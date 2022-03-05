https://ria.ru/20220305/sanktsii-1776644406.html

Посол России в Бразилии рассказал о влиянии санкций на отношения стран

Посол России в Бразилии рассказал о влиянии санкций на отношения стран - РИА Новости, 05.03.2022

Посол России в Бразилии рассказал о влиянии санкций на отношения стран

Взаимные симпатии и стратегическое партнерство позволят России и Бразилии найти инструменты взаимодействия в финансовой и инвестиционной сфере перед лицом... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T08:31

2022-03-05T08:31

2022-03-05T08:31

россия

бразилия

алексей лабецкий

экономика

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МЕХИКО, 5 мар - РИА Новости. Взаимные симпатии и стратегическое партнерство позволят России и Бразилии найти инструменты взаимодействия в финансовой и инвестиционной сфере перед лицом санкций против российских банков, заявил РИА Новости глава российской дипмиссии Алексей Лабецкий."В экономической жизни и взаимные симпатии, которые существуют между нашими странами, и отношения стратегического партнёрства, я уверен, позволят нам найти новые инструменты двухстороннего взаимодействия в финансовой и инвестиционной сфере", - заявил Лабецкий.Российский посол пояснил, что односторонние и незаконные санкции, которые вводятся со стороны так называемого коллективного Запада, прежде всего Соединенных Штатов Америки и европейских стран - это новый вызов для двух экономически связанных стран."Ответ, нейтрализующий этот вызов (санкции США и ЕС против российских финансовых институтов - ред.), может быть найден только в совместных действиях противников пути санкций - тех, кто намерен поддерживать всё, что уже сделано в интересах двух наших народов, двух наших экономик и производителей, будь то российские производители удобрений или бразильские производители сельхозпродукции. Естественно, схемы оплаты должны предусматривать тот реальный факт, что американские и европейские банки пытаются блокировать всё своими так называемыми санкциями", - сказал глава российской дипмиссии.По словам дипломата, Россия и Бразилия по-прежнему нацелены на сохранение существующих торгово-экономических и инвестиционных связей, особое место в которых занимает поставка российских удобрений.

https://ria.ru/20220228/braziliya-1775467201.html

россия

бразилия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, бразилия, алексей лабецкий, экономика