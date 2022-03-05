https://ria.ru/20220305/sanktsii-1776680223.html

Atlantico: антироссийские санкции поставили Африку и Азию на грань голода

Atlantico: антироссийские санкции поставили Африку и Азию на грань голода - РИА Новости, 05.03.2022

Atlantico: антироссийские санкции поставили Африку и Азию на грань голода

Антироссийские санкции Запада вкупе с украинским кризисом нарушили поставки зерна в Африку и Азию и в дальнейшем могут спровоцировать голод, сообщил французский РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T11:25

2022-03-05T11:25

2022-03-05T11:32

цены на нефть

дмитрий песков

владимир путин

латинская америка

россия

африка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746871245_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_e47d3803025056c2f768a3588d48a371.jpg

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Антироссийские санкции Запада вкупе с украинским кризисом нарушили поставки зерна в Африку и Азию и в дальнейшем могут спровоцировать голод, сообщил французский портал Atlantico.По мнению бывшего гендиректора Французского агентства развития Дова Зера, экономически нестабильные африканские и азиатские регионы зависимы от зарубежных поставок пшеницы, потому ограничительные меры против Москвы сильно ударят именно по ним."Совершенно очевидно, что санкции нарушат продажи российской пшеницы. <...> Чтобы оценить последствия конфликта, мы должны сложить 25 миллионов тонн (3,2%) украинского зерна и 85 миллионов (10,9%) российского. Это составит 14,1% мирового производства", — объяснил Зера в интервью изданию.Вторым болезненным фактором он назвал резкий рост цен на зерновые, спровоцированный не только санкциями, но и неурожаем в Латинской Америке"Ситуация, вероятно, будет критической в Африке и в некоторых наименее развитых странах: им просто нечем будет платить за подорожавшее зерно. Поэтому Европейский союз и международное сообщество должны предвидеть ситуацию и оказать им помощь. <...> Африканский континент переживает один из самых серьезных продовольственных кризисов за последние десятилетия", — подытожил Зера.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24-го числа Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.В ответ США, страны ЕС и несколько других государств ввели новые санкции против Москвы. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ограничения Запада весьма серьезные, но Россия готовилась к ним заблаговременно.

https://ria.ru/20220305/gaz-1776653895.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220305/sanktsii-1776637864.html

https://ria.ru/20220305/sanktsii-1776633186.html

латинская америка

россия

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Матыс

Ольга Матыс

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

цены на нефть, дмитрий песков, владимир путин, латинская америка, россия, африка