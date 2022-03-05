https://ria.ru/20220305/sanktsii-1776646230.html

Белоруссия призвала Запад прекратить безрассудную политику санкций

Белоруссия призвала Запад прекратить безрассудную политику санкций - РИА Новости, 05.03.2022

Белоруссия призвала Запад прекратить безрассудную политику санкций

Белоруссия призывает западных политиков и парламентариев остановиться, прекратить реализовывать безрассудную политику в отношении Белоруссии, говорится в... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T08:49

2022-03-05T08:49

2022-03-05T09:34

в мире

белоруссия

международный олимпийский комитет (мок)

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МИНСК, 5 Мар - РИА Новости. Белоруссия призывает западных политиков и парламентариев остановиться, прекратить реализовывать безрассудную политику в отношении Белоруссии, говорится в заявлении парламента Совета Республики Национального собрания Белоруссии в связи с попранием Западом гуманистических норм и принципов."Коллективный Запад продолжает незаконную, безосновательную политику санкционного давления на суверенное государство - Республику Беларусь, откровенно нарушая гуманистические нормы добра, сострадания и справедливости", - говорится в заявлении.В документе отмечается, что в своих поступках политики Запада "окончательно потеряли здравомыслие и чувство ответственности, перешли все границы человечности".В частности, "под удар попали белорусские спортсмены, их лишают соревнований, возможности выступать под государственным флагом"."Призываем западных политиков и парламентариев остановиться и одуматься, прекратить реализовывать безрассудную и антигуманную политику в отношении Белоруссии и белорусского народа. Взаимоотношения должны строиться исключительно на основе равноправного диалога, доверия и взаимоуважения", - говорится в заявлении парламента.Там считают, что "за гранью понимания - атака на паралимпийцев, людей мужественных и стойких, которые являются ярким примером преодоления трудностей и победы над собой". "Такие действия Международного олимпийского комитета находятся вне рамок гуманизма и подлежат осуждению. С древнейших времен спорт объединял людей, воспитывал порядочность, честность, развивал дух солидарности. Только в честной борьбе рождается надежда на победу", - говорится в заявлении. К сожалению, подчеркивается там, "международный спорт становится инструментом манипуляций и шантажа недобросовестных западных политиков"."Такая же ситуация - в науке, культуре, образовании и ряде других гуманитарных сфер. Ради личных политических дивидендов и материальных благ западные политики готовы уничтожить духовно-нравственные ценности - основы человеческой цивилизации. Это недопустимо", - подчеркивается в заявлении.Ранее Международный паралимпийский комитет отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в Играх в Пекине. В понедельник на фоне российской спецоперации по демилитаризации Украины Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным организациям отстранить от соревнований российских и белорусских атлетов.

https://ria.ru/20220304/torgovlya-1776518912.html

https://ria.ru/20220302/sanktsii-1776027792.html

белоруссия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, белоруссия, международный олимпийский комитет (мок)