https://ria.ru/20220305/shtrafy-1776667236.html
Путин подписал закон о штрафах для юрлиц за сделки с незаконным имуществом
Путин подписал закон о штрафах для юрлиц за сделки с незаконным имуществом - РИА Новости, 05.03.2022
Путин подписал закон о штрафах для юрлиц за сделки с незаконным имуществом
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности для юрлиц за сделки или финансовые операции в их интересах с... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T10:40
2022-03-05T10:40
2022-03-05T10:40
россия
общество
владимир путин
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности для юрлиц за сделки или финансовые операции в их интересах с имуществом, приобретенным преступным путем, которые совершают их бенефициарные владельцы, уполномоченные или должностные лица. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон за эти правонарушения, осуществляемые в целях легализации такого имущества, вводит штраф для юрлиц "в размере до трехкратной суммы денежных средств, стоимости иного имущества" или административное приостановление их деятельности на срок до 30 суток. При этом в обоих случаях допускается конфискация данного имущества.Это относится к сделкам, которые совершают в интересах юрлиц их бенефициарные владельцы, а также физлица, уполномоченные действовать от имени юрлица, либо занимающие должность в органах его управления или органах, контролирующих его финансово-хозяйственную деятельность. Юрлица, которые способствуют выявлению правонарушения, проведению административного расследования, а также выявлению, раскрытию и расследованию связанного с ним преступления будут освобождаться от административной ответственности за это правонарушение.Кроме того, закон предусматривает штраф для юрлиц в размере 300-500 тысяч рублей за неприменение принудительных мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества, предусмотренных законодательством РФ о специальных экономических и принудительных мерах.Документ входит в пакет правительственных законов, направленных на поддержку российских граждан и экономики в условиях санкций. Нормы вступают в силу со дня официального опубликования закона.
https://ria.ru/20220304/sanktsii-1776616989.html
https://ria.ru/20220302/razvitie-1776054933.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, владимир путин
Путин подписал закон о штрафах для юрлиц за сделки с незаконным имуществом
Президент Путин подписал закон о штрафах для юрлиц за сделки с незаконным имуществом
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности для юрлиц за сделки или финансовые операции в их интересах с имуществом, приобретенным преступным путем, которые совершают их бенефициарные владельцы, уполномоченные или должностные лица. Соответствующий документ
опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон за эти правонарушения, осуществляемые в целях легализации такого имущества, вводит штраф для юрлиц "в размере до трехкратной суммы денежных средств, стоимости иного имущества" или административное приостановление их деятельности на срок до 30 суток. При этом в обоих случаях допускается конфискация данного имущества.
Это относится к сделкам, которые совершают в интересах юрлиц их бенефициарные владельцы, а также физлица, уполномоченные действовать от имени юрлица, либо занимающие должность в органах его управления или органах, контролирующих его финансово-хозяйственную деятельность. Юрлица, которые способствуют выявлению правонарушения, проведению административного расследования, а также выявлению, раскрытию и расследованию связанного с ним преступления будут освобождаться от административной ответственности за это правонарушение.
Кроме того, закон предусматривает штраф для юрлиц в размере 300-500 тысяч рублей за неприменение принудительных мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества, предусмотренных законодательством РФ
о специальных экономических и принудительных мерах.
Документ входит в пакет правительственных законов, направленных на поддержку российских граждан и экономики в условиях санкций. Нормы вступают в силу со дня официального опубликования закона.