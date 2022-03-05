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Депутат Рады Кива обвинил коллегу Шуфрича в инсценировке задержания
Депутат Рады Кива обвинил коллегу Шуфрича в инсценировке задержания - РИА Новости, 05.03.2022
Депутат Рады Кива обвинил коллегу Шуфрича в инсценировке задержания
Украинский депутат Илья Кива утверждает, что его коллега, депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы" Нестор Шуфрич подстроил свое задержание в Киеве,... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T11:43
2022-03-05T11:50
в мире
украина
оппозиционная платформа - за жизнь
илья кива
нестор шуфрич
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Украинский депутат Илья Кива утверждает, что его коллега, депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы" Нестор Шуфрич подстроил свое задержание в Киеве, называет это "шоу".В пятницу украинские СМИ писали, что Шуфрича "взяли в плен" члены "батальона территориальной обороны", якобы созданного экс-президентом Украины Петром Порошенко. По данным издания "Страна.ua", есть версия, что Шуфрича задержали из-за того, что он фотографировал позиции теробороны. Позже секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов призвал к расправе над депутатами Верховной рады из партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"."Вчера мы все стали свидетелями шоу, которое устроил хитрый Шуфрич со своим задержанием. Видно, сотрудничество с Зеленским ему пошло на пользу, и он решил с ним конкурировать в актерском мастерстве. Договорившись с людьми Порошенко и заплатив им деньги, он организовал свое задержание с самообороной, почти его пытали, а потом он будет корчить из себя жертву и плакаться, как его мучали, когда придут русские", - заявил Кива в видеообращении.Ранее Сопредседатель украинской партии "Оппозиционная платформа-за жизнь" Юрий Бойко заявил, что депутат Илья Кива исключен из политсилы.В свою очередь депутат Верховной рады Украины Илья Кива назвал Бойко предателем, который "с самого начала сотрудничал с офисом президента Зеленского, только корча из себя оппозицию".
https://ria.ru/20220305/razgovor-1776626986.html
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в мире, украина, оппозиционная платформа - за жизнь, илья кива, нестор шуфрич
11:43 05.03.2022 (обновлено: 11:50 05.03.2022)
 
Депутат Рады Кива обвинил коллегу Шуфрича в инсценировке задержания

Депутат Рады Кива заявил, что Шуфрич сам устроил "шоу" со своим задержанием в Киеве

© Фото : Glavkom_NNНародный депутат Украины Нестор Шуфрич
Народный депутат Украины Нестор Шуфрич - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© Фото : Glavkom_NN
Народный депутат Украины Нестор Шуфрич
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Украинский депутат Илья Кива утверждает, что его коллега, депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы" Нестор Шуфрич подстроил свое задержание в Киеве, называет это "шоу".
В пятницу украинские СМИ писали, что Шуфрича "взяли в плен" члены "батальона территориальной обороны", якобы созданного экс-президентом Украины Петром Порошенко. По данным издания "Страна.ua", есть версия, что Шуфрича задержали из-за того, что он фотографировал позиции теробороны. Позже секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов призвал к расправе над депутатами Верховной рады из партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".
Нестор Шуфрич - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 00:41
СМИ показали жесткий разговор представителя теробороны с депутатом Рады
"Вчера мы все стали свидетелями шоу, которое устроил хитрый Шуфрич со своим задержанием. Видно, сотрудничество с Зеленским ему пошло на пользу, и он решил с ним конкурировать в актерском мастерстве. Договорившись с людьми Порошенко и заплатив им деньги, он организовал свое задержание с самообороной, почти его пытали, а потом он будет корчить из себя жертву и плакаться, как его мучали, когда придут русские", - заявил Кива в видеообращении.
Ранее Сопредседатель украинской партии "Оппозиционная платформа-за жизнь" Юрий Бойко заявил, что депутат Илья Кива исключен из политсилы.
В свою очередь депутат Верховной рады Украины Илья Кива назвал Бойко предателем, который "с самого начала сотрудничал с офисом президента Зеленского, только корча из себя оппозицию".
Депутат Верховной Рады Украины из фракции Оппозиционная платформа — За жизнь Илья Кива - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
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В миреУкраинаОппозиционная платформа - За жизньИлья КиваНестор Шуфрич
 
 
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