15:38 05.03.2022 (обновлено: 15:45 05.03.2022)
Депутат Рады Шуфрич прокомментировал историю со своим задержанием
Депутат Рады Шуфрич заявил, что история с его задержанием закончена
Нестор Шуфрич
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич, которого якобы взяли в плен члены "батальона территориальной обороны", заявил, что ситуация с его задержанием разрешилась, сообщает в субботу местное издание "Страна.ua".
В пятницу украинские СМИ писали, что Шуфрича "взяли в плен" члены "батальона территориальной обороны", якобы созданного экс-президентом Украины Петром Порошенко. По данным издания "Страна.ua", есть версия, что Шуфрича задержали из-за того, что он фотографировал позиции территориальной обороны. Издание в Telegram-канале опубликовало видео, на котором человек в военной форме жестко разговаривает Шуфричем.
"Прошу всех успокоиться – эта история закончена", - цитирует издание Шуфрича. Депутат также рассказал подробности инцидента и заявил, что не фотографировал позиции. "Вчера, когда я делал селфи, чтобы показать, что я в Киеве... Поверьте мне, вокруг не было ни одного блокпоста... Когда я практически закончил фотографироваться... выскочило несколько человек, выпустило несколько очередей в воздух. При этом мы не сделали ни одного выстрела, что и установили правоохранители", - приводит издание слова Шуфрича.
Как сообщил депутат, представители территориальной обороны попросили встретиться с их руководством. По словам Шуфрича, он самостоятельно пошел к руководителям и показал фотографии, в которых они не увидели "ничего криминального". Депутата все равно попросили подождать представителей правоохранительных органов.
"Пока мы их ожидали, вы стали свидетелями того, что, к сожалению, увидел весь мир. Представители правоохранительных органов не нашли в этих фото ничего преступного. Но, увы, начался комендантский час, и мне пришлось переночевать в целях безопасности. Утром я был доставлен на место, которое оговорили", отметил Шуфрич.
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