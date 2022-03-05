18:47 05.03.2022 (обновлено: 19:09 05.03.2022)
Генпрокуратура подтвердила сбор журналистом Сафроновым секретной информации
Генпрокуратура подтвердила сбор журналистом Сафроновым секретных данных в 2015-2019 годах
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖурналист, советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов в Первом апелляционном суде общей юрисдикции в Москве
Журналист, советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов в Первом апелляционном суде общей юрисдикции в Москве
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Документально подтверждены факты сбора Иваном Сафроновым секретной и совершенно секретной информации в 2015-2019 годах, в том числе по ВТС РФ со странами ОДКБ, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
"Следствием установлены и документально подтверждены факты длительного, на протяжении 2015-2019 годов, выведывания и собирания Сафроновым секретной и совершенно секретной информации, в том числе в отношении военно-технического сотрудничества России с государствами, входящими в Организацию Договора о коллективной безопасности, а также странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова", - говорится в сообщении.
"Собранные сведения он систематически передавал представителям иностранных разведок, осознавая, что эта информация может быть использована государствами-участниками блока НАТО против безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении.