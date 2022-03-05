11:25 05.03.2022 (обновлено: 11:32 05.03.2022)
Atlantico: антироссийские санкции поставили Африку и Азию на грань голода
Atlantico: антироссийские санкции Запада из-за Украины грозят голодом в Африке и Азии
Уборка озимой пшеницы на поле
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Антироссийские санкции Запада вкупе с украинским кризисом нарушили поставки зерна в Африку и Азию и в дальнейшем могут спровоцировать голод, сообщил французский портал Atlantico.
По мнению бывшего гендиректора Французского агентства развития Дова Зера, экономически нестабильные африканские и азиатские регионы зависимы от зарубежных поставок пшеницы, потому ограничительные меры против Москвы сильно ударят именно по ним.
"Совершенно очевидно, что санкции нарушат продажи российской пшеницы. <...> Чтобы оценить последствия конфликта, мы должны сложить 25 миллионов тонн (3,2%) украинского зерна и 85 миллионов (10,9%) российского. Это составит 14,1% мирового производства", — объяснил Зера в интервью изданию.
Вторым болезненным фактором он назвал резкий рост цен на зерновые, спровоцированный не только санкциями, но и неурожаем в Латинской Америке
"Ситуация, вероятно, будет критической в Африке и в некоторых наименее развитых странах: им просто нечем будет платить за подорожавшее зерно. Поэтому Европейский союз и международное сообщество должны предвидеть ситуацию и оказать им помощь. <...> Африканский континент переживает один из самых серьезных продовольственных кризисов за последние десятилетия", — подытожил Зера.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24-го числа Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
В ответ США, страны ЕС и несколько других государств ввели новые санкции против Москвы. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ограничения Запада весьма серьезные, но Россия готовилась к ним заблаговременно.