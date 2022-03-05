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Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Сафронова
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Сафронова - РИА Новости, 05.03.2022
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Сафронова
Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Ивана Сафронова, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T18:45
2022-03-05T18:55
иван сафронов
россия
генеральная прокуратура рф
происшествия
роскосмос
московский городской суд
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Ивана Сафронова, сообщает пресс-служба ведомства."Генпрокуратурой России утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению гражданина Российской Федерации Ивана Сафронова в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей 275 УК РФ", - говорится в сообщении. Сафронову вменяется совершение государственной измены в форме шпионажа, в том числе в соучастии с другим лицом."Документально установлено, что незаконные действия совершались Сафроновым на возмездной основе, а также с использованием методов шифрования", - говорится в сообщении. Уголовное дело Ивана Сафронова направлено для рассмотрения по существу в Московский городской суд.
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иван сафронов, россия, генеральная прокуратура рф, происшествия, роскосмос, московский городской суд
18:45 05.03.2022 (обновлено: 18:55 05.03.2022)
 
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Сафронова

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ивана Сафронова о госизмене

© РИА Новости / Антон ДенисовЗдание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве
Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Ивана Сафронова, сообщает пресс-служба ведомства.
"Генпрокуратурой России утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению гражданина Российской Федерации Ивана Сафронова в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей 275 УК РФ", - говорится в сообщении. Сафронову вменяется совершение государственной измены в форме шпионажа, в том числе в соучастии с другим лицом.
"Документально установлено, что незаконные действия совершались Сафроновым на возмездной основе, а также с использованием методов шифрования", - говорится в сообщении. Уголовное дело Ивана Сафронова направлено для рассмотрения по существу в Московский городской суд.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
15 декабря 2021, 13:07
Адвокат Сафронова сообщил о допросе Рогозина летом
 
Иван СафроновРоссияГенеральная прокуратура РФПроисшествияРоскосмосМосковский городской суд
 
 
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