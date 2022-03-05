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Посол России в Бразилии рассказал о влиянии санкций на отношения стран
Посол России в Бразилии рассказал о влиянии санкций на отношения стран - РИА Новости, 05.03.2022
Посол России в Бразилии рассказал о влиянии санкций на отношения стран
Взаимные симпатии и стратегическое партнерство позволят России и Бразилии найти инструменты взаимодействия в финансовой и инвестиционной сфере перед лицом... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T08:31
2022-03-05T08:31
россия
бразилия
алексей лабецкий
экономика
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МЕХИКО, 5 мар - РИА Новости. Взаимные симпатии и стратегическое партнерство позволят России и Бразилии найти инструменты взаимодействия в финансовой и инвестиционной сфере перед лицом санкций против российских банков, заявил РИА Новости глава российской дипмиссии Алексей Лабецкий."В экономической жизни и взаимные симпатии, которые существуют между нашими странами, и отношения стратегического партнёрства, я уверен, позволят нам найти новые инструменты двухстороннего взаимодействия в финансовой и инвестиционной сфере", - заявил Лабецкий.Российский посол пояснил, что односторонние и незаконные санкции, которые вводятся со стороны так называемого коллективного Запада, прежде всего Соединенных Штатов Америки и европейских стран - это новый вызов для двух экономически связанных стран."Ответ, нейтрализующий этот вызов (санкции США и ЕС против российских финансовых институтов - ред.), может быть найден только в совместных действиях противников пути санкций - тех, кто намерен поддерживать всё, что уже сделано в интересах двух наших народов, двух наших экономик и производителей, будь то российские производители удобрений или бразильские производители сельхозпродукции. Естественно, схемы оплаты должны предусматривать тот реальный факт, что американские и европейские банки пытаются блокировать всё своими так называемыми санкциями", - сказал глава российской дипмиссии.По словам дипломата, Россия и Бразилия по-прежнему нацелены на сохранение существующих торгово-экономических и инвестиционных связей, особое место в которых занимает поставка российских удобрений.
https://ria.ru/20220228/braziliya-1775467201.html
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россия, бразилия, алексей лабецкий, экономика
08:31 05.03.2022
 
Посол России в Бразилии рассказал о влиянии санкций на отношения стран

Посол Лабецкий: Россия и Бразилия найдут новые финансовые инструменты на фоне санкций

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкБразилиа
Бразилиа - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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Бразилиа
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МЕХИКО, 5 мар - РИА Новости. Взаимные симпатии и стратегическое партнерство позволят России и Бразилии найти инструменты взаимодействия в финансовой и инвестиционной сфере перед лицом санкций против российских банков, заявил РИА Новости глава российской дипмиссии Алексей Лабецкий.
"В экономической жизни и взаимные симпатии, которые существуют между нашими странами, и отношения стратегического партнёрства, я уверен, позволят нам найти новые инструменты двухстороннего взаимодействия в финансовой и инвестиционной сфере", - заявил Лабецкий.
Российский посол пояснил, что односторонние и незаконные санкции, которые вводятся со стороны так называемого коллективного Запада, прежде всего Соединенных Штатов Америки и европейских стран - это новый вызов для двух экономически связанных стран.
"Ответ, нейтрализующий этот вызов (санкции США и ЕС против российских финансовых институтов - ред.), может быть найден только в совместных действиях противников пути санкций - тех, кто намерен поддерживать всё, что уже сделано в интересах двух наших народов, двух наших экономик и производителей, будь то российские производители удобрений или бразильские производители сельхозпродукции. Естественно, схемы оплаты должны предусматривать тот реальный факт, что американские и европейские банки пытаются блокировать всё своими так называемыми санкциями", - сказал глава российской дипмиссии.
По словам дипломата, Россия и Бразилия по-прежнему нацелены на сохранение существующих торгово-экономических и инвестиционных связей, особое место в которых занимает поставка российских удобрений.
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