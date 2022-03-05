https://ria.ru/20220305/sanktsii-1776648103.html

Собянин назвал ситуацию с санкциями нестандартной

Собянин назвал ситуацию с санкциями нестандартной - РИА Новости, 05.03.2022

Собянин назвал ситуацию с санкциями нестандартной

Мэр Москвы Сергей Собянин, комментируя санкции, заявил, что ситуация нестандартная, но Москва справлялась с кризисами прошлых лет и справится на этот раз. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T09:05

2022-03-05T09:05

2022-03-05T09:20

экономика

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин, комментируя санкции, заявил, что ситуация нестандартная, но Москва справлялась с кризисами прошлых лет и справится на этот раз.Он отметил, что прошлый год Москва закончила с рекордным ростом промышленности и инвестиций. По итогам первых двух месяцев этого года имеется дальнейший рост деловой активности. По словам мэра, сегодня отечественная экономика вступает в полосу серьезных испытаний из-за санкций, введенных США и другими странами."За нашими плечами успешный опыт преодоления кризисов 2008-09, 2014-15 и 2020 годов. Они были вызваны разными причинами. Но всякий раз Москва справлялась с выпавшими на ее долю испытаниями и в итоге становилась сильнее. Так будет и на этот раз", - написал Собянин в своем блоге.Он отметил, что ситуация сейчас нестандартная, и она потребует выдержки, мужества и решительных действий.

https://ria.ru/20220305/vyplaty-1776639955.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, сергей собянин, москва