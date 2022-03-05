https://ria.ru/20220305/sanktsii-1776648103.html
Собянин назвал ситуацию с санкциями нестандартной
Собянин назвал ситуацию с санкциями нестандартной - РИА Новости, 05.03.2022
Собянин назвал ситуацию с санкциями нестандартной
Мэр Москвы Сергей Собянин, комментируя санкции, заявил, что ситуация нестандартная, но Москва справлялась с кризисами прошлых лет и справится на этот раз. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T09:05
2022-03-05T09:05
2022-03-05T09:20
экономика
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин, комментируя санкции, заявил, что ситуация нестандартная, но Москва справлялась с кризисами прошлых лет и справится на этот раз.Он отметил, что прошлый год Москва закончила с рекордным ростом промышленности и инвестиций. По итогам первых двух месяцев этого года имеется дальнейший рост деловой активности. По словам мэра, сегодня отечественная экономика вступает в полосу серьезных испытаний из-за санкций, введенных США и другими странами."За нашими плечами успешный опыт преодоления кризисов 2008-09, 2014-15 и 2020 годов. Они были вызваны разными причинами. Но всякий раз Москва справлялась с выпавшими на ее долю испытаниями и в итоге становилась сильнее. Так будет и на этот раз", - написал Собянин в своем блоге.Он отметил, что ситуация сейчас нестандартная, и она потребует выдержки, мужества и решительных действий.
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москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сергей собянин, москва
09:05 05.03.2022 (обновлено: 09:20 05.03.2022)
Собянин назвал ситуацию с санкциями нестандартной
Мэр Москвы Собянин о санкциях: ситуация нестандартная
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин, комментируя санкции, заявил, что ситуация нестандартная, но Москва справлялась с кризисами прошлых лет и справится на этот раз.
Он отметил, что прошлый год Москва
закончила с рекордным ростом промышленности и инвестиций. По итогам первых двух месяцев этого года имеется дальнейший рост деловой активности. По словам мэра, сегодня отечественная экономика вступает в полосу серьезных испытаний из-за санкций, введенных США
и другими странами.
"За нашими плечами успешный опыт преодоления кризисов 2008-09, 2014-15 и 2020 годов. Они были вызваны разными причинами. Но всякий раз Москва справлялась с выпавшими на ее долю испытаниями и в итоге становилась сильнее. Так будет и на этот раз", - написал Собянин в своем блоге.
Он отметил, что ситуация сейчас нестандартная, и она потребует выдержки, мужества и решительных действий.