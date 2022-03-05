https://ria.ru/20220305/safronov-1776815813.html

Генпрокуратура подтвердила сбор журналистом Сафроновым секретной информации

Генпрокуратура подтвердила сбор журналистом Сафроновым секретной информации - РИА Новости, 05.03.2022

Генпрокуратура подтвердила сбор журналистом Сафроновым секретной информации

Документально подтверждены факты сбора Иваном Сафроновым секретной и совершенно секретной информации в 2015-2019 годах, в том числе по ВТС РФ со странами ОДКБ,... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T18:47

2022-03-05T18:47

2022-03-05T19:09

россия

одкб

иван сафронов

генеральная прокуратура рф

ближний восток

африка

нато

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Документально подтверждены факты сбора Иваном Сафроновым секретной и совершенно секретной информации в 2015-2019 годах, в том числе по ВТС РФ со странами ОДКБ, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ."Следствием установлены и документально подтверждены факты длительного, на протяжении 2015-2019 годов, выведывания и собирания Сафроновым секретной и совершенно секретной информации, в том числе в отношении военно-технического сотрудничества России с государствами, входящими в Организацию Договора о коллективной безопасности, а также странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова", - говорится в сообщении."Собранные сведения он систематически передавал представителям иностранных разведок, осознавая, что эта информация может быть использована государствами-участниками блока НАТО против безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220305/safronov-1776815284.html

россия

ближний восток

африка

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Владимир Лаврентьев

россия, одкб, иван сафронов, генеральная прокуратура рф, ближний восток, африка, нато