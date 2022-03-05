https://ria.ru/20220305/shufrich-1776756047.html

Депутат Рады Шуфрич прокомментировал историю со своим задержанием

Депутат Рады Шуфрич прокомментировал историю со своим задержанием - РИА Новости, 05.03.2022

Депутат Рады Шуфрич прокомментировал историю со своим задержанием

Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич, которого якобы взяли в плен члены "батальона территориальной... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T15:38

2022-03-05T15:38

2022-03-05T15:45

в мире

украина

киев

оппозиционная платформа - за жизнь

нестор шуфрич

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич, которого якобы взяли в плен члены "батальона территориальной обороны", заявил, что ситуация с его задержанием разрешилась, сообщает в субботу местное издание "Страна.ua".В пятницу украинские СМИ писали, что Шуфрича "взяли в плен" члены "батальона территориальной обороны", якобы созданного экс-президентом Украины Петром Порошенко. По данным издания "Страна.ua", есть версия, что Шуфрича задержали из-за того, что он фотографировал позиции территориальной обороны. Издание в Telegram-канале опубликовало видео, на котором человек в военной форме жестко разговаривает Шуфричем."Прошу всех успокоиться – эта история закончена", - цитирует издание Шуфрича. Депутат также рассказал подробности инцидента и заявил, что не фотографировал позиции. "Вчера, когда я делал селфи, чтобы показать, что я в Киеве... Поверьте мне, вокруг не было ни одного блокпоста... Когда я практически закончил фотографироваться... выскочило несколько человек, выпустило несколько очередей в воздух. При этом мы не сделали ни одного выстрела, что и установили правоохранители", - приводит издание слова Шуфрича.Как сообщил депутат, представители территориальной обороны попросили встретиться с их руководством. По словам Шуфрича, он самостоятельно пошел к руководителям и показал фотографии, в которых они не увидели "ничего криминального". Депутата все равно попросили подождать представителей правоохранительных органов."Пока мы их ожидали, вы стали свидетелями того, что, к сожалению, увидел весь мир. Представители правоохранительных органов не нашли в этих фото ничего преступного. Но, увы, начался комендантский час, и мне пришлось переночевать в целях безопасности. Утром я был доставлен на место, которое оговорили", отметил Шуфрич.

https://ria.ru/20220305/shufrich-1776685019.html

https://ria.ru/20220303/ukraina-1776318744.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, киев, оппозиционная платформа - за жизнь, нестор шуфрич