим задержанием

Депутат Рады Шуфрич заявил, что история с его задержанием закончена

© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкНестор Шуфрич
Нестор Шуфрич - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
Нестор Шуфрич
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич, которого якобы взяли в плен члены "батальона территориальной обороны", заявил, что ситуация с его задержанием разрешилась, сообщает в субботу местное издание "Страна.ua".
В пятницу украинские СМИ писали, что Шуфрича "взяли в плен" члены "батальона территориальной обороны", якобы созданного экс-президентом Украины Петром Порошенко. По данным издания "Страна.ua", есть версия, что Шуфрича задержали из-за того, что он фотографировал позиции территориальной обороны. Издание в Telegram-канале опубликовало видео, на котором человек в военной форме жестко разговаривает Шуфричем.
Народный депутат Украины Нестор Шуфрич - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 11:43
Депутат Рады Кива обвинил коллегу Шуфрича в инсценировке задержания
"Прошу всех успокоиться – эта история закончена", - цитирует издание Шуфрича. Депутат также рассказал подробности инцидента и заявил, что не фотографировал позиции. "Вчера, когда я делал селфи, чтобы показать, что я в Киеве... Поверьте мне, вокруг не было ни одного блокпоста... Когда я практически закончил фотографироваться... выскочило несколько человек, выпустило несколько очередей в воздух. При этом мы не сделали ни одного выстрела, что и установили правоохранители", - приводит издание слова Шуфрича.
Как сообщил депутат, представители территориальной обороны попросили встретиться с их руководством. По словам Шуфрича, он самостоятельно пошел к руководителям и показал фотографии, в которых они не увидели "ничего криминального". Депутата все равно попросили подождать представителей правоохранительных органов.
"Пока мы их ожидали, вы стали свидетелями того, что, к сожалению, увидел весь мир. Представители правоохранительных органов не нашли в этих фото ничего преступного. Но, увы, начался комендантский час, и мне пришлось переночевать в целях безопасности. Утром я был доставлен на место, которое оговорили", отметил Шуфрич.
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 17:38
Запад столкнул украинцев лбами, заявил депутат Рады Кива
 
В миреУкраинаКиевОппозиционная платформа - За жизньНестор Шуфрич
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала