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Генпрокуратура подтвердила сбор журналистом Сафроновым секретной информации
Генпрокуратура подтвердила сбор журналистом Сафроновым секретной информации - РИА Новости, 05.03.2022
Генпрокуратура подтвердила сбор журналистом Сафроновым секретной информации
Документально подтверждены факты сбора Иваном Сафроновым секретной и совершенно секретной информации в 2015-2019 годах, в том числе по ВТС РФ со странами ОДКБ,... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T18:47
2022-03-05T19:09
россия
одкб
иван сафронов
генеральная прокуратура рф
ближний восток
африка
нато
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Документально подтверждены факты сбора Иваном Сафроновым секретной и совершенно секретной информации в 2015-2019 годах, в том числе по ВТС РФ со странами ОДКБ, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ."Следствием установлены и документально подтверждены факты длительного, на протяжении 2015-2019 годов, выведывания и собирания Сафроновым секретной и совершенно секретной информации, в том числе в отношении военно-технического сотрудничества России с государствами, входящими в Организацию Договора о коллективной безопасности, а также странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова", - говорится в сообщении."Собранные сведения он систематически передавал представителям иностранных разведок, осознавая, что эта информация может быть использована государствами-участниками блока НАТО против безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220305/safronov-1776815284.html
россия
ближний восток
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россия, одкб, иван сафронов, генеральная прокуратура рф, ближний восток, африка, нато
18:47 05.03.2022 (обновлено: 19:09 05.03.2022)
 
Генпрокуратура подтвердила сбор журналистом Сафроновым секретной информации

Генпрокуратура подтвердила сбор журналистом Сафроновым секретных данных в 2015-2019 годах

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖурналист, советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов в Первом апелляционном суде общей юрисдикции в Москве
Журналист, советник главы Роскосмоса Иван Сафронов в Первом апелляционном суде общей юрисдикции в Москве - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Журналист, советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов в Первом апелляционном суде общей юрисдикции в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Документально подтверждены факты сбора Иваном Сафроновым секретной и совершенно секретной информации в 2015-2019 годах, в том числе по ВТС РФ со странами ОДКБ, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
"Следствием установлены и документально подтверждены факты длительного, на протяжении 2015-2019 годов, выведывания и собирания Сафроновым секретной и совершенно секретной информации, в том числе в отношении военно-технического сотрудничества России с государствами, входящими в Организацию Договора о коллективной безопасности, а также странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова", - говорится в сообщении.
"Собранные сведения он систематически передавал представителям иностранных разведок, осознавая, что эта информация может быть использована государствами-участниками блока НАТО против безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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РоссияОДКБИван СафроновГенеральная прокуратура РФБлижний ВостокАфрикаНАТО
 
 
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