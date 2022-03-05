https://ria.ru/20220305/shufrich-1776685019.html

Депутат Рады Кива обвинил коллегу Шуфрича в инсценировке задержания

Депутат Рады Кива обвинил коллегу Шуфрича в инсценировке задержания - РИА Новости, 05.03.2022

Депутат Рады Кива обвинил коллегу Шуфрича в инсценировке задержания

Украинский депутат Илья Кива утверждает, что его коллега, депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы" Нестор Шуфрич подстроил свое задержание в Киеве,... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T11:43

2022-03-05T11:43

2022-03-05T11:50

в мире

украина

оппозиционная платформа - за жизнь

илья кива

нестор шуфрич

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Украинский депутат Илья Кива утверждает, что его коллега, депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы" Нестор Шуфрич подстроил свое задержание в Киеве, называет это "шоу".В пятницу украинские СМИ писали, что Шуфрича "взяли в плен" члены "батальона территориальной обороны", якобы созданного экс-президентом Украины Петром Порошенко. По данным издания "Страна.ua", есть версия, что Шуфрича задержали из-за того, что он фотографировал позиции теробороны. Позже секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов призвал к расправе над депутатами Верховной рады из партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"."Вчера мы все стали свидетелями шоу, которое устроил хитрый Шуфрич со своим задержанием. Видно, сотрудничество с Зеленским ему пошло на пользу, и он решил с ним конкурировать в актерском мастерстве. Договорившись с людьми Порошенко и заплатив им деньги, он организовал свое задержание с самообороной, почти его пытали, а потом он будет корчить из себя жертву и плакаться, как его мучали, когда придут русские", - заявил Кива в видеообращении.Ранее Сопредседатель украинской партии "Оппозиционная платформа-за жизнь" Юрий Бойко заявил, что депутат Илья Кива исключен из политсилы.В свою очередь депутат Верховной рады Украины Илья Кива назвал Бойко предателем, который "с самого начала сотрудничал с офисом президента Зеленского, только корча из себя оппозицию".

https://ria.ru/20220305/razgovor-1776626986.html

https://ria.ru/20220304/nato-1776576235.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, оппозиционная платформа - за жизнь, илья кива, нестор шуфрич