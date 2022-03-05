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Путин подписал закон о штрафах для юрлиц за сделки с незаконным имуществом
Путин подписал закон о штрафах для юрлиц за сделки с незаконным имуществом - РИА Новости, 05.03.2022
Путин подписал закон о штрафах для юрлиц за сделки с незаконным имуществом
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности для юрлиц за сделки или финансовые операции в их интересах с... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T10:40
2022-03-05T10:40
россия
общество
владимир путин
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности для юрлиц за сделки или финансовые операции в их интересах с имуществом, приобретенным преступным путем, которые совершают их бенефициарные владельцы, уполномоченные или должностные лица. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон за эти правонарушения, осуществляемые в целях легализации такого имущества, вводит штраф для юрлиц "в размере до трехкратной суммы денежных средств, стоимости иного имущества" или административное приостановление их деятельности на срок до 30 суток. При этом в обоих случаях допускается конфискация данного имущества.Это относится к сделкам, которые совершают в интересах юрлиц их бенефициарные владельцы, а также физлица, уполномоченные действовать от имени юрлица, либо занимающие должность в органах его управления или органах, контролирующих его финансово-хозяйственную деятельность. Юрлица, которые способствуют выявлению правонарушения, проведению административного расследования, а также выявлению, раскрытию и расследованию связанного с ним преступления будут освобождаться от административной ответственности за это правонарушение.Кроме того, закон предусматривает штраф для юрлиц в размере 300-500 тысяч рублей за неприменение принудительных мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества, предусмотренных законодательством РФ о специальных экономических и принудительных мерах.Документ входит в пакет правительственных законов, направленных на поддержку российских граждан и экономики в условиях санкций. Нормы вступают в силу со дня официального опубликования закона.
https://ria.ru/20220304/sanktsii-1776616989.html
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россия, общество, владимир путин
10:40 05.03.2022
 
Путин подписал закон о штрафах для юрлиц за сделки с незаконным имуществом

Президент Путин подписал закон о штрафах для юрлиц за сделки с незаконным имуществом

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности для юрлиц за сделки или финансовые операции в их интересах с имуществом, приобретенным преступным путем, которые совершают их бенефициарные владельцы, уполномоченные или должностные лица. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон за эти правонарушения, осуществляемые в целях легализации такого имущества, вводит штраф для юрлиц "в размере до трехкратной суммы денежных средств, стоимости иного имущества" или административное приостановление их деятельности на срок до 30 суток. При этом в обоих случаях допускается конфискация данного имущества.
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Это относится к сделкам, которые совершают в интересах юрлиц их бенефициарные владельцы, а также физлица, уполномоченные действовать от имени юрлица, либо занимающие должность в органах его управления или органах, контролирующих его финансово-хозяйственную деятельность. Юрлица, которые способствуют выявлению правонарушения, проведению административного расследования, а также выявлению, раскрытию и расследованию связанного с ним преступления будут освобождаться от административной ответственности за это правонарушение.
Кроме того, закон предусматривает штраф для юрлиц в размере 300-500 тысяч рублей за неприменение принудительных мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества, предусмотренных законодательством РФ о специальных экономических и принудительных мерах.
Документ входит в пакет правительственных законов, направленных на поддержку российских граждан и экономики в условиях санкций. Нормы вступают в силу со дня официального опубликования закона.
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