https://ria.ru/20220305/safronov-1776815284.html

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Сафронова

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Сафронова - РИА Новости, 05.03.2022

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Сафронова

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Ивана Сафронова, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T18:45

2022-03-05T18:45

2022-03-05T18:55

иван сафронов

россия

генеральная прокуратура рф

происшествия

роскосмос

московский городской суд

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Ивана Сафронова, сообщает пресс-служба ведомства."Генпрокуратурой России утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению гражданина Российской Федерации Ивана Сафронова в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей 275 УК РФ", - говорится в сообщении. Сафронову вменяется совершение государственной измены в форме шпионажа, в том числе в соучастии с другим лицом."Документально установлено, что незаконные действия совершались Сафроновым на возмездной основе, а также с использованием методов шифрования", - говорится в сообщении. Уголовное дело Ивана Сафронова направлено для рассмотрения по существу в Московский городской суд.

https://ria.ru/20211215/dopros-1763825311.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

иван сафронов, россия, генеральная прокуратура рф, происшествия, роскосмос, московский городской суд