11:43 05.03.2022 (обновлено: 11:50 05.03.2022)
Депутат Рады Кива обвинил коллегу Шуфрича в инсценировке задержания
Депутат Рады Кива заявил, что Шуфрич сам устроил "шоу" со своим задержанием в Киеве
© Фото : Glavkom_NNНародный депутат Украины Нестор Шуфрич
© Фото : Glavkom_NN
Народный депутат Украины Нестор Шуфрич
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Украинский депутат Илья Кива утверждает, что его коллега, депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы" Нестор Шуфрич подстроил свое задержание в Киеве, называет это "шоу".
В пятницу украинские СМИ писали, что Шуфрича "взяли в плен" члены "батальона территориальной обороны", якобы созданного экс-президентом Украины Петром Порошенко. По данным издания "Страна.ua", есть версия, что Шуфрича задержали из-за того, что он фотографировал позиции теробороны. Позже секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов призвал к расправе над депутатами Верховной рады из партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".
"Вчера мы все стали свидетелями шоу, которое устроил хитрый Шуфрич со своим задержанием. Видно, сотрудничество с Зеленским ему пошло на пользу, и он решил с ним конкурировать в актерском мастерстве. Договорившись с людьми Порошенко и заплатив им деньги, он организовал свое задержание с самообороной, почти его пытали, а потом он будет корчить из себя жертву и плакаться, как его мучали, когда придут русские", - заявил Кива в видеообращении.
Ранее Сопредседатель украинской партии "Оппозиционная платформа-за жизнь" Юрий Бойко заявил, что депутат Илья Кива исключен из политсилы.
В свою очередь депутат Верховной рады Украины Илья Кива назвал Бойко предателем, который "с самого начала сотрудничал с офисом президента Зеленского, только корча из себя оппозицию".